Apple heeft de nieuwe iPhone 16e onthuld en daarmee heeft de iPhone SE uit 2022 in feite een opvolger. Dit nieuwe toestel heeft weliswaar een flinke metamorfose ondergaan ten opzichte van de iPhone SE 2022. Een duidelijk vergelijking tussen de twee modellen gaan we trekken in dit artikel!

De iPhone SE 2022 was in december al uit het assortiment van Apple gehaald, maar met de komst van de iPhone 16e is er een degelijk alternatief voor in de plaats gekomen. Maar hoe verschilt deze opvolger van zijn voorganger? In deze vergelijking tussen de iPhone 16e vs iPhone SE 2022 lees je het.

Verschillen iPhone 16e vs iPhone SE 2022

De iPhone 16e biedt een groter OLED-scherm, betere camera’s en een langere batterijduur, maar laat de Home-knop en Touch ID achter zich. Is dit de ultieme upgrade of een compleet ander toestel? We zetten de verschillen op een rij!

#1 Het scherm is groter en beter

Het scherm van de iPhone 16e is een enorme upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Waar de iPhone SE (2022) nog een compact 4,7-inch LCD-display had, beschikt de iPhone 16e over een 6,1-inch OLED-scherm. Bovendien is het display voorzien van Ceramic Shield, wat zorgt voor extra bescherming tegen krassen en vallen. Maar misschien nog wel belangrijker, is het kwaliteitsverschil tussen LCD en OLED. Een OLED-scherm biedt diepere zwarttinten, mooiere kleuren en een veel hogere maximale helderheid. Alles zal er op de iPhone 16e mooier uit zien dan op de iPhone SE 2022.

iPhone 16e iPhone SE 2022 Schermtype Super Retina XDR OLED Retina HD LCD Schermformaat 6,1-inch 4,7-inch HDR ✅ ❌ Resolutie 2532 x 1170 (460 ppi) 1334 x 750 (326 ppi) Maximale helderheid 1200 nits 625 nits Minimale helderheid 1 nit 1 nit

#2 Chip en modem zorgen voor flinke resultaten

Ook met de chip heeft Apple een flinke sprong vooruit gemaakt bij de nieuwe iPhone 16e. Waar in de iPhone SE 2022 nog een A15 Bionic zat, heeft de iPhone 16e een A18-chip gekregen. Dit zorgt ervoor dat dit nieuwe toestel 40% snellere CPU en GPU-resultaten geeft.

Daarnaast heeft Apple voor het eerst in een iPhone het eigen C1-modem geplaatst, wat ervoor moet zorgen dat het toestel in combinatie met de Apple Silicon-chip een stuk energiezuiniger is. En dat zie je weer terug in de batterijduur.

#3 Batterijduur gaat vooruit

Ten opzichte van de iPhone SE heeft Apple de batterijduur in de iPhone 16e flink verbeterd. Dankzij de efficiëntere A18-chip en het in-house ontwikkelde C1-modem verbruikt het toestel minder energie, wat resulteert in een aanzienlijk langere gebruiksduur vergeleken met de iPhone SE (2022). Bij video afspelen is het verschil zelfs 11 uur.

iPhone 16e iPhone SE 2022 Video afspelen Tot 26 uur Tot 15 uur Video streamen Tot 21 uur Tot 10 uur Audio afspelen Tot 90 uur Tot 50 uur

Benieuwd hoe de batterij in de praktijk presteert? In ons artikel over de iPhone 16e batterij duiken we dieper in de accuduur van de iPhone 16e.

#4 De enkele cameralens staat bomvol techniek

De iPhone SE (2022) stond bekend om zijn degelijke camera met een enkele lens, maar met de iPhone 16e tilt Apple dit naar een hoger niveau. Hoewel het toestel nog steeds één cameralens heeft, heeft Apple de technologie flink verbeterd.

De Fusion-lens aan de achterkant beschikt over een 2-in-1 camerasysteem, waardoor je nu met de groothoekcamera tot 2x optisch kunt zoomen – iets wat bij de SE (2022) niet mogelijk was. Daarnaast ondersteunt de iPhone 16e nu Dolby Vision-video’s, is de nachtmodus toegevoegd en maakt de groothoeklens foto’s in veel hogere resolutie. Dit alles zorgt voor een duidelijk stap vooruit in de camera-ervaring.

iPhone 16e iPhone SE 2022 Lens (voorkant) 12-megapixel 7-megapixel Lens (achterkant) 48-megapixel Fusion (groothoek) 12-megapixel (groothoek) Optische zoom 1x, 2x 1x Slimme HDR ✅ (5) ✅(4) Portretmodus ✅ (diepteregeling) ✅ (diepteregeling) Nachtmodus ✅ ❌ Video filmen Tot 4K Dolby Vision Tot 4K

#5 Touch ID maakt plaats voor Face ID

De iPhone SE (2022) was een van de laatste iPhones met de iconische Home-knop, maar met de introductie van de iPhone 16e neemt Apple daar definitief afscheid van. Dat betekent ook het einde van Touch ID op de iPhone – in plaats daarvan is de iPhone 16e nu volledig uitgerust met Face ID voor gezichtsherkenning.

#6 Geen Lightning meer

Door de nieuwe Europese wetgeving rondom usb-c, die eind 2024 van kracht werd, verdween de iPhone SE (2022) met Lightning-poort uit het EU-assortiment. De iPhone 16e is daarom uitgerust met usb-c, waardoor je makkelijker kabels kunt delen en zelfs andere apparaten kunt opladen met je iPhone.

#7 Overige functies: actieknop, satellietfunctie en meer

De iPhone 16e heeft enkele recente vernieuwingen van de afgelopen jaren gekregen, die je niet vindt in de iPhone SE 2022. Het gaat dan met name om drie dingen: de actieknop, de satellietfunctie en de ongelukdetectie. Met de actieknop kun je snel de camera openen, de zaklamp aanzetten of een willekeurige Siri Shortcut activeren. Deze knop vervangt de zijschakelaar om je iPhone op stil te zetten. Dat stilzetten kan overigens nog steeds via de knop, maar ook via het Bedieningspaneel.

De satellietfunctie helpt je om in contact te blijven met nooddiensten als je ergens in gevaar bent en geen bereik meer hebt, terwijl de ongelukdetectie kan detecteren als je in de auto zit en bijvoorbeeld een aanrijding krijgt. Je iPhone belt dan automatisch 112.

#8 Prijs: een flinke stap hoger bij de iPhone 16e

Al deze verbeteringen komen wel tegen een prijs: de iPhone 16e is flink duurder geworden. Het verschil met de laatste adviesprijzen van de iPhone SE 2022 is maar liefst €190. Dat de nieuwe iPhone 16e duurder zou worden was al de verwachting, maar van zo’n grote prijsverhoging voor een instapmodel hadden we niet zien aankomen.

Dit zijn de Nederlandse prijzen van de iPhone 16e:

Prijzen iPhone 16e los toestel

Ter vergelijking waren dit de adviesprijzen van de iPhone SE 2022:

64GB: €529,-

128GB: €599,-

256GB: €729,-

Inmiddels vind je de iPhone SE 2022 wel voor een veel lagere prijs bij diverse winkels, maar of dit toestel anno 2025 nog de moeite waard is, valt te betwijfelen.

Prijzen iPhone SE 2022

