Apple gaat dit jaar een M2-versie van de MacBook Pro uitbrengen. Er zijn al een aantal geruchten over de M2 MacBook Pro 2022 geweest en in dit artikel hebben we de meest recente geruchten voor je verzameld.

M2 MacBook Pro 2022 geruchten

De nieuwste 14- en 16-inch MacBook Pro 2021 zitten nog vers in ons geheugen, maar voor 2022 heeft Apple alweer een nieuw model gepland. De nieuwe M2 MacBook Pro 2022 gaat op een aantal vlakken verschillen van de nieuwste 2021-modellen, zo zeggen bronnen de afgelopen tijd. Maar wat kun je dan precies verwachten? In dit artikel lees je welke geruchten er gaan over de M2 MacBook Pro 2022, zodat je weet wat je te wachten staat zodra dit nieuwe model onthuld wordt.

#1 Chip: “M2-chip grootste verbetering”

De 2022 MacBook Pro wordt de opvolger van de huidige M1 MacBook Pro uit 2020. De M2-chip zou dan ook de belangrijkste verbetering worden in dit nieuwe model. De M2-chip is de directe opvolger van de eerste Apple Silicon Mac-chip. Het aantal CPU-cores zou in deze chip gelijk blijven, terwijl er een maximaal 10-core GPU in komt. Qua benchmarks lijkt de M2-chip een verbeterde versie van de A15-chip te worden, zoals de M1 een verbeterde versie van de A14-chip was. De single-score zou volgens MacWorld net boven de M1 Max uit komen, terwijl de multi-score tussen de M1 en M1 Max zit. Deze scores zijn nog niet bevestigd, maar op basis van berekenen uit het verleden.

Bekijk ook Bloomberg: 'Apple in 2022 met vijf nieuwe Macs, drie Apple Watches en meer' Mark Gurman van Bloomberg geeft een kleine vooruitblik op de producten die Apple in 2022 gaat uitbrengen. Het gaat onder andere om vijf Macs en drie nieuwe Apple Watch-modellen.

#2 Design: “Geen aangepast design” (of toch wel?)

Hoe gaat deze nieuwe MacBook Pro eruit zien? Daar zijn de bronnen over verdeeld. Volgens een geruchtenlekker behoudt deze MacBook Pro het ontwerp van zijn voorganger, oftewel het 13-inch model uit 2020. Dat zou betekenen dat deze MacBook Pro in feite hetzelfde ontwerp krijgt als de MacBook Pro uit 2016. Als dat inderdaad het geval is, verwachten we dat er weer uitsluitend usb-c-poorten in zitten en het design dus niet zo boxy wordt als de modellen uit 2021. De informatie van dit gerucht is afkomstig van een bron die eerder ook al correcte informatie over de 2021-modellen wist te delen. Nog voor de onthulling zei hij dat de 2021-modellen een notch zonder Face ID krijgen.

Maar er is ook een bron geweest die het tegenovergestelde beweert. Eerder dit jaar zei hij dat de opvolger van de 13-inch M1 MacBook Pro juist wél het nieuwe design krijgt. Hoewel deze bron de afgelopen maanden vaak met juiste informatie naar buiten kwam, gaf hij onlangs toe dat zijn informatie meer gebaseerd was op voorspellingen. Inmiddels is zijn Twitter-account opgeheven, dus het is de vraag in hoeverre zijn laatste voorspelling echt klopt.

#3 Scherm: “Geen ProMotion”

Mark Gurman, één van de meest betrouwbare bronnen als het gaat om Apple-geruchten, zegt dat er geen ProMotion in de MacBook Pro 2022 komt. Het model zou zich qua scherm daardoor onderscheiden van de 2021-modellen. Daarnaast ontbreekt ook mini-LED, waardoor het erop lijkt dat Apple nagenoeg hetzelfde scherm behoudt als in het huidige 2020-model.

Hoe groot het scherm wordt, valt nog te bezien. De meeste bronnen lijken te wijzen op een 13-inch formaat, hoewel er ook wel eens gesuggereerd werd dat ook dit model 14-inch krijgt. We verwachten in ieder geval geen 16-inch versie, want Apple zal het bij één formaat houden.

Bekijk ook 'Instapmodel MacBook Pro 2022 krijgt geen ProMotion' Apple zou een nieuw instapmodel van de MacBook Pro met M2-chip willen uitbrengen. Maar er ontbreekt iets op: ProMotion.

#4 Touch Bar: “Apple neemt voorgoed afscheid” (of toch niet?)

Ook over het lot van de Touch Bar zijn bronnen verdeeld. Zo verwacht Mark Gurman dat de Touch Bar ook in dit model gaat verdwijnen, net als in de 2021-uitvoeringen. De Touch Bar is het aanraakgevoelige schermpje bovenaan het toetsenbord, op de plek van de functietoetsen. Als de Touch Bar op dit model verdwijnt, dan zal Apple zeer waarschijnlijk kiezen voor de traditionele functietoetsen mét een Niet storen-, dicteren- en Spotlight-knop. Dan zou deze MacBook Pro dus hetzelfde toetsenbord krijgen als de huidige MacBook Air.

Maar de andere geruchtenlekker, die beweerde dat Apple hetzelfde design houdt als in het 2020-model, zegt dat zelfs de Touch Bar behouden blijft. Het is lastig om te achterhalen wie het bij het juiste eind heeft. Apple kan met de Touch Bar deze MacBook Pro onderscheiden van de MacBook Air (zowel de huidige M1-versie als de toekomstige M2-variant), maar aan de andere kant is het vreemd om één model nog te voorzien van deze functie terwijl de support ervoor vanuit ontwikkelaars (zeker door de komst van de 2021-modellen) sterk aan het afnemen is.

#5 Release: “Aangekondigd tijdens maart-event”

De release van deze MacBook Pro 2022 zou tijdens het maart-event gepland staan. Volgens bronnen uit de productieketen zouden fabrikanten tijdens het Chinees Nieuwjaar doorgewerkt hebben om de productie op gang te brengen. Op basis van deze informatie zeggen bronnen dat het model ergens begin maart uit komt. Dat zou samenvallen met het verwachte maart 2022-event van Apple. Maar of de nieuwe MacBook Pro echt al zo snel komt, is nog maar de vraag.

Het klinkt onlogisch voor Apple om nu een Mac met M2-chip uit te brengen, terwijl er ook nog een iMac Pro met M1 Pro/M1 Max-chip gepland staat. Ook zou Apple nog werken aan een nieuwe Mac Pro, mogelijk eveneens met een (variant van) de M1 Pro/M1 Max-chip. Het klinkt onlogisch om deze high-end modellen na een M2 Mac uit te brengen, simpelweg omdat M1 Pro/M1 Max ouder klinkt dan M2. Mark Gurman zei eerder dan ook dat deze MacBook Pro ‘ergens in 2022’ uit komt.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple brengt in maart een MacBook Pro met M2 uit' Volgens twee bronnen gaat Apple al begin maart een nieuwe MacBook Pro met M2 chip uitbrengen. Het design blijft waarschijnlijk hetzelfde, maar of er ook een Touch Bar en ProMotion in zit is nog de vraag.

Op zoek naar meer informatie over aankomende Macs? Lees dan ook onze andere overzichten: