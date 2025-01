IKEA Home smart-app nu ook beschikbaar op Apple Watch

De IKEA Home smart-app is deze week bijgewerkt naar versie 1.43, en hoewel de beschrijving van de update redelijk schaars is, heeft IKEA toch een belangrijke feature toegevoegd. De app werkt vanaf nu namelijk ook op de Apple Watch. Je hebt hiervoor een Watch nodig met watchOS 10.6 of nieuwer, waardoor de onderste grens ligt bij de Apple Watch Series 4.

Met de IKEA Home smart-app op je Apple Watch bedien je alle slimme apparatuur van IKEA, zoals verlichting, luidsprekers en rolgordijnen. Je kunt individuele accessoires aansturen, maar ook volledige scènes. Alles wat je koppelt aan de DIRIGERA-hub is vanaf de app bereikbaar. Wel moet de Control Anywhere-functie zijn ingeschakeld, die je in de IKEA Home smart-app op je iPhone kunt activeren met een IKEA-account.

IKEA Home smart-app installeren op je Apple Watch

Je kunt de nieuwe Apple Watch-app installeren via je iPhone. Zorg er wel eerst voor dat de IKEA Home smart-app is bijgewerkt op je iPhone: houd hiervoor even het App Store-icoon op je thuisscherm ingedrukt en tik op Updates. Als IKEA Home smart in de lijst staat, druk je op Werk bij. Zo niet, dan is de app al up-to-date.

Daarna ga je in de Watch-app op je iPhone naar de lijst onder in het tabblad Mijn Watch en druk je achter de app op Installeer. Als je in Algemeen de optie Installeer apps automatisch hebt ingeschakeld, hoef je deze stap niet uit te voeren en staat de app al klaar op je Apple Watch.