macOS Monterey 12.3 functies

Gedurende het jaar gaat ligt de focus qua nieuwe software-updates vaak op iOS, maar deze keer kijken Mac-gebruikers vooral uit naar macOS en iPadOS. macOS Monterey 12.3 voegt een langverwachte functie toe aan de Mac, namelijk Universal Control. Maar de update heeft nog meer te bieden, al gaat het om kleinere maar wel handige verbeteringen. In dit artikel lees je wat de nieuwe functies in macOS Monterey 12.3 zijn.

Naast de Mac-specifieke verbeteringen, biedt macOS Monterey 12.3 ook nieuwe functies die ook in iOS 15.4 en iPadOS 15.4 toegevoegd worden. Deze hebben we in dit artikel verzameld onder het kopje overige verbeteringen.

#1 Universal Control: alles bedienen met één muis en toetsenbord

Universal Control heeft een lange aanloop gekregen. De functie werd al in juni 2021 aangekondigd en gedemonstreerd tijdens de WWDC 2021 , maar verscheen nooit in de beta en werd helaas uitgesteld tot voorjaar 2022. Maar in macOS Monterey 12.3 lijkt de functie dan toch zijn intrede te doen. Met Universal Control kun je met de muis, trackpad en toetsenbord van je Mac een andere Mac (of iPad) bedienen. Het mooiste is dat hier helemaal geen instellingen voor nodig zijn: je hoeft alleen maar je cursor te verplaatsen van het ene scherm naar het andere scherm. Het gaat volledig automatisch en je kunt zelfs bestanden verslepen van het ene apparaat naar het andere.

Universal Control werkt iets anders dan bijvoorbeeld Sidecar of het gebruik van een tweede scherm. Als je een extern scherm gebruikt, is dat display een uitbreiding van de Mac die je eraan verbindt. Datzelfde geldt voor Sidecar en een iPad. Maar met Universal Control behoudt de tweede of derde Mac of iPad zijn eigen instellingen, accounts etcetera. Je kan daardoor alsnog gewoon bij de bestanden die op de tweede Mac staan door ze naar je andere Mac te verslepen.

Hou er rekening mee dat er altijd nog een kans is dat Universal Control toch nog niet in macOS Monterey 12.3 toegevoegd gaat worden, als gedurende de beta blijkt dat het nog niet helemaal vlekkeloos werkt.

#2 Nieuwe tool voor schermopnames

Apple voegt in macOS Monterey 12.3 de nieuwe ScreenCaptureAKit API toe. Dit is een tool voor ontwikkelaars die ze kunnen gebruiken om (delen van) het scherm op te nemen en direct naar de eigen app te streamen. Denk bijvoorbeeld aan apps als Zoom, waarmee je tijdens een online presentatie een deel van je scherm wil delen. Dankzij deze nieuwe tool kunnen ontwikkelaars schermopnames in hoge resolutie delen, zonder dat je meteen het gehele scherm deelt. Dat maakt het delen van bijvoorbeeld een presentatie in Keynote of Powerpoint een stuk makkelijker.

Deze tool komt beschikbaar vanaf macOS Monterey 12.3, maar ontwikkelaars moeten dit dus nog wel implementeren in hun eigen apps. Het kan daardoor nog even duren voordat je er zelf gebruik van kan maken.

#3 AirPods updaten vanaf de Mac

Het updaten van de AirPods is eigenlijk altijd al een moeizaam proces geweest. Er is geen knop om handmatig naar updates te zoeken, waardoor je bijna niets anders kan doen dan afwachten. Om AirPods te updaten heb je een iPhone of iPad nodig, waar de update op gedownload wordt. Vervolgens wordt de update op de AirPods geïnstalleerd. In de basis blijft dit hetzelfde, maar dankzij macOS Monterey 12.3 kun je dit straks ook vanaf de Mac doen. Als je dus je AirPods met je Mac gebruikt, kunnen ze ook via die weg automatisch geüpdatet worden. Of dit betrouwbaarder werkt, moet de komende tijd blijken.

#4 Spatial Audio-instellingen via Bedieningspaneel

In macOS Monterey 12.3 kun je de instellingen voor ruimtelijke audio met je AirPods aanpassen via het Bedieningspaneel (alleen op een Apple Silicon Mac). Je kan dan de dynamische hoofdtracking in- of uitschakelen via het audiomenu van het Bedieningspaneel. Als je AirPods verbonden zijn, vind je daarnaast een pijltje waarmee je enkele instellingen verder kan wijzigen. Zo kun je snel kiezen om de headtracking in- of uit te schakelen. Voorheen moest je dit in de systeemvoorkeuren aanpassen.

#5 iCloud-sleutelhanger: verbeterde import en export

Met ingang van iOS 15.4, iPadOS 15.4 en macOS Monterey 12.3 kun je notities toevoegen aan je wachtwoorden in iCloud-sleutelhanger. Je kan hier bijvoorbeeld belangrijke informatie over je account in kwijt. Bijvoorbeeld met wie je dit wachtwoord gedeeld hebt, zodat je weet wie je moet informeren als het wachtwoord gewijzigd is. Maar dit heeft op de Mac ook een andere bijkomende verbetering. Sinds macOS Monterey kun je wachtwoorden importeren en exporteren in iCloud-sleutelhanger. Vanaf macOS Monterey 12.3 worden ook deze notities meegenomen in de import of export. Veel andere wachtwoordenapps bieden ook de opties voor notities, zoals 1Password, dus als je daar vandaan iets importeert, komen je notities netjes mee.

#6 Belangrijke wijziging voor clouddiensten

Deze verandering hebben we eerder al los onder de aandacht gebracht, maar we wilden hem hier toch nog even noemen. Met ingang van macOS Monterey 12.3 zijn bepaalde extensies waar clouddiensten gebruik van maken niet meer beschikbaar. Dit geldt voor Dropbox en OneDrive, waardoor bestanden die alleen online zijn mogelijk niet meer geopend kunnen worden. OneDrive heeft al een nieuw systeem opgezet, terwijl Dropbox in maart met een nieuwe betaversie van haar desktopapp komt om dit op te lossen. Lees ook ons artikel over hoe clouddiensten zoals Dropbox en OneDrive beïnvloed worden door macOS Monterey 12.3.

#7 Overige verbeteringen in macOS Monterey 12.3

macOS Monterey 12.3 bevat ook nog een aantal verbeteringen die je ook in iOS 15.4 en iPadOS 15.4 vindt. Het gaat dan om deze nieuwe functies:

Nieuwe emoji : In deze update vind je dezelfde nieuwe emoji als in iOS 15.4.

: In deze update vind je dezelfde nieuwe emoji als in iOS 15.4. Passkey-support : Deze versie van macOS ondersteunt Passkey, een functie waarmee wachtwoorden in de toekomst overbodig worden.

: Deze versie van macOS ondersteunt Passkey, een functie waarmee wachtwoorden in de toekomst overbodig worden. Firmware-support voor adaptieve triggers DualSense: Heb je een PlayStation 5 DualSense-controller? Dan werken ook de adaptieve triggers nu op de Mac.

Lees ook ons overzicht van nieuwe functies in iOS 15.4 voor nog meer verbeteringen die later dit voorjaar naar je iPhone en iPad komen. Zowel macOS Monterey 12.4 als iOS 15.4 en iPadOS 15.4 worden ergens dit voorjaar verwacht, mogelijk in maart of april. De komende maanden is de beta van macOS Monterey 12.3 beschikbaar.