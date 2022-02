De populaire iPad Air krijgt in 2022 een opvolger. De afgelopen maanden zijn er diverse geruchten geweest over een nieuwe iPad Air 2022 en op deze plek vind je ze allemaal bij elkaar. Wat zeggen de geruchten en wat kan je verwachten?

iPad Air 2022 geruchten

De iPad Air is van veel mensen een favoriet iPad-model, mede door het moderne design en de redelijk betaalbare prijs. Je zit niet opgezadeld met een ontwerp dat nog gebaseerd is op de iPads uit 2014 (zoals bij de instap-iPads het geval is), maar je krijgt een modern ontwerp met goede specificaties voor een lagere prijs dan de iPad Pro. Het is daardoor voor veel mensen de ideale middenklasser en meer dan genoeg voor wat je in een iPad zoekt. Maar het huidige model is anderhalf jaar oud en de geschiedenis leert ons dat Apple dan een nieuw model in voorbereiding heeft. Er zijn dan ook al diverse geruchten over de iPad Air 2022 verschenen.

#1 Scherm: ‘Nieuwe iPad Air krijgt toch geen OLED-scherm’

Al in maart 2021 beweerde de Apple-analist Ming-Chi Kuo dat de volgende iPad Air een OLED-scherm zou krijgen. Het zou daarmee de allereerste OLED-iPad zijn. Apple gebruikt op alle andere modellen LCD, terwijl de 12,9-inch iPad Pro een mini-LED scherm heeft. In juni 2021 was er nog een andere bron die het bericht over een iPad Air 2022 met OLED-scherm bekrachtigde. Maar nu de release dichterbij komt, zijn de kaarten weer anders geschud. Diezelfde Ming-Chi Kuo zei afgelopen oktober dat de iPad Air 2022 toch geen OLED-scherm zou krijgen. Dat is jammer, want dat betekent dat Apple waarschijnlijk voor dezelfde schermkwaliteit kiest als in het huidige model. Op dit gebied hoef je dus waarschijnlijk geen verbetering te wachten.

#2 Verbeterde frontcamera: ‘Nu ook met Center Stage’

Als je kijkt naar de complete iPad line-up, dan valt één ding op: de huidige iPad Air is nog het enige model zonder de functie Center Stage, in het Nederlands ook wel Middelpunt of Midden genoemd. Het Japanse Macotakara, dat vaker vroegtijdig informatie deelt over nieuwe Apple-producten, zegt dan ook dat de iPad Air 2022 ook ondersteuning voor deze handige functie krijgt. Dit lijkt een no-brainer en we zijn er 100% van overtuigd dat dit gerucht klopt. Dat zou betekenen dat Apple ook gaat kiezen voor een verbeterde frontcamera: van 7-megapixel naar 12-megapixel ultragroothoekcamera.

#3 Geïnspireerd op 11-inch iPad Pro: ‘iPad Air krijgt dubbele camera’

Dat de huidige iPad Air lijkt op de 11-inch iPad Pro, is geen geheim. Maar bronnen uit China denken (volgens diezelfde Macotakara) dat het bij het 2022-model nog meer het geval is. Afgelopen juli schreven de bronnen dat de iPad Air 2022 een dubbele camera krijgt aan de achterkant. Daar is zeker wat voor te zeggen. Met een dubbele camera kan de iPad Air zich nog iets meer onderscheiden van de iPad mini, terwijl de 11-inch iPad Pro nog genoeg andere kenmerken heeft waarmee het model verschilt van de iPad Air (zoals ProMotion en de snellere chip). Bovendien kan Apple later dit jaar de 11-inch iPad Pro voorzien van een mini-LED scherm, waardoor het verschil weer wat groter wordt.

Maar sinds het eerste gerucht hebben we niet veel meer vernomen over een mogelijke dubbele camera achterop de iPad Air 2022. Naast een dubbele camera (groothoek- en ultra-groothoeklens) zou er ook een LiDAR-scanner in kunnen komen. In hoeverre dit dus waar is, is lastig te voorspellen.

#4 Specs: ‘A15-chip en 5G in Cellular-model’

Dit gerucht is, net als de komst van Center Stage, zeer waarschijnlijk accuraat. De iPad Air 2022 krijgt een betere chip: van de A14-chip naar de A15-versie. Het verschil tussen deze twee is niet groot, maar kan op sommige specifieke punten een klein verschil maken. Het zorgt er in ieder geval voor dat de iPad Air toekomstbestendiger is, langer updates krijgt en mogelijk ook nieuwere functies krijgt in aankomende iPadOS-updates die niet in de A14-chip kunnen. Daarnaast krijgt het Cellular-model vermoedelijk een optie voor 5G. De 5G-optie vinden we in bijna alle huidige modellen, waaronder de iPad Pro en iPad mini. Alleen de instap-iPad heeft dit nog niet.

#5 Release: ‘Aangekondigd tijdens maart-event’

Al maanden gonst het van de geruchten over de iPad Air 2022 en dan met name over de release van het nieuwe model. Ook op 20 februari schreef de betrouwbare bron Mark Gurman nog dat Apple tijdens het maart-event de nieuwe iPad Air gaat aankondigen. De mogelijke datum van het maart 2022-event is volgens dezelfde bron 8 maart, dus lang hoeven we waarschijnlijk niet op de nieuwe iPad Air te wachten.

De iPad Air 2022 wordt de vijfde generatie iPad Air. Naast deze geruchten zijn er nog meer kleine verbeteringen die we verwachten, zoals mogelijk betere speakers. Ook denken we dat Apple wat nieuwe kleurtjes gaat aankondigen, om het model te onderscheiden van de voorganger. Meer daarover lees je in ons overzicht over de iPad Air 2022.