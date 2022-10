‘Apple werkt aan losse dock om iPad als smart home-scherm te gebruiken’

Apple zou gewerkt hebben aan een dock voor de iPad, waarmee je de tablet als smart home-scherm kunt gebruiken. Dit is vergelijkbaar met wat Google van plan is met de Pixel Tablet.

Los verkrijgbare iPad-dock

Dat zegt Mark Gurman in zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief. Google kondigde vorige week een oplaaddock aan die magnetisch vastplakt aan de achterkant van de aanstaande Google Pixel Tablet. Daarmee wordt het een smart home-display, zoals de Nest Hub (Max). Volgens Gurman wil Apple volgend jaar iets soortgelijks doen met een iPad-dock, die je apart moet aanschaffen. Ondertussen werkt Apple ook nog aan een losstaand product voor je smart home, waarbij een slimme speaker met scherm worden gecombineerd. Volgens eerdere geruchten zou daar ook een camera in zitten.



Meer smart home bij Apple

Het is de bedoeling dat je een dergelijk apparaat in de keuken, in de woonkamer of op het nachtkastje neerzet. Daarnaast zou Apple dus werken aan een iPad-dock waarmee je ongeveer hetzelfde kunt bewerkstelligen, maar dan met een los verkrijgbaar accessoire. Je kunt dan via je iPad allerlei functies in huis aansturen, bellen met FaceTime en Center Stage en meer.

Apple heeft in vergelijking met Google en Amazon nog niet veel eigen smart home-producten uitgebracht. In feite is er alleen de HomePod het het HomeKit-platform. In 2023 zou er opnieuw een grote HomePod op de markt komen, aldus geruchten. Deze houdt hetzelfde design als het originele model, maar heeft verbeterde performance en mogelijk ook een nieuw display.

Voorheen was de iPad als woninghub te gebruiken, maar met de komst van iPadOS 16 verandert dat. Je hebt dan een Apple TV of HomePod nodig om HomeKit van buitenshuis te regelen. Mogelijk gaat dit nieuwe accessoire daar weer verandering in brengen, aangezien het dan de bedoeling is dat je iPad steeds op één plek blijft liggen.