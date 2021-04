Center Stage is een nieuwe functie op de iPad Pro 2021 , waarmee je altijd in beeld blijft. De camera zorgt voor automatische panning en zooming.

Center Stage op de iPad Pro 2021

De iPad Pro heeft in 2021 een aantal nieuwe functies gekregen, waaronder Center Stage. Dit zorgt er voor dat je tijdens een videogesprek altijd in beeld bent. Apple heeft voor de functie Center Stage een wat ongelukkige naam gekozen in het Nederlands. Op de webpagina’s wordt gesproken over ‘Midden’, terwijl andere landen wat logischer vertalingen hebben gekozen zoals ‘volgmodus’ en ‘gecentreerd kader’. Om verwarring te voorkomen houden we het in dit artikel bij de naam Center Stage.

Wat is Center Stage op de iPad Pro M1?

Met Center Stage probeert Apple videogesprekken soepeler te laten verlopen. Als je veel beweegt, zal de camera zorgen dat je steeds in beeld blijft door op de juiste momenten in te zoomen en het videokader te verplaatsen. Dit kan handig zijn tijdens het koken, als je wat meer heen en weer beweegt. De iPad Pro houdt de focus op je gezicht, als je beweegt of als er gebeurtenissen op de achtergrond plaatsvinden. Uiteraard kun je helemaal rondom de iPad lopen, want de camera zelf kan niet meebewegen. Maar door de bredere kijkhoek kan er toch een groot gebied in beeld worden gebracht.

Geschikte apparaten voor Center Stage

Om Center Stage te kunnen gebruiken heb je een iPad Pro met M1-chip nodig. Op eerdere modellen werkt het niet.

Dit zijn je opties:

11-inch iPad Pro 2021

12,9-inch iPad Pro 2021

Hoe werkt Center Stage?

Center Stage maakt gebruik van twee onderdelen op de nieuwste iPad Pro’s: het TrueDepth-camerasysteem en de M1-processor. Deze iPads zijn voorzien van een nieuwe 12 megapixel ultragroothoekcamera aan de voorzijde, zodat er een bredere kijkhoek is. Dit zorgt ervoor dat je altijd in beeld bent, ook als je wat heen en weer loopt. Machine learning zorgt in samenwerking met de M1-chip dat het er natuurlijk uitziet. Ook zorgt dit voor de gezichtsherkenning.

Komen er meer mensen in beeld, dan past Center Stage het kader aan, zodat iedereen in beeld is. Er is trouwens geen sprake van een speciale portretmodus, want alles op de achtergrond is ook nog steeds scherp in beeld. Apple past dus geen kunstmatige blur toe om de aandacht meer op je gezicht te houden.

Er zitten nog meer interessante nieuwe functies in de iPad Pro met M1-chip. Zo kun je nu kiezen uit maximaal 2 terabyte opslag, ondersteuning voor Thunderbolt, 5G-ondersteuning en op het grootste model ook een Liquid Retina XDR-scherm.