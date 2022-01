De uitrol van de HomePod mini in nog meer landen lijkt nabij. Na Nederlands blijken nu nog meer talen te zijn gevonden en in Zweden zou Apple al twee maanden bezig zijn met met een groepje gebruikers de HomePod mini in het Zweeds te testen.

Onze ontdekking dat de HomePod mini in het Nederlands werkt geeft goede hoop dat de slimme speaker over een paar maanden verkrijgbaar zal zijn. Die kans wordt alleen maar groter nu blijkt dat Apple met nog meer talen bezig is. In Zweden wordt Siri op de HomePod mini al minstens twee maanden getest, zo meldt de website Macradion. Apple zou een extern bedrijf hebben ingehuurd om speciaal geprepareerde HomePod mini’s naar bepaalde personen te sturen om te testen. Macradion verwacht dat de speaker in de loop van het jaar ook in Zweden te koop zal zijn.



In totaal gaat het om minstens vier landen die voor 2022 op de planning lijken te staan: Nederland, België, Zwitserland, Rusland en nu dus ook Zweden.

In december 2021 kreeg de speaker een software-update met ondersteuning voor meer talen. Al snel kwamen we erachter dat daar ook Nederlands bij zat. Concreet gaat het nu om deze talen, met bijbehorende landen:

Nederlands

Nederlands (België, door Apple Vlaams genoemd

Frans (België)

Frans (Zwitserland

Duits (Zwitserland

Italiaans (Zwitserland

Russisch

Zweeds

De HomePod mini verscheen in oktober 2020 en is momenteel verkrijgbaar in heel wat landen. Binnen Europa zijn dat Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Spanje, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Buiten Europa kun je terecht in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland, China, Hongkong, Japan, Taiwan en India. De nieuwe kleuren geel, oranje en blauw zijn nog maar kort verkrijgbaar, namelijk sinds november 2021.