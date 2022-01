Er komt een nieuwe Mac mini 2022 aan, met betere specificaties dan het huidige model. Maar wat weten we al over deze nieuwe Mac mini?

Mac mini 2022 verwachtingen

De Mac mini is een bijzonder apparaat binnen de gehele Mac line-up. De Mac mini is het voordeligste model en is tegelijkertijd ook de kleinste Mac vanwege het ontbreken van een scherm. Het is daarmee een aantrekkelijke instapper voor bijvoorbeeld Windows-gebruikers die zich willen wagen aan een Mac, maar hij wordt ook veel als server en voor andere toepassingen gebruikt. De Mac mini is geliefd onder zijn publiek en volgens de laatste geruchten brengt Apple binnenkort een nieuw model uit. Het nieuwe model krijgt een krachtigere chip en mogelijk een nieuw design. Dit is wat we verwachten van de Mac mini 2022.

#1 Krachtigere M1-chip

De nieuwe Mac mini wordt een krachtigere variant van de reeds bestaande Mac mini 2020 met M1-chip. Apple gaat volgens meerdere bronnen de M1 Pro/M1 Max gebruiken. Dit is dezelfde chip je in de MacBook Pro 2021 vindt. Deze levert nog snellere prestaties, waardoor de Mac mini meer geschikt is voor het zwaardere werk. De M1 Pro-chip heeft 8 of 10 CPU-cores, terwijl de M1 Max er altijd 10 heeft. Qua GPU-cores heb je de keuze uit 14 en 16 (M1 Pro) of 24 en 32 (M1 Max). Het maximale geheugen zit op 32GB bij de M1 Pro en 64GB bij de M1 Max. Waarschijnlijk krijgt de Mac mini 2022 dezelfde specs.

#2 Vernieuwd design

Apple zou deze Mac mini een nieuw design geven. Er zijn ook al renders verschenen waarin te zien is hoe dit design er dan uit zou zien. Volgens de bron bestaat de bovenkant uit een plexiglas-achtig materiaal. Het lijkt daarbij een beetje op de allereerste Mac mini. Het model zou ook platter worden met een vlakke voet. De behuizing zelf is wel van aluminium. In welke kleuren hij beschikbaar komt, is nog afwachten. Zilver en spacegrijs zijn nog altijd een optie, ook al gebruikt Apple nu voor de huidige M1-versie uitsluitend zilver (en is de oudere Intel-versie alleen in spacegrijs beschikbaar).

#3 Meer poorten achterop

Een belangrijk onderdeel van de Mac mini zijn de poorten aan de achterkant. Je moet er immers nog je eigen beeldscherm en eventueel andere randapparatuur op aansluiten. Achterop zou in ieder geval een HDMI-poort, usb-c en usb-a zitten. Op het huidige model vind je twee keer usb-c (Thunderbolt/usb 4) en twee keer usb-a. Op het nieuwe 2022-model zouden hier nog twee usb-c poorten bij komen. Een sd-kaartslot zou ons ook niet verbazen, gezien de toevoeging in de MacBook Pro 2021.

Daarnaast krijgt het model volgens bronnen een Gigabit Ethernet-poort en natuurlijk de ingang voor de stroomadapter. Apple zou daarvoor dezelfde aansluiting gebruiken als in de M1 iMac 2021: een ronde magnetische kabel die je gemakkelijk vastklikt. Het zou ons overigens ook niets verbazen als de Ethernet-poort ook in het stroomblok verwerkt zit, net als bij de iMac. De voeding komt dan dus mogelijk niet meer in de Mac mini zelf, maar los halverwege de kabel. Deze rust dan dus op de grond, zodat je daar ook de Ethernet-kabel in kan pluggen. Je hebt dan een kabel minder op je bureau.

#4 Einde van de Intel Mac mini?

De nieuwe Mac mini 2022 vervangt vermoedelijk de Intel-variant die Apple nu nog verkoopt. Van sommige Macs heeft Apple nog Intel-varianten beschikbaar. Dit zijn de duurdere en high-end modellen, die dus binnenkort vervangen worden door Apple Silicon-modellen. In 2020 vervingen de M1-versies uitsluitend de instapmodellen van Intel, maar inmiddels is Apple begonnen met het vervangen van de Pro-modellen. Eind vorig jaar werden de krachtigere Intel MacBook Pro’s vervangen en nu is het dus de beurt aan de high-end Intel Mac mini om ruimte te maken voor Apple Silicon.

#5 Release nieuwe Mac mini 2022

We denken dat Apple de nieuwe Mac mini 2022 in het voorjaar van 2022 gaat aankondigen, tijdens een mogelijk event in maart of april. Een andere optie is dat de release iets later volgt, ergens in de zomer met een aankondiging in juni tijdens de WWDC.

Eerder gingen er geruchten dat de nieuwe Mac mini al in het najaar van 2021 zou uitkomen, tegelijkertijd met de MacBook Pro 2021. Maar dat is niet gebeurd. Dat betekent niet dat de Mac mini 2022 geschrapt is, maar dat Apple simpelweg meer tijd nodig had of gekozen had voor een andere planning.

#6 Verwachte prijs van Mac mini 2022

Qua prijs denken we dat de nieuwe M1 Pro/Max Mac mini ongeveer op hetzelfde niveau ligt als de huidige Intel Mac mini, misschien ietsjes duurder. Dit model wordt nu bij Apple verkocht voor €1.259,-, dus verwacht een prijs die ongeveer op dat niveau ligt.

