Wat betekent de rating IP67 en IP68 van de iPhone? Kun je ermee zwemmen, door het zand rollen en in de stromende regen laten liggen? In dit artikel praten we je bij over IP67 en IP68 en wat je wel en beter niet met de iPhone kunt doen.

De waterbestendigheid van nieuwe iPhones wordt steeds sterker en ze zijn beter bestand tegen stof en vuil dan eerdere modellen. Apple spreekt over IP67 en IP68, maar wat betekent dit precies en is zo’n iPhone waterdicht? We praten je bij in hoeverre deze iPhones waterproof zijn en gebruikt kunnen worden in een vuile of stoffige omgeving.

Water- en stofbestendigheid per iPhone

Je bent natuurlijk benieuwd hoe waterbestendig of stofbestendig jouw iPhone is. Daarom hebben we hier een overzicht gemaakt met alle recente iPhones:

Model Water- en stofbestendigheid iPhone 11 Pro (Max) IP68: 4 meter diep tot 30 minuten iPhone 11 IP68: 2 meter diep tot 30 minuten iPhone SE (2e generatie) IP67: 1 meter diep tot 30 minuten iPhone XS (Max) IP68: 2 meter diep tot 30 minuten iPhone XR IP67: 1 meter diep tot 30 minuten iPhone X IP67: 1 meter diep tot 30 minuten iPhone 8 (Plus) IP67: 1 meter diep tot 30 minuten iPhone 7 (Plus) IP67: 1 meter diep tot 30 minuten iPhone 6s (Plus) en ouder Niet officieel getest op waterbestendigheid en stofbestendigheid

Wat is IP67 en IP68?

Bij de iPhone kun je dus IP67 en IP68 aantreffen. Dit heeft de volgende betekenis.

Het eerste getal, in dit geval de 6, geeft aan hoe stofdicht de het toestel is. De 6 is hierbij de hoogste waarde en dit houdt in dat het toestel geheel stofdicht is. De behuizing is zo gemaakt dat er geen stof binnen kan dringen in het toestel en daarom beschermd is tegen stof.

Het tweede getal in de IP67 en IP68-norm geeft aan hoe het toestel beschermd is tegen vocht. Dit getal loopt van 0 tot 9. De 7 geeft aan dat het toestel dompeldicht is. Dit betekent dat de iPhone 30 minuten lang tot 1 meter onder water moet kunnen overleven. Douchen met een iPhone 7 of nieuwer is daarom in principe mogelijk, maar we raden aan om er geen gewoonte van te maken.

De 8 in de IP68-norm van de iPhone XS en nieuwer geeft aan dat het toestel waterdicht is. Dat betekent dat de iPhone het 30 minuten lang tot 2 meter diep onder water volhoudt. Een foto maken met je iPhone XS als je gaat zwemmen is dus mogelijk. Bij de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max is dit zelfs 30 minuten lang tot 4 meter diep water.

De waterbestendigheid neemt in de loop van de tijd af en op een gegeven moment kan er toch vocht in het toestel komen. Bovendien valt vochtschade niet onder de iPhone-garantie.

Huh? Wel een waterdichte iPhone, maar Apple vergoedt niets?

Veel mensen vinden het nogal raar dat de iPhone wel waterbestendig is, maar dat Apple er geen garantie op geeft. Dat heeft met een aantal zaken te maken. Ten eerste kan de waterbestendigheid in de loop van de tijd afnemen. De afdichting tegen water wordt ook minder als het toestel een paar keer open is geweest voor reparaties (al dan niet door Apple zelf). Er zouden dan erg ingewikkelde regels moeten gelden, afhankelijk van de toestand en leeftijd van je iPhone. Als Apple keiharde garanties zou geven, zouden er ook mensen zijn die hun iPhone een week in een emmer water leggen en daarna ‘eisen’ dat ze een gloednieuwe krijgen. Bij wie ligt dan de bewijslast hoe lang en hoe diep het toestel ondergedompeld is geweest? Apple wil liever niet dat hieruit langlopende discussies ontstaan. Het zou consumenten ook een vrijbrief te geven om achteloos met hun iPhone te gaan zwemmen.

Iets anders is, dat Apple’s waterbestendigheid bedoeld is als een extra service tegen ongelukjes. Je moet het vooral zien als een eigenschap die Apple aan de iPhones meegeeft, maar dat geeft Apple niet de verplichting om er ook garantie op te geven.

Wil je je iPhone beter beschermen, neem dan een waterproof iPhone-hoes zoals die van Lifeproof (vanaf ca. 70 euro).

De iPhone is waterbestendig

Dit betekent dus niet automatisch dat je ermee kunt gaan zwemmen, omdat volledig waterdichte iPhones nog niet bestaan. De toestellen kunnen tegen een flinke regenbui en zullen ook een korte onderdompeling overleven. Hou er echter wel rekening mee dat eventuele vochtschade niet door de iPhone-garantie gedekt wordt. Bovendien kan de stof- en waterbestendigheid door normale slijtage op den duur afnemen.

Apple meldt het volgende op de website:

Douchen met een iPhone, kan dat?

Omdat de nieuwere iPhones spatwaterdicht zijn, kun je er inderdaad mee douchen. Het heeft eerder al geleid tot een nieuwe trend waarbij mensen selfies onder de douche maken of de iPhone gebruiken om bijvoorbeeld te kijken naar Netflix.

