tvOS 15.4 functies

Van alle besturingssystemen waar Apple regelmatig software-updates voor uitbrengt, is tvOS het minst spannend. Zelfs de jaarlijks grote update in september biedt meestal weinig spectaculaire vernieuwingen. Het gebeurt daarom zelden dat tvOS in de maanden daarna nog nieuwe functies krijgt, maar in tvOS 15.4 is dat voor de verandering wél het geval. De afgelopen weken zijn er diverse nieuwe functies in tvOS 15.4 ontdekt, zowel groot als klein. We zetten de verbeteringen in tvOS 15.4 voor je op een rij.

#1 Ondersteuning voor captive wifi-netwerken

Captive wifi-netwerken, ook wel een netwerk met captive portal genoemd, zijn netwerken waarbij meer nodig is dan alleen het wifi-wachtwoord om verbinding te kunnen maken. Dergelijke netwerken tonen vaak na het invoeren van het wachtwoord nog een webpagina waar je akkoord moet gaan met voorwaarden om het netwerk te kunnen gebruiken. Bekende voorbeelden zijn netwerken op universiteiten en hoge scholen, hotels en vliegvelden. Dankzij tvOS 15.4 en iOS 15.4 kan de Apple TV ook verbinding maken met dit soort netwerken. In het dagelijks gebruik zal je dit niet per se nodig hebben, maar voor het geven van een presentatie op een universiteit kan het een uitkomst zijn. Of als je dolgraag je Apple TV mee wil nemen naar een hotel.

#2 Verbeterde videospeler in TV-app met Volgende-lijst

De TV-app heeft sinds tvOS 15 een vernieuwde videospeler, waarin de indeling van de knoppen en de menu’s aangepast is. In tvOS 15.4 voegt Apple hier ook directe toegang tot je Volgende-kijklijst aan toe. Onder de tijdbalk vind je de Volgende-knop, waarmee je meteen door je kijklijst kan bladeren. Als hier een serie in staat, kun je zo bijvoorbeeld meteen naar de volgende aflevering. Overigens heeft de knop voor de audio-instellingen hier ook een nieuw icoontje gekregen.



De videospeler in tvOS 15. In tvOS 15.4 komen er meer opties bij.

#3 Nieuwe knoppen voor bediening ruimtelijke audio

Heb je AirPods die werken met ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking? Dan zul je merken dat de instellingen daarvan op de Apple TV een make-over gekregen hebben. Je kan nu de hoofdtracking in- of uitschakelen en de ruimtelijke audio aanzetten (indien beschikbaar). Daaronder vind je ook de opties voor ruisonderdrukking en transparantiemodus, als je luistert met een geschikt apparaat. Momenteel staan deze knoppen in het AirPods-menu nog onder elkaar, maar in tvOS 15.4 staan ze naast elkaar zodat ze beter gebruikmaken van de schermruimte.

Here’s a fun one. Spatial audio controls have had a revamp. Far more intuitive and a better use of screen real estate. pic.twitter.com/Q1WoKU5tO0 — Sigmund Judge (@sigjudge) January 27, 2022

#4 Tik om te navigeren is terug

Met de functie Tik om te navigeren hoef je alleen maar met je vinger op het touchpad te tappen om door tvOS te navigeren. Voorheen was deze functie al beschikbaar, maar in de zomer van vorig jaar had Apple dit om onduidelijke redenen verwijderd. In tvOS 15.4 vind je de functie weer bij Instellingen > Toegankelijkheid > Fysiek en motorisch. Zet je dit aan, dan hoef je dus niet te vegen of knoppen in te drukken, maar alleen maar met je vinger op het aanraakgevoelige deel van de afstandsbediening te tappen.

#5 Meldingen HomeKit-camera snoozen in liveweergave

Je HomeKit-camera kan meldingen sturen op de Apple TV, zodra er bijvoorbeeld een persoon herkend is of er beweging geconstateerd wordt. Het is nu al mogelijk om vanuit een melding deze te snoozen, maar vanaf tvOS 15.4 is het ook mogelijk om dit te doen vanuit de liveweergave. Rechtsonder staat een knop met een maantje, waarbij je kan kiezen om meldingen te sluimeren voor 15 minuten, een uur of tot morgen.

De publieke versie van tvOS 15.4 wordt later dit voorjaar verwacht, mogelijk in maart of april. Momenteel is alleen de beta beschikbaar voor publieke testers en ontwikkelaars. Naast tvOS 15.4 komen er nog meer software-updates uit, waaronder iOS 15.4 en macOS 12.3. In onze aparte artikelen lees je nog meer wat daar nieuw is.