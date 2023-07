De Apple Watch Ultra is verreweg de zwaarste Apple Watch van dit moment. Dat is ook niet zo gek, want het het is tegelijkertijd ook de grootste Apple Watch in het assortiment. Voor wie de huidige Apple Watch Ultra te zwaar vond, is er nu wel goed nieuws. De Apple Watch Ultra 2 zou een stukje lichter worden, maar hoe gaat Apple dat doen? Het design van de Apple Watch Ultra 2 blijft vooralsnog gelijk.



Apple Watch Ultra 2 lichter van gewicht

De Apple Watch Ultra heeft een wat robuuster design met een titanium behuizing. Maar het huidige design heeft ook gevolgen voor het gewicht. Met 61,3 gram is de Apple Watch Ultra momenteel de zwaarste Apple Watch in het assortiment. Ten opzichte van de lichtste Apple Watch Series 8 (41mm in aluminium, van 31,9 gram), is het verschil zelfs bijna twee keer zo groot. En in vergelijking met de kleinste Apple Watch SE 2022 is het verschil nog groter. Voor sommige mensen voelt de Apple Watch Ultra daarom te zwaar aan.

Op het Chinese Weibo zegt een geruchtenlekker dat de volgende nieuwe Apple Watch Ultra 2 lichter van gewicht wordt. De bron zegt niet hoeveel lichter de Apple Watch Ultra 2 wordt, maar we gaan er wel vanuit dat het om een merkbaar verschil gaat (als het gerucht klopt). De bron wist eerder juiste informatie te geven over de komst van de gele iPhone 14, maar buiten dat heeft hij geen indrukwekkend track-record. Het is dus afwachten in hoeverre dit gerucht klopt.

Hoe Apple dit lichtere gewicht gaat doen? Mogelijk heeft dat te maken met het eerdere gerucht dat de volgende Apple Watch Ultra deels met een 3D-printer gemaakt wordt. Het gaat om mechanische onderdelen die met een nieuwe 3D-printtechnologie gemaakt zouden worden. Apple zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor ander materiaal, dat lichter is dan de materialen die nu nog in de Apple Watch Ultra gebruikt worden. Dit kan bijdragen aan het gewichtsverlies.

De nieuwe Apple Watch Ultra 2 wordt dit jaar verwacht. Een andere verbetering die er mogelijk gaat komen, is een nieuwe snellere chip.