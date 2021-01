Een mondkapje is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Toch zorgt het dragen ervan voor wat ongemak als je Face ID op je iPhone of iPad wil gebruiken, want dat werkt niet. Gelukkig zijn er manieren om je iDevice toch te ontgrendelen, zelfs met mondkapje.

Mondkapje en Face ID gaan niet goed samen

Ken je die mop van de man met een mondkapje die Face ID wilde gebruiken? Hij kapte ermee. Het is natuurlijk frustrerend als je net in de supermarkt met Apple Pay op je iPhone wil betalen, maar je Face ID werkt niet mee. Gelukkig zijn er enkele tips waarmee je Face ID op je iPhone en iPad zelfs met mondkapje kunt gebruiken – het werkt niet bij iedereen, maar in veel gevallen wél! In dit artikel leggen we je het uit.



Apple toont direct je pincode

Apple heeft al een groot deel van de frustratie weggenomen, door het ontgrendelen met een mondkapje op in iOS 13.5 een stuk makkelijker te maken. Probeerde je hiervoor je iPhone met Face ID te ontgrendelen terwijl je een mondmasker droeg, dan kreeg foutmeldingen dat je gezicht bedekt was. Nu is Face ID een stuk slimmer geworden en krijg je al na een keer proberen de optie om je pincode in te voeren.

Face ID gebruiken met mondkapje

Face ID werkt helaas niet als de helft van je gezicht bedekt is met een mondkapje. Gelukkig zijn er twee manieren om Face ID toch te laten werken met een mondkapje.

#1 Face ID opnieuw instellen

Een van de opties is om je Face ID opnieuw in te stellen.

Ga naar je Instellingen en naar Face ID en toegangscode. Tik op Stel Face ID opnieuw in. Vouw de helft van je mondmasker naar binnen toe, zodat de ene helft bedekt is en de andere helft vrij. Vervolg de stappen. Als je iPhone zegt dat je gezicht bedekt is, verschuif dan een deel van het masker totdat je het proces weer kunt vervolgen. Als de eerste scan is gelukt, hou je mondmasker dan op dezelfde plek. Doe ook de tweede scan. Zijn beide scans gelukt? Dan kun je je mondmasker helemaal opzetten en het uitproberen. Het is nu mogelijk om zowel met als zonder mondkapje je iPhone met Face ID te ontgrendelen.

Mondkapjes zijn er in verschillende kleuren en met patroontjes. Het is goed om te weten dat je Face ID nu werkt met zowel niet-medische wegwerpmondkapjes, als met stoffen maskers met bijvoorbeeld een panterpatroontje. Als je Face ID opnieuw hebt ingesteld, moet je bepaalde apps wel weer correct instellen om met Face ID in te loggen. Log je met Face ID in op bijvoorbeeld je bankieren-app? Dan zul je via de instellingen van de app weer Face ID moeten inschakelen.

#2 Nieuw uiterlijk configureren

Wil je liever je bestaande Face ID behouden? Dan kun je er ook voor kiezen om een nieuw uiterlijk te configureren. Dit werkt hetzelfde als het toevoegen van een tweede gezicht in Face ID. Heb je bovenstaande stappen al uitgevoerd? Dan zul je wel eerst je Face ID weer op de normale manier, dus zonder mondkapje, moeten instellen.

Ga naar je Instellingen en naar Face ID en toegangscode. Tik op Configureer een ander uiterlijk. Vouw de helft van je mondmasker naar binnen toe, zodat de ene helft bedekt is en de andere helft vrij. Vervolg de stappen. Als je iPhone zegt dat je gezicht bedekt is, verschuif dan een deel van het masker totdat je het proces weer kunt vervolgen. Als de eerste scan is gelukt, hou je mondmasker dan op dezelfde plek. Doe ook de tweede scan. Zijn beide scans gelukt? Dan kun je je mondmasker helemaal opzetten en het uitproberen. Het is nu mogelijk om zowel met als zonder mondkapje je iPhone met Face ID te ontgrendelen.

Face ID verwijderen

Wil je liever niet nog eens het Face ID-proces langs? Dan kun je er ook voor kiezen om je Face ID te verwijderen en je iPhone enkel met een pincode ontgrendelen.

Ga naar je Instellingen en naar Face ID en toegangscode.

Tik op Stel Face ID opnieuw in

Je Face ID wordt dan direct uitgeschakeld en je iPhone is alleen nog met je toegangscode te ontgrendelen.

