Wat zijn nu de verschillen tussen de iPad Pro 2024 en de iPad Pro 2022? Het 2022-model is bij winkels nog steeds verkrijgbaar én fors goedkoper. Kun je beter het vorige model iPad Pro kiezen of past de nieuwste toch beter bij jou?

Zodra er een nieuw Apple-product uitgebracht is, maakt het voorgaande model meestal plaats in de line-up. Dat betekent dat Apple de vorige generatie uit het assortiment haalt, maar dat andere winkels deze nog wel verkopen voor een veel lagere prijs. De vorige generatie is in dat geval een uitlopend model, maar is in heel veel gevallen ook nog steeds een prima keuze. Dit zien we ook bij de iPad Pro 2024 vs iPad Pro 2022: het model van anderhalf jaar geleden is ook in 2024 nog heel erg goed, al zijn er natuurlijk wel veel verschillen. Twijfel je of je geld moet besparen met de iPad Pro 2022 of dat je toch beter voor de nieuwere iPad Pro 2024 kunt gaan?

Verschillen iPad Pro 2024 vs iPad Pro 2022

Er zijn acht hoofdpunten waarop de iPad Pro 2024 verschilt van de iPad Pro 2022. Dit zullen voor de meeste gebruikers de belangrijkste verschillen zijn om voor een van de twee modellen te kiezen. Verderop lees je ook nog meer over de overeenkomsten, want de twee modellen hebben heel veel met elkaar gemeen.

#1 Scherm: 2024-model heeft mooier display

De iPad Pro 2024 heeft zonder twijfel het beste scherm. De iPad Pro 2024 is het eerste iPad-model waar een OLED-scherm in zit. Dat levert diepere zwarttinten en mooiere kleuren op. Het is bovendien een HDR-display, met een extra hoge helderheid. Dit verschil is vooral groot als je de twee 11-inch modellen met elkaar vergelijkt. De 11-inch iPad Pro 2022 had nog een LCD-display, terwijl de nieuwe versie dus OLED heeft.

Bij de grootste versie van beide iPad Pro’s is de situatie iets anders. De 12,9-inch iPad Pro 2022 had een mini-LED display. Dit scherm heeft veel overeenkomsten met OLED (zoals diepere zwarttinten en mooiere kleuren), maar het OLED-scherm springt er toch net bovenuit. Apple heeft bij het 2024-model bovendien de maximale helderheid omhoog geschroefd, van 600 nits naar 1000 nits. Voor HDR-content is bij dit model de maximale helderheid gelijk gebleven (1600 nits).

Een andere extra is dat de iPad Pro 2024 een optie heeft voor een scherm met nanotextuur. Dat zorgt ervoor dat het scherm mat is en je minder last hebt van reflectie.

13-inch iPad Pro 2024 11-inch iPad Pro 2024 12,9-inch iPad Pro 2022 11-inch iPad Pro 2022 Display Ultra Retina XDR-display Ultra Retina XDR-display Liquid Retina XDR-display Liquid Retina-display Displaytechniek Tandem OLED Tandem OLED mini-LED LCD Resolutie 2752 x 2064 2420 x 1668 2732 x 2048 23880 x 1668 Pixels per inch 264 264 264 264 Maximale helderheid – SDR: 1000 nits

– XDR: 1000 nits

– XDR, piek: 1600 nits – SDR: 1000 nits

– XDR: 1000 nits

– XDR, piek: 1600 nits – SDR: 600 nits

– XDR: 1000 nits

– XDR, piek: 1600 nits – SDR: 600 nits Nanotextuur (optioneel) Alleen bij 1TB of 2TB Alleen bij 1TB of 2TB – – Vingerafdrukbestendige coating ✓ ✓ ✓ ✓ Gelamineerd ✓ ✓ ✓ ✓ Antireflectiecoating ✓ ✓ ✓ ✓ ProMotion ✓ ✓ ✓ ✓ Brede kleurweergave ✓ ✓ ✓ ✓ True Tone ✓ ✓ ✓ ✓

#2 Design: 2024-model lichter en dunner

Qua ontwerp verschillen de iPad Pro 2024 en iPad Pro 2022 ook van elkaar. Hoewel het algehele design gelijk is (aluminium behuizing, platte zijkanten en achterkant) heeft Apple het ontwerp wel aangepast. Dat zie je met name in de dikte. De iPad Pro 2024 is slechts 5,1mm en 5,3mm dik (voor respectievelijk 13- en 11-inch), terwijl de iPad Pro 2022 6,4mm en 5,9mm dik is (voor respectievelijk de 12,9- en 11-inch). Dat merk je echt in het gebruik en vertaalt zich ook door in het gewicht. De iPad Pro 2024 weegt 579 gram (13-inch) en 444 gram (11-inch), terwijl de iPad Pro 2022 682 gram (12,9-inch) en 466 gram weegt). Met name bij de grote iPad is het verschil enorm: ruim 100 gram. Dat maakt de iPad Pro 2024 veel draagbaarder.

Iets anders wat gewijzigd is in het ontwerp, is de kleur. Je kan bij beide versies nog steeds kiezen voor zilver, maar spacegrijs van de 2022-versie is ingeruild voor spacezwart van de 2024-editie. Dat ziet er net wat donkerder uit.

13-inch iPad Pro 2024 11-inch iPad Pro 2024 12,9-inch iPad Pro 2022 11-inch iPad Pro 2022 Afmetingen 281,6 x 215,5 x 5,1mm 249,7 x 177,5 x 5,3mm 280,6 x 214,9 x 6,4mm 247,6 x 178,5 x 5,9mm Gewicht (wifi) 579 gram 444 gram 682 gram 466 gram Gewicht (wifi + Cellular) 582 gram 446 gram 684 gram 468 gram Kleuren – Spacezwart

– Zilver – Spacezwart

– Zilver – Spacegrijs

– Zilver – Spacegrijs

– Zilver

#3 Chip: M4-chip in 2024-model spant de kroon (voor de toekomst)

De iPad Pro 2022 heeft al een supersnelle M2-chip, die wat ons betreft nogal wordt tegengehouden door de beperkingen van iPadOS. Toch heeft Apple in de iPad Pro 2024 een M4-chip gestopt, die nog weer een tandje sneller is. Bepaalde taken die veel kracht vereisen werken daardoor wat sneller en games zien er dankrij ray tracing met hardware-acceleratie mooier uit. Maar het is echt niet zo dat de iPad Pro 2024 in het dagelijks gebruik zoveel sneller is. Ook qua mogelijkheden mis je niks: je kan op de iPad Pro 2022 even veel doen als op de iPad Pro 2024. Mogelijk gaat dat in de toekomst wel veranderen, als iPadOS bepaalde functies krijgt die een zwaardere chip vereisen.

13-inch iPad Pro 2024 11-inch iPad Pro 2024 12,9-inch iPad Pro 2022 11-inch iPad Pro 2022 Chip M4 M4 M2 M2 CPU-cores – 9-core (256GB, 512GB)

– 10-core (1TB, 2TB) – 9-core (256GB, 512GB)

– 10-core (1TB, 2TB) 8-core 8-core GPU-cores 10-core 10-core 10-core 10-core Ray tracing met hardware-acceleratie ✓ ✓ – – Geheugenbandbreedte 120 GB/s 120 GB/s 100 GB/s 100 GB/s RAM – 8GB (256GB, 512GB)

– 16GB (1TB, 2TB) – 8GB (256GB, 512GB)

– 16GB (1TB, 2TB) – 8GB (128GB, 256GB, 512GB)

– 16GB (1TB, 2TB) – 8GB (128GB, 256GB, 512GB)

– 16GB (1TB, 2TB) Neural Engine 16-core Neural Engine 16-core Neural Engine 16-core Neural Engine 16-core Neural Engine

#4 Camera: 2024-model beter geschikt voor videobellen

Een van de verbeteringen in de iPad Pro 2024 vinden we in de camera. De frontcamera welteverstaan. Deze is namelijk verplaatst naar de lange zijkant, waardoor hij altijd bovenaan zit als je de iPad Pro horizontaal gebruikt. En dat is veel beter tijdens videobellen, omdat je geen rare kijkhoek meer hebt. Bovendien is de kans dan veel kleiner dat je de camera per ongeluk bedekt bij het vasthouden, bijvoorbeeld met Face ID.

Toch heeft de iPad Pro 2022 op dit gebied ook een voordeel: er zit nog een ultra-groothoeklens in de achtercamera. Deze is in de iPad Pro 2024 verwijderd. Met deze camera kun je 0,5x foto’s maken. Het is echter de vraag hoe vaar je dat gebruikt. Het gebruik zal waarschijnlijk niet zoveel voorstellen, vandaar dat Apple dit in de 2024-editie verwijderd heeft.

#5 Geschikte accessoires: 2024-model heeft verbeterde accessoires

Wil je de nieuwe Apple Pencil Pro gebruiken, dan zul je moeten kiezen voor de iPad Pro 2024. Het 2022-model van de iPad Pro werkt daarentegen met de Apple Pencil 2. Deze twee hebben meerdere verschillen, waaronder de nieuwe knijp- en draaifunctie in de Apple Pencil Pro. Ook zit er een zoekfunctie op, zodat je je Apple Pencil kan vinden. Maar verder verschillen de twee Apple Pencils niet zoveel van elkaar.

Daarnaast is er nog het Magic Keyboard voor iPad Pro. Voor de 2024-editie is deze vernieuwd: er zit nu een rij functietoetsen op, de binnenkant is van aluminium en het trackpad is vernieuwd. Dat maakt het Magic Keyboard wel echt beter, al is de originele variant voor de iPad Pro 2022 en ouder ook prima.

#6 Opslag: standaard meer opslag bij 2024-model

Als 128GB opslag voor jou meer dan voldoende is, zul je bij het 2022-model uit komen. De iPad Pro 2024 begint namelijk pas bij 256GB en dat kan voor sommige gebruikers wel wat veel zijn. Het is dan zonde dat je betaalt voor iets wat je nooit gaat gebruiken. Maar als je bij de iPad Pro toch al voor 256GB zou kiezen, dan is de 2024-editie weer een betere keuze. De upgrade-opties zijn verder wel hetzelfde: 512GB, 1TB en 2TB.

#7 Cellular: 2022-model ook voor fysieke simkaart

Koop jij altijd de Cellular-editie van een iPad, dan is er wel iets om rekening mee te houden bij de 2024 iPad Pro. Deze is namelijk alleen geschikt voor een eSIM. Je kunt er geen fysieke simkaart meer in doen. Dat kan wel bij de iPad Pro 2022 en eerdere modellen. Naast een fysieke nanosim kan je daar ook gewoon een eSIM in doen.

Procreate op iPad

#8 Prijs: 2022-model fors goedkoper

De iPad Pro 2022 is inmiddels een stuk goedkoper. deze is namelijk al te koop vanaf nog geen €900,- en dat is ruim €300,- goedkoper dan de iPad Pro 2024. Je kunt dus flink geld besparen door te kiezen voor het model van de vorige generatie, ook al mis je dan welk enkele verbeteringen. Maar dat is een persoonlijke afweging die alleen jij kan maken.

Prijzen 11-inch iPad Pro 2022

Overeenkomsten iPad Pro 2024 vs iPad Pro 2022

Los van bovenstaande verschillen tussen de iPad Pro 2024 en iPad Pro 2022, hebben de twee generaties iPad Pro ook veel overeenkomsten. Dit zijn de functies die allemaal overeenkomen:

Schermformaat : de schermen zijn allemaal nagenoeg even groot

: de schermen zijn allemaal nagenoeg even groot Face ID : ontgrendelen doe je met gezichtsherkenning

: ontgrendelen doe je met gezichtsherkenning Batterijduur : alle modellen hebben een batterijduur van 10 uur

: alle modellen hebben een batterijduur van 10 uur Achtercamera : de groothoekcamera heeft dezelfde specificaties, ook voor video

: de groothoekcamera heeft dezelfde specificaties, ook voor video Speakers : alle modellen hebben vier speakers

: alle modellen hebben vier speakers Draadloos : de specificaties voor wifi, Bluetooth en meer zijn allemaal gelijk

: de specificaties voor wifi, Bluetooth en meer zijn allemaal gelijk Aansluitingen : beide generaties iPad Pro zijn voorzien van Thunderbolt/USB 4 en een Smart Connector aan de achterkant

: beide generaties iPad Pro zijn voorzien van Thunderbolt/USB 4 en een Smart Connector aan de achterkant Software: zowel de iPad Pro 2022 als de iPad Pro 2024 draaien op de nieuwste versie van iPadOS, met precies dezelfde softwarefuncties

Met name dat laatste punt is van essentieel belang: je kunt op een iPad Pro 2022 precies hetzelfde doen als op een iPad Pro 2024. Het enige verschil is dat alles op een iPad Pro 2024 allemaal net wat makkelijker, sneller en beter gaat. Hou er wel rekening mee dat dit in de toekomst kan veranderen. Apple kan met toekomstige iPadOS-updates bepaalde hardware vereisen.

Conclusie iPad Pro 2024 vs iPad Pro 2022

De nieuwe iPad Pro 2024 is op papier en in de praktijk (logischerwijs) de betere iPad. Het scherm is (veel) mooier, de frontcamera zit op een veel praktischere plek en de chip is wat sneller. Een groot voordeel van de nieuwe is dat deze dunner en daardoor ook lichter is. Dat is ideaal als je de iPad Pro vaak met je mee wil nemen. En spreken de nieuwe accessoires je erg aan, dan kom je sowieso uit bij de iPad Pro 2024.

Maar uiteindelijk ontlopen de twee generaties elkaar niet veel, niet als je puur naar het gebruik kijkt. Je kan op beide modellen hetzelfde doen. De iPad Pro 2024 zal daarom vooral mensen aanspreken die al van een veel ouder model komen, bijvoorbeeld een iPad Pro 2018. Maar als je wel graag de voordelen van een iPad Pro wil, maar niet zoveel geld wil betalen voor een gehele nieuwe, dan is de iPad Pro 2022 nog steeds een hele goede uitkomst.

Ga voor de iPad Pro 2024 als je…

…je het beste scherm en heel graag OLED wil.

…je veel videobelt. De frontcamera zit op een veel betere plek.

…je de nieuwe Apple Pencil Pro en het Magic Keyboard wil gebruiken.

…je de snelste iPad Pro wil en op de toekomst voorbereid wil zijn.

…je de iPad Pro vaak met je mee wil nemen. Het dunnere en lichtere design komt dan goed van pas.

…je gewoon het nieuwste van het nieuwste wil.

Prijzen 11-inch iPad Pro 2024

Prijzen 13-inch iPad Pro 2024

Ga voor de iPad Pro 2022 als…

…je een moderne en snelle iPad Pro wil, voor een lagere prijs.

…je de iPad Pro voornamelijk thuis gebruikt. Het dunnere en lichtere ontwerp maakt dan niet zoveel verschil.

…je nooit videobelt of de iPad vaak verticaal gebruikt.

…128GB voor jou meer dan genoeg is.

…je al een Apple Pencil 2 en/of Magic Keyboard hebt en deze wil blijven gebruiken.

Prijzen 11-inch iPad Pro 2022

Prijzen 12,9-inch iPad Pro 2022