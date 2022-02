Apple organiseert niet ieder voorjaar een event, maar voor dit jaar lijken de kansen op een Apple-event in maart behoorlijk groot. Er is door meerdere bronnen al gezegd dat 2022 een enorm druk jaar voor Apple gaat worden, waarbij bijna elk product wel een update krijgt. Een aantal van die updates gaan we naar verwachting zien tijdens het maart 2022-event van Apple. Maar welke producten en aankondigingen kun je precies verwachten? Wij hebben het voor je uitgezocht! Dit zijn onze verwachtingen voor Apple’s maart 2022-event.

Datum Apple’s maart-event: wanneer is het?

Officieel is de datum van Apple’s voorjaarsevent van 2022 nog niet bekend. Eerder gingen er geruchten voor een event eind maart of in de eerste helft van april, maar volgens een betrouwbare bron wordt het event gehouden op dinsdag 8 maart 2022. Dat is relatief vroeg in de maand, zeker als je het vergelijkt met voorgaande jaren:

2021: 20 april

2019: 25 maart

2018: 27 maart

2016: 21 maart

Maar heel ongeloofwaardig is een datum van 8 maart ook weer niet. Tien jaar geleden, op 7 maart 2012, hield Apple ook al een event. Daar werden destijds onder andere de derde generatie Apple TV en de derde generatie iPad aangekondigd. Een datum van 8 maart 2022 is voor het aankomende event dus helemaal zo gek nog niet.

Zodra de datum officieel aangekondigd wordt, lees je dat uiteraard op iCulture.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple's voorjaarsevent op 8 maart' Apple's maart-event komt eraan. Volgens Bloomberg valt de datum dit jaar op 8 maart en kunnen we een nieuwe iPhone SE en iPad Air verwachten.

Verwachtingen maart 2022-event in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen in het kort:

iPhone SE 2022: nieuwe versie van huidige iPhone SE, met verbeterde chip en 5G

iPad Air 2022: nieuw model met verbeterde chip, nieuwe camera en meer

Mac: minstens één nieuwe Mac. Mogelijk een Mac mini of MacBook Pro

HomePod mini: mogelijke aankondiging voor release in Nederland

Software: bekendmaking releasedatum iOS 15.4 en meer

Nieuwe iPhone SE 2022: vrijwel zeker

De iPhone SE 2022 zal een van de hoofdrollen vertolken in Apple’s maart 2022-event. Twee jaar na de huidige iPhone SE is het nu tijd voor een nieuwe versie, al hoef je qua veranderingen niet heel erg veel te verwachten. Het design en het scherm blijft grotendeels hetzelfde. Apple zal mogelijk een ander kleurtje gemaakt hebben, maar over het algemeen blijft het ontwerp hetzelfde. Wat er dan wel nieuw is: een nieuwe A15-chip (in plaats van A13), toevoeging van 5G en een iets verbeterde camera. Of het een dubbele camera wordt of dat het bij een enkele lens blijft, is nog niet zeker. Wij gokken op het laatste.

In de nieuwe iPhone SE 2022 zit een 4,7-inch LCD-scherm. Er zit ook weer gewoon een thuisknop op met een Touch ID-sensor. We denken dat de prijs van dit model gelijk zal blijven ten opzichte van het huidige model, dat een adviesprijs van €489,- heeft.

Bekijk ook iPhone SE 2022: dit weten we over de volgende iPhone SE Apple zou werken aan de iPhone SE 2022. Er zijn al wat geruchten over dit nieuwe model geweest. Wat kun je van de iPhone SE 2022 verwachten? We zetten alles wat we weten op een rij.

Nieuwe iPad Air 2022: vrijwel zeker

De huidige iPad Air uit 2020 is alweer anderhalf jaar oud, dus het is bijna tijd voor een update. Als je deze iPad vergelijkt met de overige modellen die allemaal in 2021 vernieuwd zijn, valt ook op dat hij op bepaalde punten achterloopt. De frontcamera is nog 7-megapixel en ook Center Stage ontbreekt daar nog. De chip kan een boost krijgen van de A14 naar de A15, terwijl er onder de camera aan de achterkant nog een flitser bij kan komen.

De Cellular-versie krijgt zeer waarschijnlijk een upgrade naar 5G. Of er nog iets verbeterd wordt aan het scherm, is niet duidelijk. Het huidige model heeft een 10,9-inch display en de verwachting is dat dat bij de iPad Air 2022 gelijk blijft. Er zijn geruchten geweest over een scherm van mini-LED of zelfs OLED, maar we denken niet dat dat er dit jaar van gaat komen.

Bekijk ook iPad Air 2022: wat kun je verwachten van de nieuwe generatie? In 2022 krijgt de iPad Air vermoedelijk weer een opvolger. Het gaat om de vijfde generatie iPad Air. Lees hier wat we verwachten van deze aankomende iPad.

HomePod mini naar Nederland: grote kans

Dat de HomePod mini naar Nederland en België komt, is inmiddels geen geheim meer. Afgelopen december voegde Apple al Nederlandse Siri toe aan de HomePod. Dat is natuurlijk een dikke vette hint dat de slimme speaker ook binnenkort in Nederland te koop is, maar de grote vraag is nog wanneer precies? Waarschijnlijk gaat Apple de verdere uitrol combineren met een aantal andere landen. Russisch is op hetzelfde moment toegevoegd als Nederland en Apple zou ook andere talen aan het testen zijn, zoals Zweden. Er gaat dan ook een heel lijstje rond van landen waar de HomePod mini binnenkort beschikbaar moet zijn.

Het Apple-event lijkt een mooie kans om de verdere release van de HomePod mini aan te kondigen, dus we denken dat we dan eindelijk het verlossende woord krijgen. De speaker zou dan in de loop van maart of in april officieel beschikbaar kunnen zijn in ons land. Of Apple nog nieuwe kleuren van de HomePod mini gaat uitbrengen, is niet duidelijk. Die kans achten we dan weer niet zo groot.

Bekijk ook HomePod mini nu snel in Nederland? Siri vanaf 15.2 ook in Nederlands op de HomePod (mini) Vanaf software-update 15.2 kan de HomePod eindelijk Nederlands. Apple voegt dit toe een de aankomende software-update. Het lijkt er daardoor op dat de speaker zeer binnenkort ook in Nederland te koop is, zo ontdekte iCulture.

Nieuwe Mac: grote kans

Dat er een nieuwe Mac op de planning staat, is zo goed als zeker. Maar de bronnen zijn het er niet over eens welke nieuwe Mac dat dan precies is. Apple heeft meerdere Macs voor 2022 op de planning, die verspreid over het jaar uitgebracht gaan worden. De grootste kans is volgens ons voor de high-end Mac mini. Eerder werd al gesuggereerd dat dit model met M1 Pro/M1 Max-chip eind 2021 uit zou komen, maar dat is niet gebeurd. Een release dit voorjaar lijkt daardoor logisch. Naast een snellere chip zou dit model een nieuw ontwerp krijgen. Lees ook onze verwachtingen van de nieuwe Mac mini van 2022.

Bekijk ook Dit is wat we al weten over de nieuwe high-end Mac mini voor 2022 Er komt een nieuwe Mac mini 2022 aan, met betere specificaties dan het huidige model. Maar wat weten we al over deze nieuwe Mac mini?

Een andere mogelijkheid is dat Apple de nieuwe instap-MacBook Pro aankondigt, als opvolger van de huidige 13-inch MacBook Pro M1 uit 2020. Apple zou werken aan een nieuwe versies met M2-chip, maar eigenlijk werd die pas voor een later moment dit jaar verwacht. De M2-chip lijkt nog een eindje van ons verwijderd, maar een bron zei plotseling dat de release van de instap-MacBook Pro 2022 al in maart is. Wij zouden ons geld er niet op in durven zetten, maar we houden nog wel een slag om de arm.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple brengt al begin maart een nieuwe MacBook Pro uit' Volgens een bron gaat Apple al begin maart een nieuwe MacBook Pro uitbrengen. Maar om wat voor model gaat dit?

Software-updates: releasedatum voor iOS 15.4 en meer

Apple heeft een aantal grote updates gepland voor dit voorjaar. Met iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS Monterey 12.3 en meer heeft Apple talloze nieuwe functies in de pijplijn. Wat te denken van Universal Control of het gebruik van Face ID met een mondkapje. De updates bevatten nog talloze andere kleine verbeteringen, die we in aparte artikelen op een rij gezet hebben.

Meestal worden de nieuwe devices meteen voorzien van deze updates, waardoor ze ongeveer tegelijkertijd uit komen met de release van de nieuwe iPhone, iPad en Mac. We verwachten dat de updates in de weken na het event uit komen, mogelijk zelfs al direct de week erna.

Bekijk ook Overzicht: dit zijn de 15+ nieuwe functies in iOS 15.4 Apple heeft weer een grote update gepland. In iOS 15.4 worden er veel nieuwe functies toegevoegd. Bekijk in dit overzicht welke verbeteringen er allemaal aan zitten te komen, ook in iPadOS 15.4 en tvOS 15.4.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Alles over de nieuwe iPhone SE, iPad Air en andere nieuwe producten vind je op de site terug in uitgebreide artikelen zodra het nieuws bekendgemaakt wordt. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de mogelijke presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in de reacties onder de Praat mee. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Via ons Twitter-account @iCulture en onze iCulture-app doen we ook verslag van al het belangrijke nieuws. In onze tip lees je waar je de livestream van Apple’s maart 2022-event kan volgen.

Lees ook ons grote overzicht met alle Apple-producten van 2022.