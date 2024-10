Apple lijkt meer in te gaan zetten op games, want volgens een bron wordt er gewerkt aan een nieuwe standaardapp waar games centraal staan. Het gaat om een App Store-achtige app, waar ook Game Center een rol in speelt.

Apple heeft altijd een beetje een haat-liefdeverhouding met games. Apple heeft in het verleden al veel pogingen gedaan om meer met gaming te doen. Hoewel de App Store succesvol is met een groot aanbod van mobiele games, wordt het meestal nooit gezien als een serieus gamingplatform dat zich kan meten met de traditionele spelcomputers. Zelfs niet toen Apple Arcade erbij kwam, Apple’s eigen alles-in-een dienst waarmee je onbeperkt games kunt spelen. Volgens 9to5Mac gaat Apple opnieuw een poging doen om games onder de aandacht te brengen, met een geheel nieuwe standaardapp.

‘Nieuwe game-app van Apple: App Store-games en Game Center in een’

De nieuwe game-app die Apple in ontwikkeling zou hebben, wordt een centrale plek waarin je alles vindt rondom games. Het biedt een overzicht van de games die je in de App Store vindt, gecombineerd met alle functies van Game Center. Met Game Center kun je zien wat je vrienden spelen en ook samen met vrienden spelen, highscores vergelijken en meer. De nieuwe game-app van Apple zou meerdere tabbladen krijgen, waaronder een Play Now-tabblad met een selectie van (nieuwe) games, een pagina met de games die al op je toestel staan, een overzicht van je vrienden en meer.

De App Store heeft al zijn eigen Games-sectie, waarin alle games uit de App Store op te vinden zijn, onderverdeeld in categorieën en meer. Apple zou dit onderdeel dus ook op een meer uitgebreide manier verwerken in de nieuwe games-app. In de nieuwe app vind je zowel los verkrijgbare games als games die onderdeel zijn van Apple Arcade.

Er zou ook een sociaal aspect in de nieuwe app zitten, waarmee je contact kan leggen met je vrienden. Er zou een koppeling in zitten met iMessage en FaceTime, zodat je gemakkelijk met vrienden kan communiceren over de games die je samen speelt. Het is voor sommige games al mogelijk om via SharePlay met en tegen elkaar te spelen via FaceTime of iMessage, dus vermoedelijk trekt Apple dit verder in de nieuwe game-app.

Apple Arcade is momenteel geïntegreerd in de App Store-app zelf, dankzij zijn eigen tabblad. Op de Apple TV is er echter een aparte Apple Arcade-app, waar alle content van de dienst apart onder de aandacht gebracht wordt. Mogelijk wordt de nieuwe aparte game-app iets soortgelijks, gecombineerd dus met de sociale functies van Game Center.

De bron zegt dat het nog niet duidelijk is of de nieuwe game-app van Apple onderdeel wordt van een iOS 18-update of dat Apple dit voor ogen heeft voor iOS 19.