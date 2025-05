Nine Puzzles (seizoen 1)

Op een nacht werd Yi-Na’s oom (Kim Da-Mi), die als een vader, moeder en vriendin voor haar was, vermoord. Ze was de enige getuige in de moordzaak van haar oom. Han-Saem (Son Suk-Ku) verdacht haar ook van moord. Tien jaar later werkt Yi-Na als profiler. De afgelopen zes jaar maakte ze deel uit van het team voor criminele analyse bij de politie van Seoul Metropolitan. Yi-Na is meestal de eerste die het motief van een misdaad op de plaats delict achterhaalt. Yi-Na ontmoet nu Han-Saem, die ervan overtuigd was dat zij haar oom had vermoord. Samen proberen ze de waarheid achter de moord te achterhalen.