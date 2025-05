Al maanden gonst het van de geruchten over de grote softwarevernieuwingen die Apple tijdens WWDC 2025 zal aankondigen. iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16 zouden de grootste designupdate in jaren krijgen. Maar daar blijft het niet bij: volgens Mark Gurman, zullen ook watchOS 12 en tvOS 19 een volledig vernieuwde uitstraling krijgen. Daarmee krijgt het volledige Apple-ecosysteem een visuele make-over met een frisse, moderne look die sterk leunt op visionOS.

‘watchOS 12 en tvOS 19 krijgen groot nieuw design’

Na functionele vernieuwingen in watchOS 11 ligt bij watchOS 12 de nadruk vooral op design. De update brengt visuele verfijningen zoals transparantie-effecten en nieuwe animaties. Hoewel de manier waarop je de Apple Watch bedient waarschijnlijk grotendeels hetzelfde blijft, krijgt de interface een modernere en meer ‘zwevende’ uitstraling die doet denken aan visionOS.

Ook bij de Apple TV staat er een grote verandering op stapel. tvOS 19 krijgt de grootste visuele update sinds de introductie in 2015. Verwacht worden glaseffecten en transparantie die het navigeren vloeiender en intuïtiever maakt. De nieuwe animaties moeten beter aansluiten bij de rest van Apple’s ecosysteem en zorgen voor een consistenter geheel.

Al eerder was er een gerucht dat watchOS een nieuw design zou krijgen, al was toen nog niet duidelijk voor welke versie dat zou gelden. Nu worden de veranderingen in een adem genoemd met die van de eerstvolgende iOS-, iPadOS- en macOS-versies, dus het lijkt er sterk op dat we de veranderingen al snel zullen zien.

Wat houdt het nieuwe design in?

Apple lijkt met deze update te mikken op een consistente visuele ervaring, ongeacht welk apparaat je gebruikt. Waar je tot nu toe vaak subtiele designverschillen zag tussen bijvoorbeeld iPhone, Mac en Apple Watch, moeten die grenzen nu vervagen. visionOS, het besturingsysteem van de Vision Pro, dient hier als de bron van inspiratie.

visionOS kenmerkt zich door een moderne uitstraling met veel transparantie en subtiele glaseffecten. App-iconen zijn meer afgerond, panelen lijken te zweven en interacties voelen natuurlijker aan. Diezelfde ontwerptaal zou nu dus worden doorgetrokken naar tvOS en watchOS, naast macOS, iOS en iPadOS.

Meer tijdens WWDC 2025

Met de updates naar iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 én tvOS 19 kiest Apple duidelijk voor uniformiteit. Alle systemen worden visueel opnieuw uitgelijnd en sterker met elkaar verbonden zowel qua uiterlijk als qua onderliggende functies zoals AI-integratie.

Wat Apple precies van plan is met watchOS en tvOS horen we pas tijdens de keynote op WWDC 2025. Tot die tijd blijft het bij speculaties. Tijdens het evenement houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. In de tussentijd kun je alvast onze verwachtingen voor WWDC 2025 bekijken.