Apple Watch opladen: wat heb je nodig en hoe werkt het?

De Apple Watch wordt geleverd met een vrij unieke oplader. Hoe werkt de oplader en kun je ook gebruikmaken van andere draadloze opladers? Wij leggen alles over de Apple Watch opladen uit in deze tip.

Alles over je Apple Watch opladen

Om je Apple Watch op te laden kun je de meegeleverde oplader gebruiken. Maar er zijn nog meer mogelijkheden, al zal niet elke willekeurige lader werken. In deze tip leggen we onder andere uit hoe lang het opladen duurt en welke opladers geschikt zijn. Kortom: alles over het opladen van je Apple Watch!

Apple Watch opladen: zo werkt het

De Apple Watch opladen gaat heel gemakkelijk en snel. Omdat de Apple Watch weinig energie verbruikt en een relatief kleine batterij heeft is deze snel weer volledig opgeladen. Het duurt niet zo lang als het opladen van je iPhone. Om de Apple Watch op te laden verbind je de meegeleverde oplaadkabel met Apple’s lichtnetadapter. Je kunt ook een andere lichtnetadapter gebruiken, maar pas op met onofficiële laders.

Vervolgens leg je de Apple Watch op de holle kant van de magnetische oplader. Je hoort na ongeveer een seconde een geluidje uit je Apple Watch komen om je te laten weten dat het opladen begint. Op het scherm verschijnt een animatie met een cirkel. Deze laat zien hoe ver de Apple Watch is opgeladen. Hoe meer groen, hoe voller de batterij. Kleurt de cirkel deels rood, dan is de batterij bijna leeg.

Laad je je Apple Watch ‘s nachts op naast je bed? Dan kun je goed gebruikmaken van de nachtklokmodus, of Nightstand. In een aparte tip leggen we uit hoe je de nachtklokmodus op de Apple Watch gebruikt.

Hoe lang duurt het opladen?

Afhankelijk van hoe vol de batterij is wanneer je begint met opladen, kan het opladen van de Apple Watch tot 2,5 uur duren. Dit is het geval wanneer de batterij helemaal leeg is en je hem oplaadt tot 100%. Moet je snel de deur uit, dan helpt het ook om even kort op te laden. Het duurt anderhalf uur om van 0% naar 80% op te laden. Tussen de 80% en 100% gaat het opladen langzamer, om te voorkomen dat er schade of overbelasting optreedt.

Er is voor zover bekend geen manier om de Apple Watch sneller op te laden dan met de meegeleverde oplader. Gelukkig duurt het opladen niet zo lang, en eenmaal opgeladen gaat het horloge soms wel twee volle dagen mee. Weet je nu al dat je een tijdje geen mogelijkheid zult hebben om je Apple Watch op te laden? Lees dan in deze aparte tip hoe je alles uit je Apple Watch batterij haalt!

Welke opladers kun je gebruiken met de Apple Watch?

Hoewel de Apple Watch draadloos kan opladen, is er helaas (nog) geen ondersteuning voor álle draadloze opladers. De draadloze opladers die je voor je iPhone gebruikt, maken gebruik van het Qi-protocol. De Apple Watch wijkt daar echter van af, waardoor je een speciaal ontworpen oplader nodig hebt, die eruit ziet als een witte ‘puck’.

Zelf verkoopt Apple de volgende oplossingen:

Magnetische oplaadkabel USB: vanaf 35 euro, lengte 30 cm, 1 m of 2 m

Magnetische oplaadkabel USB-C: vanaf 35 euro, lengte 30 cm

Magnetisch oplaaddock (zie foto hieronder): 79 euro

Hoewel je opties dus flink beperkt zijn ten opzichte van een draadloze oplader voor de iPhone, is er wel keuze uit een aantal opladers van derden. Sommige opladers bieden ook de mogelijkheid om tegelijkertijd één of twee iPhones op te laden samen met de Apple Watch. Misschien vind je jouw ideale oplader wel in onze gids met Apple Watch docks en bureauhouders!

Een powerbank gebruiken met de Apple Watch: kan dat?

Ja, dat kan! Je kunt een powerbank gebruiken om je Apple Watch op te laden. Heb je een usb-lader in de auto, dan kun je ook op die manier opladen. Er zijn zelfs speciale powerbanks die ontworpen zijn voor je Apple Watch. Deze zijn vaak vrij compact, dus ideaal voor onderweg.

Een voordeel van een speciale powerbank voor je Apple Watch is dat je niet die lange kabel overal mee naartoe hoeft te nemen. Apple Watch powerbanks hebben namelijk een ingebouwde magnetische oplader. Ben je benieuwd welke powerbanks voor je Apple Watch er allemaal zijn? Check dan eens onze gids met de beste Apple Watch powerbanks!

Er zijn ook compacte Apple Watch-chargers die je aan je sleutelbos kunt hangen, zoals je op de foto hieronder ziet. Opvallend aan al deze producten is dat de oplaadschijf altijd wit is.

Batterijstatus van de Apple Watch controleren

Om te voorkomen dat je wordt verrast door een lege batterij, is het handig om de status in de gaten te houden. Er zijn meerdere manieren om dat te doen:

Bekijk je batterijpercentage in het Bedieningspaneel:

Zorg dat de wijzerplaat in beeld is en veeg omhoog. Je ziet nu het Bedieningspaneel. Op een van de tegels zie je het batterijpercentage.

Check je batterijstatus op de wijzerplaat:

Je kunt er ook voor kiezen om een batterijmetertje permanent op de wijzerplaat te zetten:

Druk hard op de huidige wijzerplaat en pas de huidige wijzerplaat aan of kies een nieuwe. Veeg door de mogelijkheden heen tot je bij de zogenaamde Complicaties komt (kleine en grotere vierkantjes). Selecteer het gewenste vakje waar de batterijmeter moet komen te staan. Scroll daarna met de Digital Crown totdat je het batterijpercentage ziet verschijnen.

Hopelijk ben je door deze tip beter op de hoogte over het opladen van Apple’s slimme horloge. Draait je Apple Watch weer op volle sterkte? Dan is het tijd om je Apple Watch te gebruiken als een pro met onze tips!

Gaat de batterij te kort mee om je Apple Watch goed te gebruiken? Daar kun je misschien wat aan doen! Wij hebben een aparte tip waarin we uitleggen wat je te doen staat bij een Apple Watch batterij die snel leegloopt.