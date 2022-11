Apple werkt al een tijdje aan een nieuwe Mac mini, met een nog krachtiger chip dan het huidige model. Maar wat weten we al over deze nieuwe Mac mini, die voor 2023 op de planning staat?

Mac mini M2 verwachtingen

Het is al een aantal jaar stil rondom de Mac mini. Na het M1-model van eind 2020, bracht Apple nog wel de veel krachtigere maar soortgelijke Mac Studio uit. Sindsdien zijn er nog wel wat geruchten geweest over een nieuwe Mac mini met M2-chip. Sterker nog: het leek er lang op dat deze M2 Mac mini nog dit jaar zou verschijnen. Maar inmiddels is die hoop vervlogen. Maar dat betekent niet dat hij er helemaal niet meer komt, want volgens diverse betrouwbare bronnen heeft Apple voor komend jaar alsnog een opvolger gepland. Bovendien is er nog een Intel-model dat kan worden vervangen. Maar wat kan je van deze nieuwe modellen verwachten?

De Mac mini is het voordeligste model en is tegelijkertijd ook de kleinste Mac vanwege het ontbreken van een scherm. Het is daarmee een aantrekkelijke instapper voor bijvoorbeeld Windows-gebruikers die zich willen wagen aan een Mac, maar hij wordt ook veel als server en voor andere toepassingen gebruikt. Dit is wat we verwachten van de Mac mini 2023.

#1 M2-chip (in meerdere uitvoeringen)

De huidige Mac mini verscheen in november 2020 en is voorzien van een M1-chip. Inmiddels heeft Apple alweer een opvolger uitgebracht, namelijk de M2-chip. Alles wijst erop dat de volgende Mac mini voorzien zal zijn van M2-chip voor de gewone gebruiker en een M2 Pro-chip voor de veeleisende professional. De M2-chip heeft dezelfde 8-core CPU, maar verbeterde snelheid en efficiency. Daarnaast kun je kiezen voor een GPU met 8 of 10 kernen (was 7 of 8).

Voor de veeleisende gebruiker komt er een M2 Pro, mogelijk met 12-core CPU. De huidige M1 Pro-chip heeft een 10-core CPU en een 16-core GPU. Mac mini’s met een krachtiger chip komen er waarschijnlijk niet, want daarvoor heeft Apple nu de Mac Studio. Die zal na verloop van tijd ook wel een upgrade krijgen naar M2 Max en M2 Ultra, maar zover is het nog lang niet.

Overigens is het bestaan van een nieuwe Mac mini al zo goed als zeker. Eerder doken er namelijk al verwijzingen naar een nieuwe Mac mini op in de firmware van het Apple Studio Display. De firmware maakt namelijk melding van een Macmini10,1, een modelaanduiding die nog niet eerder gebruikt is. De huidige M1-versie heeft modelaanduiding Macmini9,1, terwijl de nog bestaande Intel-variant uit 2018 modelaanduiding Macmini8,1 heeft. Het zou hier mogelijk om de nieuwe M2-variant gaan.

#2 Hetzelfde design

Eerder gingen er geruchten dat Apple deze Mac mini een nieuw design zou geven. Er waren al renders verschenen waarin te zien is hoe dit er dan uit zou zien. Er werd gesproken over plexiglas-achtig materiaal en een platter ontwerp. Maar inmiddels lijken de kaarten anders geschut.

Bekende en betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt dat Apple hetzelfde design behoudt. Dat betekent dus een volledig in aluminium uitgevoerd plat kastje. Het lijkt er ook op dat Apple voor dezelfde kleur gaat, namelijk zilver. Of de afmetingen toch iets kleiner worden, is nog niet duidelijk. Maar verwacht dus geen ontwerp van plexiglas meer, maar iets wat heel erg lijkt op de huidige versie.

#3 Mogelijk meer poorten achterop

Een belangrijk onderdeel van de Mac mini zijn de poorten aan de achterkant. Je moet er immers nog je eigen beeldscherm en eventueel andere randapparatuur op aansluiten. Achterop zou in ieder geval een hdmi-poort, usb-c en usb-a zitten. Op het huidige model vind je twee keer usb-c (Thunderbolt/usb 4) en twee keer usb-a. Er zijn geruchten geweest dat in het nieuwe model hier nog twee usb-c poorten bij zouden komen, maar onduidelijk is hoe betrouwbaar dit nog is. Een sd-kaartslot zou ons ook niet verbazen, aangezien dit kaartslot terugkwam in de MacBook Pro 2021 en de Mac Studio. Apple lijkt gebruikers wat meer tegemoet te komen met praktische oplossingen. Misschien krijgt de nieuwe Mac mini ook een poort aan de voorkant, zoals bij de Mac Studio.

Daarnaast krijgt het model volgens bronnen een Gigabit Ethernet-poort en natuurlijk de ingang voor de stroomadapter. Apple zou daarvoor dezelfde aansluiting kunnen gebruiken als in de M1 iMac 2021: een ronde magnetische kabel die je gemakkelijk vastklikt. Het zou ons overigens ook niets verbazen als de Ethernet-poort ook in het stroomblok verwerkt zit, net als bij de iMac. De voeding komt dan dus mogelijk niet meer in de Mac mini zelf, maar los halverwege de kabel. Deze rust dan dus op de grond, zodat je daar ook de Ethernet-kabel in kan pluggen. Je hebt dan een kabel minder op je bureau.

Aan de andere kant: Apple koos bij deze iMac voor deze oplossing vanwege het dunne ontwerp van de nieuwe iMac. Bij de Mac mini lijkt vooralsnog geen sprake te zijn van een dunner ontwerp, waardoor de noodzaak voor zo’n adapter met Ethernet-poort niet nodig lijkt.

#4 Einde van de Intel Mac mini

De nieuwe Mac mini 2022 met M2 Pro vervangt vermoedelijk de Intel-variant die Apple nu nog verkoopt. Deze Intel Mac mini uit 2018 is, samen met de Mac Pro, nog de enige Intel-Mac die Apple nog verkoopt. Deze Intel Mac mini heeft geen lang leven beschoren. Apple wil uiteindelijk alle Intel Macs vervangen door eigen Apple Silicon-versies en is al een hele eind op weg. Het is dus een kwestie van tijd totdat de Intel Mac mini vervangen wordt door de M2 Pro-versie. Of Apple misschien zelfs een M2 Max-versie van de Mac mini gaat uitbrengen voor nog meer power, is nog niet duidelijk.

#5 Release nieuwe Mac mini 2023

Zoals eerder gezegd leek het er lang op dat de release van de Mac mini M2 gepland stond voor dit jaar, maar inmiddels is de situatie veranderd. Apple zal naar verwachting in 2022 geen nieuwe producten meer uitbrengen. Betrouwbare bronnen, waaronder Bloomberg, denken dat Apple in het eerste kwartaal van 2023 de nieuwe Mac mini gaat onthullen. Dat zou tegelijkertijd kunnen zijn met de nieuwe M2 Pro MacBook Pro van 14- en 16-inch.

Geruchten over de nieuwe krachtigere Mac mini gaan echter al veel langer. Eerder gingen er namelijk geruchten dat de nieuwe Mac mini al in het najaar van 2021 zou uitkomen, tegelijkertijd met de MacBook Pro 2021.

#6 Verwachte prijs van Mac mini 2022

Qua prijs denken we dat de nieuwe Mac mini met M2-chip ongeveer op hetzelfde niveau ligt als het huidige model (€799,-), als je de inflatie niet meetelt. Maar helaas voor ons Europeanen zijn Apple-producten de afgelopen maanden flink duurder geworden. Een prijs van rond de €1.000,- is dan ook niet uitgesloten voor het nieuwe M2-model. Voor het high-end model met M2 Pro-chip moet je met een flink hogere prijs rekening houden. De huidige Intel Mac mini wordt nu nog verkocht voor €1.259,-, dus verwacht een prijs die minimaal op dat niveau ligt. Vanwege inflatie en andere marktontwikkelingen zouden de prijzen iets hoger kunnen liggen dan het huidige niveau, dus hou rekening met een prijs van rond de €1.500,-.

