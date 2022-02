Als de geruchten kloppen, heeft Apple ergens begin maart een nieuw event gepland. Daarin worden onder andere de iPhone SE 2022 en iPad Air 2022 verwacht, maar eerdere bronnen gaven al aan dat er minstens één nieuwe Mac komt. Digitimes denkt dat de release van een nieuwe MacBook Pro gepland staat.



‘Release MacBook Pro 2022 al begin maart’

Volgens bronnen bij de productieketen is de productie van een nieuwe MacBook Pro doorgegaan tijdens het Chinees Nieuwjaar vorige week. Bronnen binnen de industrie zeggen dat de nieuwe MacBook Pro ergens begin maart uit komt, zo schrijft Digitimes in haar bericht. Als dat inderdaad klopt, is dat veel sneller dan oorspronkelijk gedacht.

Apple heeft afgelopen oktober de 14- en 16-inch MacBook Pro 2021 uitgebracht, voorzien van een M1 Pro/M1 Max-chip. Maar Apple heeft ook nog de 13-inch MacBook Pro 2020 in het assortiment, waar een gewone M1-chip in zit. De afgelopen weken gingen er al geruchten van betrouwbare bronnen dat Apple werkt aan een opvolger, waar vermoedelijk een M2-chip in komt. Dit wordt dus het nieuwe instapmodel van de MacBook Pro-lijn. Deze wordt iets geavanceerder dan de MacBook Air, maar niet zo krachtig als de MacBook Pro 2021.

Dit nieuwe instapmodel van de MacBook Pro krijgt geen ProMotion en mini-LED display, maar dus wel een nieuwere chip. Volgens eerdere geruchten gaat Apple de M2-chip pas veel later dit jaar uitbrengen. Dat zou een release van deze nieuwe instap MacBook Pro 2022 in maart erg ongeloofwaardig maken. Hou er ook rekening mee dat Digitimes op het gebied van releasetiming niet altijd even betrouwbaar is. Hoewel de site vaak goed weet welke producten eraan komen, zijn ze minder goed op de hoogte over Apple’s plannen wanneer nieuwe producten te koop zijn. Dat komt voornamelijk doordat de informatie van Digitimes veelal afkomstig is uit de productieketen.

Lees ook onze grote vooruitblik op alle Macs in 2022, waarin we de nieuwe modellen van dit jaar stuk voor stuk met je langslopen.