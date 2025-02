Het is al 3 jaar geleden dat het Apple Studio Display werd aangekondigd. Dat is een 27-inch externe monitor van Apple met een 5K-resolutie, ontworpen om met de Mac en andere computers gebruikt te worden. Volgens beeldschermanalist Ross Young krijgt de verbeterde versie (eindelijk) mini-LED. Er zijn echter geen geruchten over de verversingssnelheid.

Nieuw Apple Studio Display met mini-LED

De doorgaans goed geïnformeerde Ross Young deelt zijn bevindingen op X (Twitter). Als het klopt dat de Apple Studio Display een mini-LED-scherm krijgt, betekent dat een flinke verbetering van de beeldkwaliteit. In plaats van één groot lichtpaneel achter het scherm, heeft mini-LED allerlei kleinere lichtpanelen die individueel van elkaar aan en uit kunnen. Dit maakt een groter contrast en diepe zwarttinten mogelijk.

Deze technologie is ook te vinden in de MacBook Pro. In tegenstelling tot het enkele lichtpaneel in de MacBook Air, heeft het Pro-model meer dan 10.000 kleine panelen. Het verschil met een standaard LED-paneel is enorm.

Mini-LED is niet hetzelfde als OLED. Bij OLED kunnen individuele pixels worden opgelicht en is er geen lichtpaneel vereist. De iPhone, Apple Watch en de nieuwste iPad Pro hebben allemaal OLED-schermen. Deze technologie is duurder dan mini-LED.

Geen nieuws over de verversingssnelheid

Wat ons een beetje zorgen baart, is het gebrek aan nieuws omtrent de verversingssnelheid. De huidige Apple Studio Display heeft een verversingssnelheid van 60 Hz. Dat betekent dat de pixels 60 keer per seconde worden ververst. Dat klinkt misschien als veel, maar er zijn volop schermen beschikbaar die tot 120 Hz kunnen gaan. Denk aan de Pro-modellen van de iPhone, iPad en MacBook, maar ook tal van televisies en externe monitoren van andere merken.

Zelfs het veel duurdere Pro Display XDR van Apple biedt niet meer dan 60 Hz. Apple kennende zullen ze de verversingssnelheid niet gauw verbeteren op het Studio Display. Bij een upgrade van het Pro Display XDR is dat een logischere stap.

We weten niet wanneer het nieuwe scherm precies wordt verwacht. Dat zou dit jaar nog kunnen zijn, maar Bloomberg meldde eerder dat zij pas iets in 2026 verwachten.