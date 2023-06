Sommige producten voor dit najaar zijn gemakkelijk te voorspellen. Zo zal er ongetwijfeld een iPhone 15-serie komen en ook de Apple Watch Series 9 is een zekerheid. Maar hoe zit het met Apple’s high-end smartwatch, de Apple Watch Ultra? Die krijgt volgens Mark Gurman van Bloomberg inderdaad een opvolger, zo schrijft hij in zijn Power On-nieuwsbrief.



Of Apple ook de naam Apple Watch Ultra 2 zal hanteren, is niet zeker. Waarschijnlijk volgt Apple hetzelfde patroon als bij de Apple Watch SE , waarbij er geen jaartal of nummering te zien is. Op iCulture schrijven we daarom voor het gemak: Apple Watch SE 2020 en 2022 om ze van elkaar te onderscheiden.

Dit zou Apple kunnen verbeteren

Wat zou Apple nog aan dit model kunnen verbeteren bij de tweede generatie? Een donkere kleur voor de behuizing staat bij veel gebruikers hoog op het verlanglijstje. Eerdere Apple Watch Edition-modellen in titanium waren ook verkrijgbaar in twee kleuren: licht en donker. Een andere wens is dat er een kleiner model uitkomt, want voor sporters met smalle polsen is het huidige model te lomp.

Het algemeen design zal bij deze tweede generatie waarschijnlijk niet worden aangepakt. Hij houdt dus de wat hoekige vorm met platte glasplaat in dezelfde materialen: titanium met glas. De Apple Watch Ultra 2 zou kunnen beschikken over een microLED-scherm, denkt Gurman. Er gaan al jaren geruchten dat Apple producten met microLED wil uitbrengen en het zou bij de volgende Ultra zover kunnen zijn, al denkt analist Ross Young dat het pas in 2025 gaat gebeuren. Dit is een high-end model waarbij Apple wat gemakkelijker kan experimenteren met nieuwe features en duurdere componenten. MicroLED geeft de indruk dat de inhoud bovenop op het scherm geschilderd lijkt. Ook zouden we helderder kleuren en een betere kijkhoek kunnen verwachten, als we kijken naar televisies met microLED.

Volgens DigiTimes zou het scherm van de Apple Watch Ultra bij de tweede generatie kunnen toenemen van 1,9-inch (49mm) naar 2,1-inch (meer dan 50mm). Zo’n forse horlogekast is nog minder geschikt voor slanke polsen en dwingt Apple wel om een extra model op de markt te brengen. Apple zou er meer gezondheidssensoren in kunnen stoppen en zou de actieknop kunnen uitbreiden met meer acties, want dat is nu nog beperkt.

Apple zou verder nog wat kunnen sleutelen aan een nog langere batterijduur, zodat het meer in de buurt komt van Garmin-sporthorloges. En uiteraard zouden we graag weer een paar nieuwe horlogebandjes willen zien. Afgelopen voorjaar bracht Apple nieuwe kleuren uit voor de sportbandjes, maar de koopkrachtige doelgroep van de Ultra kreeg geen nieuwe kleuren om uit te kiezen. Wat prijs betreft denken we weer dat Apple in Europa op €999,- gaat mikken. Gelukkig is de prijs bij andere winkels al behoorlijk gezakt en kun je met gemak €100,- of meer besparen – zeker als je een goede deal afwacht.

