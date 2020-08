Wat is microLED en wanneer kun jij het in je iPhone verwachten? In deze uitleg lees je alles over microLED, de opvolger van OLED. Wat zijn de voordelen en verschillen, hoe werkt het en wat betekent het voor jou als Apple-gebruiker?

De opvolger van OLED is in ontwikkeling. Grote bedrijven zoals Apple en Samsung kijken alweer naar de volgende stap: microLED. Apple is bezig om deze technologie in eigen huis verder te ontwikkelen. Wat moet je weten over microLED en wanneer kunnen we de eerste microLED-schermen in onze Apple Watch iPhones verwachten?

Wie heeft microLED bedacht?

microLED (of Micro-LED) is bedacht in het jaar 2000 door een onderzoeksgroep onder leiding van de professoren Hongxing Jiang en Jingyu Lin van Texas Tech University. De eerste demonstratie in een consumentenproduct vond in 2012 plaats: Sony toonde toen een 55-inch FullHD ‘Crystal LED Display’ met een betere contrastverhouding en beter kleurengamma dan de LCD-tv’s uit die tijd. Het was op dat moment nog niet haalbaar om de technologie te gebruiken in consumentenproducten.

Samsung liet in januari 2018 ‘The Wall’ zien, die sinds najaar van 2019 beschikbaar is. Dit is een gigantische 146-inch tv, gemaakt van microLED-panelen. Dergelijke grote schermen kosten een vermogen. Samsung heeft voor de nieuwe schermtechnologie gekozen omdat het twee belangrijke nadelen van OLED oplost: het is minder gevoelig voor inbranden en heeft een langere levensduur.

Wat is microLED?

microLED (ook: mLED of µLED) is een technologie voor platte schermen, die bijvoorbeeld in tv’s en smartphones worden gebruikt. Een scherm bestaat in dit geval uit meerdere microscopisch kleine LEDs, die per pixel een eigen verlichting hebben. Dit is vergeijkbaar met OLED (Organic Light Emitting Diode), maar het verschil is dat een microLED gebruikmaakt van niet-organisch materiaal. Het voordeel hiervan is dat je dezelfde voordelen hebt van diep zwart, maar met een hogere maximale helderheid. Bij microLED is geen achtergrondverlichting nodig, zoals bij huidige LCD-schermen die je in veel huidige tv’s en smartphones vindt. Er is ook geen lichtlekkage mogelijk, zoals bij LED-tv’s wel eens het geval is. Elke pixel heeft z’n eigen verlichting en kan dus helemaal uitgeschakeld worden, waardoor zwart ook echt zwart is.

Op het gebied van tv’s lopen Sony, LG, Panasonic en Philips momenteel voorop met OLED tv-schermen. Samsung investeert nu al in de opvolger microLED. Over Apple kun je iets soortgelijks zeggen: het bedrijf was relatief laat met OLED-schermen in iPhones, maar investeert nu alvast in microLED.

Wat doet Apple met microLED?

Apple nam in 2014 het bedrijfje LuxVue over en vlak daarna waren er geruchten dat in 2017 de eerste Apple Watch-modellen met microLED-scherm zouden verschijnen. Dat is niet gelukt, maar Apple zou al wel in staat zijn om op kleine schaal de schermpjes in eigen huis te produceren.

Eerste Apple Watch met microLED

Dat er eerst voor de Apple Watch wordt gekozen heeft te maken met twee factoren: de schermpjes zijn relatief klein van formaat (en daardoor makkelijker te produceren) en het gaat om kleinere aantallen. Apple kan bovendien met de Apple Watch experimenteren met het schermtechniek voor toekomstige andere apparaten, zoals de iPhones. Wanneer Apple de eerste Apple Watch met microLED uit gaat brengen, is nog de vraag.

Volgens de nieuwste geruchten duurt het nog drie of vier jaar (dus tot minimaal 2023) voordat smartwatches microLED in grote getallen gaan gebruiken. Of dat ook voor de Apple Watch geldt, is nog de vraag. Eén van de leveranciers van microLED zou pas over twee jaar (in 2022) een betrouwbare productie van de displays hebben, waarna de massaproductie voor apparaten voor consumenten pas het opeenvolgende jaar van start zou gaan. Dat zou dus betekenen dat de Apple Watch op zijn vroegst pas in 2023 een microLED-scherm krijgt, hoewel dat dus nog allerminst zeker is.

Er waren geruchten dat Apple in 2020 de eerste Apple Watch met microLED uit zou willen brengen, maar de kans daarop lijkt niet zo heel groot meer.

Wanneer krijgt de iPhone een microLED-scherm?

Bij OLED-schermen deed Apple er drie jaar na de Apple Watch over om de schermen geschikt te maken voor de iPhone. Als dat bij microLED ook het geval is kunnen we pas op zijn vroegst in 2026 de eerste iPhones met microLED-scherm verwachten. Maar wellicht gaat het allemaal sneller omdat de concurrentie er ook mee bezig is. Wel heeft Apple de neiging om met nieuwe technologie te wachten totdat het echt goed werkt.

Dat Samsung een gigantische microLED-tv liet zien was vooral bedoeld om op te scheppen: om te laten zien dat ze de kennis en technologie nu al in huis hebben. Als consument heb je er niet zoveel aan. De enorm grote televisies zijn onbetaalbaar, vergelijkbaar met de prijs van een duur privéjacht. Kleinere formaten zullen pas over drie, vier jaar in de winkel liggen, verwachten beeldscherm-experts. Maar ook dan zal de prijs nog duizelingwekkend hoog liggen. Bij de eerste generatie OLED-schermen was dat ook het geval. De getoonde Samsung-tv bestaat overigens wel uit meerdere kleinere panelen, die aan elkaar zijn vastgemaakt.

Waarom de naam microLED?

Bij microLED zijn de pixels veel kleiner dan bij normale LED-schermen, namelijk kleiner dan 1mm. Daardoor is een veel hogere resolutie mogelijk in een scherm van kleinere afmetingen. Als een fabrikant momenteel een 4K televisie wil maken, dan moet het scherm bepaalde minimum afmetingen hebben, omdat de pixels zelf ook ruimte innemen. Bij microLED passen de pixels veel dichter op elkaar, waardoor kleinere 4K-schermen mogelijk zijn. Het wordt dan haalbaar om een 4K Ultra HD-resolutie (3840 x 2160 pixels) in een iPad of zelfs een iPhone te stoppen. Om een indruk te geven: de huidige 12,9-inch iPad Pro heeft een resolutie van 2732 x 2048 pixels en 264 ppi (pixels per inch).

De grote tv’s van Samsung zijn dan ook vooral leuk als demonstratie, maar het gaat er uiteindelijk om in welk formaat de microLED-tv’s uiteindelijk op de markt zullen komen. Waarschijnlijk zal het meer in de richting van het gebruikelijke 55-inch tv-formaat zijn. Samsung gokt op de lange termijn: net als bij OLED zullen de prijzen op een gegeven moment zakken en worden de productieprocessen minder complex. LG heeft zwaar geïnvesteerd in OLED en zal daar de komende jaren nog van profiteren, maar uiteindelijk zal de markt overstappen naar microLED.

Hoe werkt microLED?

microLED lijkt in veel opzichten op OLED. Bij OLED heeft elke pixel zijn eigen lichtbron. Een pixel kan dus aan of uit staan, waardoor er een veel beter contrast ontstaat. Ook is er geen lichtlekkage naar omliggende pixels. Als een OLED-pixel uit staat, dan is het echt zwart. Bij huidige LCD-tv’s is dat niet het geval: daar is er vanwege de achtergrondverlichting geen 100% zwart mogelijk.

OLED-schermen hebben beperkingen qua helderheid en dat is weer nadelig als je HDR-content wilt kijken (HDR staat voor High Dynamic Range). microLED is veel helderder dan OLED, met een contrastverhouding van 1.000.000:1. Dit is dertig keer helderder dan OLED.

Dat microLED zoveel beter presteert heeft te maken met de toepassing van een niet-organisch materiaal, namelijk galliumnitride, een halfgeleider. Daardoor kunnen de LEDs in rood, groen en blauw langer en feller schijnen, zonder dat er slijtage optreedt. Bij een OLED-scherm gaat het organische materiaal langzaam in kwaliteit achteruit, waardoor een OLED-scherm een relatief korte levensduur heeft.

Is microLED de toekomst?

Het klinkt allemaal geweldig: dezelfde prestaties als OLED, maar met een langere levensduur en minder slijtage. Het is ook nog energiezuiniger en de schermen zijn feller, waardoor kleuren mooier tot hun recht komen. Maar er zijn wel behoorlijke kosten mee gemoeid en het is de vraag of je een nóg hogere prijs voor je iPhone wilt betalen. Bij de iPhones met OLED-scherm vonden veel mensen dat de limiet al was bereikt. Ze weigeren een iPhone te kopen die meer dan duizend euro kost.

Momenteel wordt de markt nog gedomineerd door LCD- en OLED-schermen, zowel bij smartphones als bij tv’s. LCD-displays beschikken over een LED-achtergrondverlichting in combinatie met een Liquid-Crystal Display en enkele lagen die voor polarisatie, kleurenfilters en dergelijke zorgen. LCD werkt prima, maar vereist wel een lichtbron waardoor het scherm nooit 100% zwart is. Er vindt lichtlekkage plaats, waardoor de contrastverhouding niet optimaal is. Het is dus wel te begrijpen dat er naar alternatieven wordt gezocht en voorlopig is OLED dan nog de meest betaalbare optie. Apple zou in het najaar van 2020 volledig over willen stappen op OLED-iPhones. Alleen de iPhone SE 2020 heeft dan nog een LCD-display, omdat dit een stuk goedkoper is.

Waarom is microLED zo duur?

De eigenschappen die microLED zo aantrekkelijk maken, zorgen er ook voor dat het lastig te produceren is. Vooral als het om massaproductie gaat. microLED’s moeten geproduceerd en geassembleerd worden per sub-pixel. Een 4K televisie heeft 25 miljoen sub-pizels, die allemaal geassembleerd moeten worden – en daar ben je wel even mee bezig. Bovendien moeten al die pixels correct werken, want je wilt geen dode pixels in je peperdure scherm. Vandaar dat de focus vooral ligt op kleinere apparaten zoals de Apple Watch.

Verschillen microLED vs OLED

Er zijn veel overeenkomsten tussen microLED en OLED: in beide gevallen is er sprake van pixels die individueel verlicht worden. De sub-pixels zijn rood, groen en blauw en kunnen afzonderlijk uitgeschakeld worden.

microLED is op zich niet revolutionair. Het gaat niet om een nieuwe generatie tv-schermen, maar om een technologie die in feite al wordt gebruikt in OLED-schermen, zonder een aantal nadelen daarvan. OLED-schermen zijn gemaakt van organisch materiaal dat in de loop van de tijd achteruit gaat. De helderheid wordt minder en de veroudering verloopt niet even snel. Sommige delen van het scherm (bijvoorbeeld waar vaak het logo van een tv-station te zien is) kunnen sneller verouderen, waardoor je rare afwijkingen in het scherm krijgt.

Bij microLED is het materiaal niet-organisch, minder gevoelig voor slijtage en ook minder gevoelig voor inbranden. microLED’s zijn helderder en er is een breder kleurenspectrum mogelijk. Omdat de schermen modulair zijn zit je niet vast aan een beperkt aantal vormen en formaten. Stel je voor dat je straks een tv-scherm op maat kunt kopen die precies in jouw tv-kast past. Maar zover is het nog lang niet. Er is nog veel meer mogelijk, zoals het inbouwen van sensoren in het scherm. microLED is een technologie om in de gaten te houden.

Een andere nieuwe aankomende techniek is mini-LED, dat we vermoedelijk in 2021 als eerste zien in de iPad en MacBook. In onze uitleg van mini-LED lees je daar meer over.

