Welke iPads gaat Apple in 2023 uitbrengen en welke verbeteringen kun je daarvoor verwachten? We blikken vooruit op de nieuwe modellen van dit jaar, zoals de iPad mini en iPad Air.

In 2022 bracht Apple maar liefst drie vernieuwde iPads uit: de iPad Air 2022 kwam in april, gevolgd door de compleet nieuw ontworpen standaard iPad 2022 in oktober en de iPad Pro met M2-chip. Kunnen we dit jaar ook weer updates verwachten en wat zijn dan de nieuwe functies? In dit artikel blikken we vooruit op de iPads die Apple in 2023 vermoedelijk gaat uitbrengen en welke vernieuwingen we kunnen verwachten.

Vooruitblik op 2023 In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar Apple’s nieuwe producten voor het komende jaar. We vatten wekelijks samen wat je kan verwachten wat betreft de verschillende productcategorieën. Van de nieuwste geruchten tot voorspellingen op basis van de vorige versies: met deze vooruitblik weet je wat je te wachten staat. Deze week draait alles om de iPad.



#1 iPad in 2023: welke modellen krijgen een update?

Apple heeft in totaal vier verschillende iPad-lijnen. Dit zijn de meest recente ontwikkelingen voor elk model:

De standaard iPad heeft onlangs een compleet nieuw design gekregen, zodat het aansluit bij de rest van de iPad-modellen. De prijs is ook flink omhoog gegaan, waardoor het niet meer een instapmodel voor iedereen is. We verwachten dat het design in 2023 hetzelfde blijft en dat er eventueel alleen een kleine verbetering van specs zal plaatsvinden. Blijft de iPad 2021 met het oude design ook nog op de markt? Dat is de vraag.

De iPad Air is het ideale model voor mensen die niet kunnen kiezen. Deze biedt krachtige functies en heeft bijna alle pluspunten van de Pro-modellen, maar dan voor een lagere prijs. Het is goed mogelijk dat de Air dit jaar geen update krijgt.

De iPad Pro is nu voorzien van een M2-chip, waardoor het een erg krachtige tablet is. De rest bleef echter hetzelfde. Het is goed mogelijk dat er in 2023 geen nieuwe iPad Pro uitkomt. De vorige keer zat er 18 maanden tussen de nieuwe modellen, dus dat zou betekenen dat we pas in mei 2024 een opvolger krijgen.

De iPad mini kreeg als enige in 2022 geen update. Mogelijk brengt Apple een kleine specs-update uit in 2023, waarbij het design hetzelfde blijft. Grote veranderingen hoeven we hier niet te verwachten.

#2 Design van de iPads in 2023

Alle iPads zijn nu voorzien van het nieuwe design met platte zijkanten. We verwachten dat Apple hier nog wel een tijdje aan vasthoudt. Als er updates uitkomen van de verschillende modellen, dan zal het vooral gaan om interne verbeteringen, zoals een nieuwere processor. Bij de standaard iPad en bij de iPad Air zouden we eventueel wat nieuwe kleuren kunnen verwachten. Als er één apparaat aan een redesign toe is, dan is het de iPad Pro. Die was de eerste met het nieuwe design en heeft sinds 2018 geen aanpassingen meer gehad.

#3 Prestaties van iPads in 2023

Qua prestaties gaan alle modellen er waarschijnlijk op vooruit. Dit is voor Apple de meest eenvoudige manier om een bestaand product toch een update te geven. Bij de iPad Pro zouden we dan de overstap van een M2-chip naar een M3-chip kunnen zien. De M3-chip wordt door TSMC gemaakt volgens een 3 nanometer proces, met verbeteringen in performance en energieverbruik. De eerste Apple-devices met M3-chips worden in de tweede helft van 2023 verwacht. Het is mogelijk dat Apple deze chip meteen gaat toepassen in de iPad Pro, maar we zouden ook niet verbaasd zijn als Apple wacht tot begin 2024.

Mogelijk gaat Apple ook meer RAM-geheugen en meer opslag toevoegen. Met meer RAM kan de iPad zwaardere taken op het gebied van games, video en design uitvoeren zodat het een beter alternatief voor een computer wordt. En terwijl de iPad Pro voldoende opties heeft qua opslag is dat bij de rest van de iPad-lineup niet zo. Om een voorbeeld te geven: je kunt meer opslag op de iPhone 14 krijgen (512GB) dan op de standaard iPad (256GB). Bovendien is de keuze vaak erg klein: je kunt bij de standaard iPad kiezen uit 64GB of 256GB, maar niet de veel gunstiger optie 128GB.

#4 Displays van de iPads in 2023

Vooral op het gebied van schermen valt er wel iets leuks te verwachten in 2023. Apple zou volgens analist Ross Young bezig zijn met een veel grotere iPad Pro van 14,1-inch, in navolging van geruchtenlekker Majin Bu. Overigens noemde Mark Gurman van Bloomberg het grotere formaat al eens in juni 2021. Dit is een stuk groter dan het huidige maximale formaat van 12,9-inch dat we vanaf het begin gewend zijn. Het scherm van je iPad zou dan wel eens groter kunnen worden dan van een doorsnee MacBook. Dit wordt geen draagbare tablet, maar meer eentje die je in en om het huis gebruikt voor werkzaamheden. Apple zou er nieuwe accessoires bij kunnen verkopen, die ervoor zorgen dat je je iPad makkelijker op het bureau gebruikt. Of er veel vraag is naar zo’n grotere iPad?

Overigens zijn er ook alweer aanwijzingen dat Apple toch geen groter scherm uitbrengt. Ross Young denkt dat Apple de plannen heeft geschrapt of uitgesteld.

Een ander veelgehoord gerucht is dat Apple OLED-schermen in de iPads wil toepassen. Er zijn al heel wat geruchten over geweest, al wijzen ze vooral naar een introductie in 2024. De OLED-schermen die Apple wil toepassen zouden zorgen voor dunnere en lichtere tablets, met smallere schermranden. Het schermformaat kan dan omhoog gaan naar bijvoorbeeld 11,1-inch en 13,0-inch. Het is logisch dat Apple de iPad Pro als eerste model met OLED-scherm uitrust, omdat diezelfde aanpak eerder ook al bij iPhones gebruikt is. Het duurste model met de beste specificaties krijgt dan het beste scherm, waarna de goedkopere modellen gaandeweg volgen. Maar zoals gezegd: het kan nog wel tot 2024 duren voordat het zover is.

Bekijk ook Wanneer krijgt de iPad een OLED-scherm? Dit zijn de nieuwste geruchten Apple zou volgens bronnen al een tijdje het plan hebben om iPads met OLED-scherm uit te brengen en er wordt nu zelfs al gesproken over de tweede generatie OLED-iPads. Welke iPads maken als eerste de overstap en wanneer kunnen we de eerste OLED-iPad verwachten?

#5 Functies in de iPads 2023: deze verbeteringen kunnen eraan komen

Wat functies betreft is het nog even afwachten. Als er opvallende nieuwe functies gaan zien, dan zal de iPad Pro vaak de eerste zijn die ze krijgt. En daar zit nou net het probleem: het is goed mogelijk dat Apple in 2023 helemaal geen nieuwe iPad Pro uitbrengt, maar tot begin 2024 wacht.

Glazen achterkant met draadloos opladen?

Alle iPads zijn inmiddels overgestapt naar usb-c, dus die functie kunnen we afstrepen. Wel wordt er al een tijdje gesproken over een glazen achterkant om draadloos opladen mogelijk te maken. Of dit ook betekent dat MagSafe wordt ondersteund is nog even afwachten.

FaceTime-camera aan de lange kant

De standaard iPad 2022 was de eerste die het kreeg: een FaceTime-camera aan de lange kant. Daarmee wordt het mogelijk om beter in beeld te zijn tijdens videogesprekken. Je zit wat rechter voor de camera en het beeld lijkt niet meer van de zijkant te komen. Andere iPads zouden dit ook moeten krijgen, al is er wel een probleem: hoe zorgt Apple dat het opladen van de Apple Pencil 2 langs de zijkant mogelijk blijft? Een interessant probleem waar de designers van Apple vast een oplossing voor weten.

Landscape wordt de standaard

Een ontwikkeling die hiermee samenhangt, is dat Apple er steeds meer rekening mee gaat houden dat je de iPad in liggende weergave (landscape) gaat gebruiken. Dit bleek al eerder uit de verplaatsing van de volumeknoppen op de iPad mini. Ook het verplaatsen van de FaceTime-camera naar de lange kant hangt hiermee samen.

Apple Pencil 1 blijft bestaan

Wat we niet verwachten is dat de standaard iPad ondersteuning voor de Apple Pencil krijgt. Apple introduceerde in 2022 de onhandige oplossing met adapters om de Apple Pencil 1 te kunnen gebruiken in combinatie met de usb-c-poort. Waarschijnlijk houdt Apple hier aan vast, omdat aanpassen van de interne componenten te veel moeite kost. Zelf gaf Apple overigens als argument dat klanten dat geen nieuwe Apple Pencil hoefden aan te schaffen, wat kosten bespaart. Maar aan de andere kant zadelde Apple gebruikers wel op met extra kosten: de tablet zelf werd €200 duurder, je moet een adapter van €10 kopen om überhaupt je Apple Pencil 1 te kunnen gebruiken en de Magic Keyboard Folio kost nog eens €300 extra.

iPad speakerdock

Het is een wat vreemd gerucht, maar omdat Mark Gurman het zegt moeten we er toch serieus rekening mee houden. Apple zou plennne hebben om een iPad speakerdock uit te brengen waarmee je van de tablet een slim scherm maakt, vergelijkbaar met de Echo Show van Amazon en de Google Nest Hub Max. Apple zou op die manier een sprong vooruit kunnen maken op het gebied van smart home-apparaten. Ze hebben al een HomePod en Apple TV, maar niets dat op de Echo Show lijkt.

Augmented reality-functies

Misschien heb je na het lezen van dit alles al de indruk gekregen dat we het in 2023 niet van de hardware moeten hebben. Wellicht zijn de echte vernieuwingen op het gebied van software te vinden? Ook dan moeten we je teleurstellen: Apple zou alle energie hebben gestoken in xrOS, het besturingssysteem van de augmented reality-bril. Daardoor zijn engineers van van andere projecten gehaald en hoeven we geen grote veranderingen voor iOS 17 en iPadOS 17 te verwachten. Toch betekent het niet helemaal een verloren jaar. Apple zou ook bezig zijn met allerlei augmented reality-functies, die deels bedoeld zijn voor de headset, maar ook op bestaande Apple-devices werken. Zo zou je in de Apple Store producten kunnen scannen en dan met augmented reality meer details zien. Augmented reality… het zou in 2023 wel eens heel groot kunnen worden!

#6 Release van nieuwe iPads in 2023

Apple brengt nieuwe iPads meestal verspreid over het jaar uit, maar in 2023 is alles anders. Op basis van de meest recente geruchten denken we dat dit de planning is:

Standaard iPad: najaar 2023 of later in 2024

iPad Air: in de loop van 2024

iPad Pro: voorjaar 2024

iPad mini: najaar 2023 of voorjaar 2024

De iPad mini kreeg in 2022 als enige geen update en zou dus theoretisch gezien als eerste aan de beurt zijn voor een kleine refresh, met een nieuwe chip en andere kleine verbeteringen, zoals een nieuwe locatie voor de FaceTime-camera. Volgens Ming-Chi Kuo is het echter maar de vraag of de iPad mini een update krijgt. Hij ziet eerder dat de massaproductie eind 2023 begint en dat de release begin 2024 is.

#7 Prijs van de iPads in 2023

Qua prijs denken we niet dat Apple veel veranderingen door zal voeren. De prijzen zijn in 2022 al fors omhoog gegaan en Apple zou gebruikers nog meer frustreren door de prijzen verder op te trekken. We rekenen op deze prijzen:

Het heeft dus eigenlijk niet zoveel zin om te gaan wachten op de nieuwe modellen, gezien het feit dat de meeste updates in 2024 worden verwacht. Als je niet kunt wachten en nu een iPad nodig hebt, check dan onze iPad vergelijking voor het kiezen van het beste model. Wil je een nieuwe iPad kopen, dan vind je in ons overzicht alle actuele prijzen.