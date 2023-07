Beter voor mens en milieu Ook de ESG-performance in de toeleveringsketen verbetert. ESG staat voor Environment (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur). Het zijn drie belangrijke criteria als het gaat om het meten van duurzaamheid. Dat zal Lisa Jackson als muziek in de oren klinken. Zij is bij Apple verantwoordelijk voor nvironment, Policy and Social Initiatives en is feitelijk de ESG-manager van Apple.

De Apple Watch Ultra is de nieuwe 49mm Apple Watch, bedoeld voor actieve sporters. Het model is gemaakt van extra stevig titanium en heeft een aangepast design, dat beter bestand is tegen stoten en breuken. De vernieuwde Digital Crown en zijknop zijn makkelijker te bedienen (ook met handschoenen) en zitten samen verwerkt in een extra breed balkje. Aan de andere zijkant is een nieuwe programmeerbare Actieknop. Het scherm is plat en de behuizing steekt iets boven het display uit om deze te beschermen. De Apple Watch Ultra heeft ook exclusieve wijzerplaten en bandjes. Lees ook ons artikel over de Apple Watch kopen.