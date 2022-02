Apple gaat dit voorjaar iOS 15.4 en meer uitbrengen. De releasedatum van iOS 15.4 is nog niet bekend, maar we kunnen wel al een goede inschatting maken wanneer je de update ongeveer kan verwachten.

Het is traditie geworden: ieder voorjaar brengt Apple een middelgrote update uit waarin een aantal handige nieuwe functies zitten. In april 2021 werd bijvoorbeeld de functie voor het ontgrendelen van je iPhone met je Apple Watch toegevoegd en in maart 2020 kwam onder andere het delen van mappen in iCloud beschikbaar. In onder andere iOS 15.4 en macOS Monterey 12.3 heeft Apple weer een hele reeks nieuwe functies beschikbaar, waaronder het gebruik van Face ID met een mondkapje en Universal Control. Je vraagt je misschien af: wanneer komt iOS 15.4 uit? Wat is de datum van macOS Monterey 12.3? In dit artikel lees je hoe het zit.



iOS 15.4 datum en meer: waneer is de release?

Apple heeft de datum op dit moment nog niet bekendgemaakt. Apple is nog bezig met de beta van iOS 15.4 en meer, dus het is nog afwachten wanneer de update precies beschikbaar is. Maar er zijn wel al geruchten geweest wanneer Apple de updates mogelijk gaat uitbrengen.

Volgens betrouwbare bronnen gaat Apple in maart weer een voorjaarsevent organiseren. De datum van het voorjaarsevent van 2022 is mogelijk 8 maart. Hoewel dit nog niet definitief is, is de kans dat het event inderdaad dan gehouden wordt groot. Vlak na dit event zal Apple waarschijnlijk de laatste testversie van de updates uitbrengen, met een release niet veel later. Volgens diezelfde bron staat de releasedatum van iOS 15.4, macOS Monterey 12.3, tvOS 15.4 en meer dan ook gepland voor ergens in de eerste helft van maart.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple's voorjaarsevent op 8 maart' Apple's maart-event komt eraan. Volgens Bloomberg valt de datum dit jaar op 8 maart en kunnen we een nieuwe iPhone SE en iPad Air verwachten.

Als we kijken naar de afgelopen jaren, dan zien we dat de updates meestal kort na het event uitgebracht worden. In 2019 bracht Apple iOS 12.2 uit op de avond van het maart 2019-event. In 2021 verscheen iOS 14.5 op 26 april, zes dagen na het april 2021-event. In 2020 was er geen event, maar werd er op 24 maart wel een middelgrote update uitgebracht.

Al met al geeft dit een kleine indicatie wat de releasedatum van iOS 15.4 is en wanneer je de update kan verwachten. Dit zijn in het kort onze verwachtingen:

iOS 15.4 en iPadOS 15.4 datum

iOS 15.4 en iPadOS 15.4 beta: sinds 27 januari 2022

Verwachte releasedatum: week 10, 11 of 12 (tussen 8 maart en 25 maart)

Bekijk ook Overzicht: dit zijn de 15+ nieuwe functies in iOS 15.4 Apple heeft weer een grote update gepland. In iOS 15.4 worden er veel nieuwe functies toegevoegd. Bekijk in dit overzicht welke verbeteringen er allemaal aan zitten te komen, ook in iPadOS 15.4 en tvOS 15.4.

macOS Monterey 12.3 datum

macOS Monterey 12.3 beta: sinds 27 januari 2022

Verwachte releasedatum: week 10, 11 of 12 (tussen 8 maart en 25 maart)

Bekijk ook Nieuw: deze verbeteringen en nieuwe functies vind je in macOS Monterey 12.3 Apple gaat in macOS Monterey 12.3 een aantal nieuwe functies toevoegen. Naast de grote toevoeging zoals Universal Control, gaat het ook om een aantal handige kleine verbeteringen.

tvOS 15.4 datum

tvOS 15.4 beta: sinds 27 januari 2022

Verwachte releasedatum: week 10, 11 of 12 (tussen 8 maart en 25 maart)

Bekijk ook Deze verbeteringen en nieuwe functies komen naar de Apple TV in tvOS 15.4 Het is een zeldzaamheid, maar Apple heeft voor de aankomende Apple TV-update tvOS 15.4 nieuwe functies gepland. Hoewel het geen enorm grote verbeteringen zijn, zijn het wel kleine nieuwe functies die het gebruik van de Apple TV makkelijker maken.

watchOS 8.5 datum