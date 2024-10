Het is alweer tien jaar geleden dat Apple van start ging met HomeKit, later gevolgd door de Woning-app en HomePod-speakers. Hoewel Apple met deze tools en producten een goede basis biedt, ligt Apple’s grootste focus nog altijd op andere productgroepen. Daar zou de komende twee jaar zomaar eens wat verandering in kunnen komen, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg in zijn nieuwste nieuwsbrief. Apple zou voor de komende jaren een nieuwe strategie op het gebied van smart home gepland hebben, waarbij schermen een belangrijke rol spelen.

‘Apple’s nieuwe focus op smart home’

Gurman zegt dat Apple de komende twee jaar de smart home als topprioriteit ziet. Daarbij spelen drie onderdelen een cruciale rol: nieuwe software (zoals een overkoepelend besturingssysteem genaamd homeOS), nieuwe producten en betere samenwerking met andere apparaten in huis. Voor laatstgenoemde is de smart home standaard Matter de basis, wat mede dankzij Apple ontworpen is. Hoewel de Matter-standaard nog niet echt storm loopt, is het wel een belangrijke schakel om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk producten samenwerken met Apple’s eigen apparaten.

Nieuwe software zou ook een belangrijke rol gaan spelen in Apple’s nieuwe focus op smart home. Apple zou druk bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuw besturingssysteem, mogelijk met de naam homeOS. Deze zou gebouwd zijn op de basis van tvOS, het besturingssysteem van de Apple TV. Dat is nu al het geval bij het besturingssysteem voor de HomePods. Het nieuwe homeOS zou in ieder geval bedoeld zijn voor toekomstige smart home-producten, maar het zou ook zomaar kunnen dat het besturingssysteem van de HomePods uiteindelijk over gaat in homeOS.

Bekijk ook ‘Apple homeOS komt in 2025’ Het is alweer drie jaar geleden dat de naam ‘homeOS’ plotseling opdook in vacatures. Nu blijkt uit code van tvOS 17.4 dat Apple achter de schermen nog steeds bezig is met homeOS.

De komst van kunstmatige intelligentie zou ook een rol spelen in de vernieuwde software. Daardoor zijn betere huisautomatiseringen mogelijk en zou het bedienen van apparaten makkelijker moeten worden. Daarvoor zou Apple ook het App Intents-systeem van Apple Intelligence willen gaan gebruiken. Daarmee kan Siri direct functies in apps bedienen.

De derde schakel in de nieuwe focus op smart home, zijn de nieuwe producten. Concreet zijn er twee nieuwe smart home-producten bij Apple in ontwikkeling: een huisrobot met scherm en een iPad-achtig smart home-display. Het smart home-display zou bedoeld zijn om Apple TV+ content op te streamen, FaceTime-gesprekken mee te voeren, op het web te surfen en apps als je agenda en notities mee te gebruiken. Het idee is dat je meerdere exemplaren van dit apparaat in je huis zet, zoals dat ook met de HomePod (mini) vaak al het geval is. Mogelijk gaat het hier om een HomePod met scherm, waar al langer geruchten over zijn.

Bekijk ook Opnieuw apparaat met touchscreen in tvOS beta opgedoken Apple werkt aan een soort HomePod met beeldscherm. Er zijn al diverse hints gevonden in de code van Apple. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

De smart home-markt wordt momenteel vooral gedomineerd door Google en Amazon, die met hun Google Home en Amazon Echo-producten populair zijn. Ook ondersteunen veel accessoires van derden de smart home-systemen van Google en Amazon, terwijl dat voor Apple’s HomeKit niet altijd het geval is. Maar zelfs Google en Amazon hebben de laatste tijd moeite met het veroveren van de smart home-markt, waardoor er voor Apple ook kansen liggen, zo zegt Gurman.