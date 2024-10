Als je een nieuwe iPad mini overweegt, is de kans groot dat je een keuze gaat maken tussen de nieuwe iPad mini 2024 vs de iPad mini 2021. Oftewel, de iPad mini 7 of de iPad mini 6. In deze vergelijking lees je wat de verschillen zijn.

De iPad mini heeft in al die jaren een redelijk aantal fans opgebouwd, al spreekt de kleinste iPad vooral een specifieke doelgroep aan. Apple heeft sinds de introductie van de iPad mini geregeld nieuwe modellen uitgebracht, al ging het vaak om zogenaamde spec-bumps met iets betere prestaties. Zo ook bij de iPad mini 2024, die sprekend op de iPad mini 2021 lijkt. Apple heeft alleen aan de binnenkant wat wijzigingen aangebracht. In dit artikel lees je precies wat die verschillen zijn tussen de iPad mini 2024 vs iPad mini 2021.

Verschillen iPad mini 2024 vs iPad mini 2021

De verschillen tussen de iPad mini 2024 vs iPad mini 2021 vinden we op acht vlakken: de chip, Apple Pencil-support, camera’s, opslag, draadloze verbindingen, de usb-c-poort, kleuren en nog bij het Cellular-model. Op alle andere vlakken komen de twee modellen met elkaar overeen, maar daarover lees je verderop meer.

#1 Snellere chip: A17 Pro vs A15

De iPad mini 2024 heeft een snellere A17 Pro-chip. De iPad mini 2021 had nog een A15-chip. De CPU in de A17 Pro-chip is tot 30% sneller, terwijl de GPU tot 25% sneller is. De Neural Engine in de nieuwere chip is ook tot 2x sneller. Al met al levert de iPad mini 2024 betere prestaties op en dat merk je op een paar vlakken. Grafisch intensieve apps zullen beter draaien. Games zien er dankrij ray tracing en mesh shading beter uit op de iPad mini 2024.

Last but not least ondersteunt de iPad mini 2024 Apple Intelligence. Daar hebben we in Nederland nu nog niks aan, maar uiteindelijk komt Apple’s AI-systeem ook naar Nederland en dan kun je er met de iPad mini 2024 volop gebruik van maken. Het kan echter nog wel een aantal jaar duren voordat Apple Intelligence hier beschikbaar is.

#2 Apple Pencil-ondersteuning: Pro vs tweede generatie

De iPad mini 2021 werkt samen met de Apple Pencil 2 (en Apple Pencil met usb-c), terwijl de iPad mini 2024 werkt met de Apple Pencil Pro (en Apple Pencil met usb-c). Er zitten behoorlijk wat verschillen tussen deze Apple Pencil-modellen. De voornaamste extra functies van de Apple Pencil Pro, zijn de knijpfunctie en het feit dat je hem kan draaien tijdens het tekenen. Andere handige extra’s zijn de voelbare feedback van de trilmotor bij bepaalde acties en de ondersteuning voor Zoek mijn Apple Pencil. De iPad mini 2024 ondersteunt ook Apple Pencil Hover, zodat je kan zien waar je tekent voordat je het scherm aanraakt.

#3 Camera’s: een paar kleine verschillen

De camera’s van de twee meest recente iPad mini-modellen hebben op papier dezelfde specs, met dezelfde camera en fotografie-opties. Maar de iPad mini 2024 maakt toch iets mooiere foto’s, dankzij ondersteuning voor Smart HDR 4 in plaats van Smart HDR 3. Het verschil zal je waarschijnlijk alleen zien als je twee foto’s naast elkaar legt en zelfs dan moet je heel goed kijken.

Een meer praktische verbetering vinden voor de camera we bij de flits en het scannen van documenten. De iPad mini 2024 maakt betere documentscans dankzij gebruik van AI en ook schaduwen bij het maken van een scan zullen minder aanwezig zijn dankzij de verbeterde flitser.

#4 Opslag: meer opslag voor dezelfde adviesprijs

Een groot voordeel van de iPad mini 2024 is dat deze standaard met 128GB opslag komt. Bij de iPad mini 2021 was dit nog 64GB. Apple hanteert bij de nieuwe iPad mini met 128GB dezelfde adviesprijs als bij het vorige model met 64GB, dus je krijgt op dit vlak zeker meer waar voor je geld. Daarnaast kun je ook nog kiezen voor 256GB én 512GB. Bij de iPad mini 2021 waren er alleen maar 64GB- en 256GB-opties.

#5 Draadloze verbindingen: een kleine upgrade

Op het gebied van draadloze verbindingen, zien we een paar upgrades. Wifi is verbeterd van wifi 6 naar wifi 6E, wat zorgt voor een betere en stabielere verbinding. Hou er wel rekening mee dat je ook een router nodig hebt die wifi 6E ondersteunt om hier gebruik van te kunnen maken. Verder is Bluetooth opgehoogd van 5.0 naar 5.3, al zul je daar in de praktijk waarschijnlijk weinig van merken.

#6 Cellular-model: alleen nog maar eSIM

Kies je voor een Cellular-uitvoering van de iPad mini, dan is er nog wel iets om rekening mee te houden. De iPad mini 2024 in Cellular-versie werkt alleen met de eSIM. Je kan er dus geen fysieke simkaart in stoppen. Dat kan wel bij de Cellular-variant van de iPad mini 2021, want die werkt nog met nanosim. In Nederland ondersteunen niet alle providers de eSIM, dus als jij een provider voor de iPad mini op het oog hebt die geen eSIM ondersteunt, kom je automatisch bij het 2021-model uit.

#7 Usb-c: sneller op de 2024-editie

Zowel de iPad mini 2024 als de iPad mini 2021 hebben usb-c volgens de 3.1-specificatie. Maar de 2024-editie heeft 3.1 Gen 2, in plaats van 3.1 Gen 1. Daardoor is de overdrachtssnelheid twee keer zo hoog: van 5GB/s naar 10GB/s. Ben je van plan om vaak gegevens over te zetten (bijvoorbeeld via een externe schijf), dan gaat dit op het 2024-model dus allemaal wat sneller. Dat merk je vooral met grote bestanden.

#8 Kleuren: kleine verschillen

De iPad mini 2024 kom tin vier kleuren, te weten spacegrijs, sterrenlicht, paars en blauw. De iPad mini 2021 is er ook in vier kleuren, maar de selectie is net even anders. Naast spacegrijs en sterrenlicht, is deze er ook in het roze en een iets donkerdere kleur paars. Als je een hoes gaat gebruiken zul je hier waarschijnlijk niets om geven, maar het is iets om in je achterhoofd te houden.

Overeenkomsten iPad mini 2024 vs iPad mini 2021

De twee iPad mini-modellen hebben daarnaast heel veel overeenkomsten. Het scherm is van dezelfde kwaliteit, het algehele ontwerp is gelijk en ook de afmetingen en het gewicht zijn identiek. Je kunt met beide modellen dus grotendeels hetzelfde doen. Wat ook gelijk is, is de aanwezigheid van Touch ID in de powerknop, de stereospeakers in horizontale stand, de microfoons en andere sensoren binnenin. De batterijduur is in beide modellen ook gelijk gebleven, met tot 10 uur internetten of video’s kijken.

iPad mini 2021

Conclusie iPad mini 2024 vs iPad mini 2021

De iPad mini 2024 is op papier duidelijk wel de iets betere variant van de iPad mini 2021, maar of dat voor jou ook geldt is nog maar de vraag. Wil je alleen een beetje internetten, filmpjes kijken en documenten maken, dan voldoet de iPad mini 2021 ook prima aan jouw wensen. Op dit vlak presteren de twee nagenoeg gelijk. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat de iPad mini 2024 toekomstbestendiger is dankzij de betere chip met ondersteuning voor Apple Intelligence. Hoewel dit voorlopig nog niet in Nederland komt, kan het op de langere termijn wel het verschil maken.

Ben je van plan om veel met de Apple Pencil te doen of wil je veel gaan gamen, dan is de iPad mini 2024 sowieso de betere keuze. Dankzij ondersteuning voor de Apple Pencil Pro gaat tekenen en aantekeningen maken nog makkelijker, bijvoorbeeld dankzij de nieuwe knijpfunctie. En de A17 Pro-chip zorgt voor mooiere en realistischere graphics in games, met ondersteuning voor ray tracing. Tel daarbij op dat je twee keer zoveel opslag krijgt in de iPad mini 2024 en dat maakt dit model voor de meeste mensen toch een betere keuze. Tenzij je echt een hele goede aanbieding voor de iPad mini 2021 vindt.

Ga de iPad mini 2024 kopen als…

…je de snelste en nieuwste kleinste iPad wil.

…je klaar wil zijn voor de toekomst en er minstens drie jaar mee wil doen. Dit model ondersteunt Apple Intelligence.

…je veel met de Apple Pencil wil gaan doen. De Apple Pencil Pro is vooral voor tekenen een stukje prettiger.

…je wil gaan gamen op de iPad mini. De nieuwe chip zorgt voor betere graphics.

…je graag een blauwe iPad mini wil.

…je minstens 128GB opslag nodig hebt.

Ga de iPad mini 2021 kopen als…

…je een goede deal vindt. Kies dit model alleen als je hem voor rond de €500,- kan vinden.

…je de iPad mini alleen wil gebruiken om mee te internetten, mailen en video’s kijken.

…je al een Apple Pencil 2 hebt en deze wil blijven gebruiken. Je bespaart dan op de kosten doordat je geen nieuwe hoeft te kopen.

Prijzen 64GB iPad mini 2021 wifi

De nieuwe iPad mini 2024 is vanaf nu te bestellen en ligt vanaf 23 oktober 2024 in de winkels. Dit zijn de adviesprijzen: