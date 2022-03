Apple zou plannen hebben om een Mac Studio uit te brengen, een nieuwe desktopcomputer waarvan de specs nog even geheim zijn. De Mac Studio is gebaseerd op de Mac mini, maar met veel krachtiger hardware.

Wat is ‘Mac Studio’?

Volgens de website 9to5Mac beschikken ze over exclusieve informatie over deze Mac Studio, die in het midden zit tussen een professionele Mac mini en een instapmodel van de Mac Pro. Het zou gaan om een compleet nieuwe naam voor een computer van Apple. Deze draait op Apple Silicon en er zouden twee versies van de Mac Studio in ontwikkeling zijn. De ene is voorzien van een M1 Max-chip, identiek aan die in de MacBook Pro 2021, terwijl de andere een nog krachtiger variant van de M1 Max is. Intern zou de Mac Studio bekend staan onder de codenaam J375. De naam ‘Mac Studio’ kan nog wijzigen.



Duidelijk is wel dat de Mac Studio is gericht op professionele gebruikers. Tegelijk zou worden gewerkt aan een ‘ Apple Studio Display ‘, een scherm dat eveneens bedoeld is voor professionals en dat met de Mac Studio gecombineerd kan worden.

Het is mogelijk dat Apple de Mac Studio op de markt brengt om tijd te rekken, zodat het bedrijf minder haast hoeft te maken met een opvolger van de Mac Pro. Er zijn geruchten dat Apple eerst nog een Intel-gebaseerde Mac Pro wil uitbrengen voordat er een model met Apple Silicon uit komt. Eerder suggereerde Mark Gurman van Bloomberg ook al dat er een kleinere Mac Pro met Apple Silicon aan zit te komen. Die heeft 40 CPU-kernen en 128 GPU-kernen. Dit zou wel eens de Mac Studio kunnen zijn, als vervanger van het huidige high-end model van de Mac mini (die nog op Intel draait).

Mogelijk krijgen we op 8 maart 2022 tijdens het voorjaarsevent 2022 al een glimp van deze Mac Studio te zien. De slogan van het event luidt niet voor niets ‘Peek Performance’ en het lijkt ons sterk dat dit op de prestaties van de iPhone SE of iPad Air slaat. Het is ook goed mogelijk dat Apple met de aankondiging van de Mac Studio wacht tot WWDC 2022, het traditionele moment om professionele Macs aan te kondigen.