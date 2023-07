Bug in Schermtijd

Als je kind op mysterieuze wijze de iPhone of iPad heel lang kan blijven gebruiken, dan komt dat waarschijnlijk door een Schermtijd-bug. De oorzaak is een probleem bij het opslaan van de instellingen voor Apparaatvrije tijd. De instellingen worden niet goed bewaard en gesynchroniseerd tussen apparaten, waardoor kinderen vrij spel hebben. De bug bestaat al sinds iOS 16.0 en Apple is ervan op de hoogte, maar is er tot nu toe niet in geslaagd om het op te lossen.



We zijn ons ervan bewust dat sommige gebruikers een probleem kunnen ondervinden waarbij de Schermtijd-instellingen onverwacht worden gereset. We nemen deze meldingen zeer serieus en we zijn en blijven updates maken om de situatie te verbeteren.

Via Delen met gezin kunnen ouders gebruikslimieten instellen voor de apparaten van hun kinderen. Zo is het mogelijk om met Apparaatvrije tijd aan te geven wanneer een apparaat wel en niet gebruikt mag worden. Ook kan een ouder aangeven welke apps het kind mag gebruiken. Het probleem is alleen dat de instellingen niet correct worden opgeslagen. Apple heeft de bug nu bevestigd aan The Wall Street Journal en zegt dat het aan een oplossing werkt, maar kan nog niet vertellen wanneer die komt. In een verklaring meldde een woordvoerder:

Die uitspraak wekt de indruk dat het probleem lastiger is op te lossen dan gedacht. Volgens WSJ had Apple al eerder bevestigd dat de bug bestaat en dat het synchroniseren van de instellingen niet goed werkt. Het zou in iOS 16.5 zijn opgelost. Maar de praktijk wijst uit dat het in de beta van iOS 17 ook nog steeds bestaat. De instelling kan worden gewijzigd, maar kan soms teruggaan naar een eerdere status. In andere gevallen blijken er helemaal geen beperkingen te zijn ingesteld, terwijl de ouder hier wel voor had gekozen.

Applimieten resetten met een minuut extra

Er is nog een ander, hieraan gerelateerd probleem. Als het kind een minuutje extra vraagt om een bepaalde bezigheid af te ronden, blijken de applimieten te worden gereset. Het gevolg daarvan is dat de iPhone of iPad vrijwel eindeloos kan worden gebruikt, door steeds als de limiet op is om een minuut extra te vragen.

Wat kun je eraan doen?

Als je Apparaatvrije tijd voor je kinderen hebt ingesteld, is het verstandig om ze meermaals op te slaan en te controleren of ze wel zijn toegepast. Het kan helpen om de instelling op het device zelf in te stellen en niet via een apparaat van de ouders. Ook is het een goed idee om te checken hoe lang het kind de iPhone of iPad daadwerkelijk gebruikt en eventueel het apparaat in een afgesloten kast te stoppen. Goede afspraken maken kan ook.