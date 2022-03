iCulture Vandaag: dit was maandag 7 maart 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 7 maart 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag is de landelijke actiedag voor Oekraïne, om geld in te zamelen voor slachtoffers van de oorlog. Apple geeft je ook de mogelijkheid om eenvoudig te doneren via Unicef en wij hebben ook enkele ontwikkelaars uit Oekraïne uitgelicht om ze te supporten. Verder vandaag: we nemen een voorschot op Apple’s voorjaarsevent met een overzicht van de specificaties van de iPhone SE 2022, de nieuwste geruchten en meer.



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Dit zijn de beste powerbanks voor iPhone, iPad en MacBook, bijgewerkt voor 2022.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

bol.com (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Je ziet nu meteen hoeveel sterrenreviews een artikel heeft.

Google Translate (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.4+) - Er is een widget waarmee je sneller vertalingen kan doen met Google Translate.

Nintendo Switch Online (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - De Nintendo Switch Online-app is vernieuwd. Het design is op de schop gegaan, je kan zien wie van je vrienden online zijn én je kan nu makkelijk je eigen vriendencode kopiëren.

Eneco (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.1+) - De Eneco-app werkt nu met tweestapsverificatie en er is een nieuw dashboard.