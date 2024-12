De iPad mini krijgt een OLED-scherm, al moeten we daar nog wel een aantal jaar op wachten. Bronnen verklappen wanneer je een iPad mini met OELD-display kan verwachten en in welk formaat.

De iPad mini is een bijzonder model in Apple’s volledige iPad line-up. De iPad mini wordt minder vaak vernieuwd dan andere modellen, wat vooral komt omdat dit model een specifieke doelgroep heeft. In 2021 kreeg de iPad mini nog een nieuw display en nieuw ontwerp, terwijl het nieuwste model van oktober 2024 alleen een kleine spec-bump kreeg. Maar wanneer volgt de volgende grote update? Als het om het scherm gaat, moeten we daar nog wel een aantal jaar op wachten. Dit is wanneer de iPad mini een OLED-scherm krijgt.

OLED in iPad mini: ‘Komt in 2026’

De informatie is afkomstig van Omdia, dat een globale planning met verwachtingen voor diverse Apple-producten op een rij gezet heeft. Het onderzoeksbureau voorspelt dat de iPad mini pas in 2026 een nieuw OLED-scherm krijgt. Het gaat dan om een zelfde soort OLED-scherm als de iPad Pro, maar dan wel met 60Hz beeldverversing. Er komt dus geen ProMotion in.

Deze planning komt overeen met eerdere berichten. Diverse Koreaanse nieuwsbronnen stelden eerder al dat 2026 het jaar is waarop de iPad mini overstapt op OLED. Over het formaat zegt Omdia niks, maar display-expert Ross Young zegt dat de iPad mini met OLED-scherm een afmeting krijgt rond de 8,4- of 8,5-inch. Dat is een fractie groter dan de huidige 8,3-inch. Mogelijk gaat Apple de schermranden iets dunner maken, zodat de behuizing nog wel klein blijft. Of er tussendoor nog een andere nieuwe iPad mini komt, is niet helemaal duidelijk. Het zou goed kunnen dat het huidige iPad mini 2024-model het meest recente model blijft tot aan de volgende iPad mini met OLED.

‘iPad Air pas in 2027 met OLED’

Opmerkelijk genoeg stelt hetzelfde Omdia dat de iPad Air pas in 2027 de overstap naar OLED maakt. Eerdere berichten spraken ook nog over een release van 2026 voor de iPad Air met OLED. Sinds dit voorjaar heeft de iPad Pro al een OLED-scherm en op den duur zouden alle modellen de overstap maken. Zie voor meer verwachtingen ook ons artikel over OLED op de iPad-modellen.