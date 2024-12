Er is een grote kans dat we in 2025 weer eens een nieuwe Apple Watch SE kunnen verwachten. Maar wat heeft deze derde generatie Apple Watch SE 2025 dan te bieden? Dit zijn volgens ons de mogelijke nieuwe functies van de Apple Watch SE 2025.

In 2020 bracht Apple voor het eerst een Apple Watch SE uit: een meer betaalbare versie van de populaire smartwatch, gebaseerd op een model van een aantal jaar geleden. Dit model is vooral bedoeld voor iedereen die niet per se het nieuwste van het nieuwste hoeft, maar wel gewoon een hele goede Apple Watch wil. In 2022 werd dit model opgevolgd door de tweede generatie, waarbij Crashdetectie toegevoegd werd en nog een paar andere kleine dingetjes aangepast werden. Voor 2025 lijken er meer veranderingen op de planning te liggen. Geruchten over de Apple Watch SE 3 spreken over een behuizing van plastic en dat dit model daardoor mede bedoeld is voor kinderen. Maar welke functies komen er nog meer in de Apple Watch SE 2025? Wij hebben de grootste kanshebbers voor je op een rij gezet.

Hou er rekening mee dat de Apple Watch SE 2025 nog niet aangekondigd is. Er zijn ook nog maar weinig geruchten geweest over welke nieuwe functies de Apple Watch SE 3 krijgt. Wel zijn er dus sterke aanwijzingen voor een plastic behuizing. Omdat de focus vermoedelijk ligt op gebruik voor kinderen, verwachten we niet dat dit model de meer geavanceerde gezondheidsfuncties zoals ECG krijgt. Dergelijke functies zijn alleen geschikt voor gebruikers van 18 jaar en nieuwer, waardoor het onlogisch lijkt voor een Apple Watch die ook vooral kinderen moet aanspreken.

#1 Groter en beter scherm

De Apple Watch SE is qua uiterlijk altijd gebaseerd op wat oudere modellen. Als basis heeft de Apple Watch SE dan ook altijd nog het ontwerp en scherm van de Apple Watch Series 4. Het is zeker niet uitgesloten dat de Apple Watch SE 2025 (voor het eerst sinds het bestaan van dit model) een nieuw en groter scherm krijgt. Apple zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor het scherm van de Apple Watch Series 7, dat met 41mm en 45mm iets groter werd dankzij dunnere randen. Daardoor ziet de Apple Watch SE 2025 er ook meteen weer moderner uit en kan Apple weer spreken van een ‘nieuw design’.

Zo’n groter scherm biedt een gemakkelijkere bediening, doordat knoppen wat groter zijn en je soms minder hoeft te scrollen. Dat maakt sommige functies ook veel makkelijker in gebruik. En dat terwijl de kast zelf niet heel veel groter wordt. Een groter scherm maakt ook het veegtoetsenbord mogelijk (zodra dat eindelijk in het Nederlands werkt).

#2 Snellere chip: S10 of S11?

Als er een zekerheid is, dan is het dat er een snellere chip in komt. De vraag is alleen: welke chip wordt het? Momenteel heeft de Apple Watch SE nog een S8-chip. De S9-chip die Apple vorig jaar introduceerde, bood voor het eerst sinds jaren enige snelheidswinst dankzij een krachtigere processor en een heuse neural engine. Je gaat er dus sowieso op vooruit. In 2024 heeft de Apple Watch Series 10 de nieuwe S10-chip gekregen en verwachten we in de Apple Watch Series 11 van komend najaar de S11-chip. Aangezien de Apple Watch SE 2025 en de Apple Watch Series 11 tegelijkertijd verwacht worden, zou het ons niets verbazen als Apple er dezelfde nieuwere chip in stopt.

Maar of het nou de S10- of 11-chip wordt, feit blijft dat er daardoor wel extra functies mogelijk worden. Zo kun je alleen op deze modellen bepaalde gezondheidsvragen aan Siri stellen, dankzij de snellere chip. Ook gaat dicteren sneller. Op dit moment vinden we deze verbeteringen alleen nog in het Engels, maar uiteindelijk zal dit op termijn ook in het Nederlands gaan werken.

#3 Tik dubbel

Een andere functie die dankzij de snellere chip mogelijk toegevoegd kan worden op de Apple Watch SE 2025, is de Tik dubbel-functie. Daarmee kun je de Apple Watch bedienen zonder het scherm aan te hoeven raken, simpelweg door twee keer met je wijsvinger en duim tegen elkaar aan te tikken. Dit is nu nog alleen mogelijk op de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 en nieuwer, maar niets staat Apple in de weg om dit dan ook op de Apple Watch SE 2025 toe te voegen.

Bekijk ook Tik dubbel op de Apple Watch: zo heeft Apple de gebarenfunctie in watchOS 11 verbeterd Tik dubbel is het nieuwste bedieningsgebaar van de Apple Watch. Door met je vinger en duim tegen elkaar aan te tikken, kan je de Apple Watch bedienen zonder dat je het scherm aan hoeft te raken. In deze tip lees je wat je ermee kan doen, op welke modellen het werkt, hoe je het na kan bootsen op andere modellen en wat Apple eraan verbetert in watchOS 11.

#4 Sneller opladen

Een andere functie die Apple de afgelopen jaren geïntroduceerd heeft op de Apple Watch, maar nog niet te vinden is in de Apple Watch SE, is snelladen. Dankzij snelladen van de Apple Watch kun je een Apple Watch in drie kwartier tot 80% opladen. Bij de Apple Watch Series 10 gaat dit zelfs in 30 minuten! Met 8 minuten opladen, kun je de Apple Watch voor 8 uur lang gebruiken voor slaaptracking.

Als het inderdaad klopt dat Apple de Apple Watch SE 2025 richt op kinderen zonder iPhone, is een losstaande Cellular-verbinding noodzakelijk. Onze ervaring leert dat de Cellular-verbinding ervoor zorgt dat de Apple Watch een stuk sneller leeg gaat. Snelladen zou daardoor ook voor deze doelgroep een zeer welkome toevoeging zijn. In Nederland is het overigens nog niet mogelijk om een zelfstandige Cellular-verbinding op een Apple Watch zonder gekoppelde iPhone te gebruiken, omdat providers de gezinsconfiguratie nog niet ondersteunen.

Bekijk ook Alles over snelladen van de Apple Watch: dit heb je nodig Hoe werkt snelladen met een Apple Watch en wat heb je nodig? Hoe snel laden de recente modellen precies op? In deze tip lees je wat je moet weten over deze functie.

Welke functies zou jij graag willen zien in de nieuwe Apple Watch SE 2025? Laat het ons weten in de reacties.

Lees ook onze round-up van de Apple Watch SE 2025 of ons artikel met Apple Watch SE 3 geruchten voor meer info. We verwachten de aankondiging van de derde generatie Apple Watch SE in 2025, waarschijnlijk in september.