De iPad Pro 2022 en iPad Pro 2021 lijken heel erg op elkaar. Sterker nog: de verschillen zijn zo klein dat we vinden dat de iPad Pro 2021 de veel betere keuze is. Wij laten je zien waarom.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021

Er werd van tevoren veel verwacht van de nieuwe iPad Pro 2022. Komt er draadloos opladen of misschien zelfs omgekeerd opladen? Komt er een gedeeltelijk nieuw ontwerp met glazen Apple-logo aan de achterkant? Helaas bleek niets van dit alles waar te zijn: de iPad Pro 2022 ziet er nog net zo uit als die van vorig jaar en ook aan de binnenkant is er heel erg weinig veranderd. Een complete vergelijking tussen de iPad Pro 2022 en iPad Pro 2021 heeft dan ook niet zo heel veel zin, omdat de twee modellen zo erg op elkaar lijken dat er nauwelijks verschillen zijn op te merken. Wij geven je daarom vijf redenen waarom je veel beter voor de iPad Pro 2021 kan gaan als je op zoek bent naar een nieuwe snelle iPad Pro.

#1 Prijs: de iPad Pro 2021 is veel goedkoper

Hoewel Apple in de VS voor de iPad Pro 2022 dezelfde adviesprijs rekent als voor het 2021-model, zit dat in Europa toch iets anders. Door de hoge inflatie en de slechte koers van de euro ten opzichte van de dollar, heeft Apple de prijzen flink opgevoerd. Een iPad Pro 2022 heb je nu pas vanaf €1.069,-, terwijl de iPad Pro 2021 nog een adviesprijs had vanaf €899. Dat is dus bijna €200,- meer! Maar het verschil wordt nog groter als je nu nog een iPad Pro 2021 wil gaan kopen. Omdat dit model al even op de markt is, kunnen winkeliers met de prijs zakken. En dat doen ze ook massaal. Een 11-inch iPad Pro heb je nu voor rond de €850,- en een 12,9-inch versie uit 2021 kan voor rond de €1.150,- voor jou zijn. Vergelijk dat maar eens met de respectievelijk €1.069,- en €1.469,- die je voor de 2022-modellen betaalt.

2021 11-inch 128GB 2021 12,9-inch 128GB

#2 Functies: je kunt er bijna precies hetzelfde mee

De iPad Pro 2022 heeft geen extra functies ten opzichte van de 2021-versie. Eigenschappen zoals usb-c, de Smart Connector, Face ID en het scherm zijn allemaal identiek. Ook de camera’s presteren nagenoeg gelijk. Het enige verschil is dat 2022-versie ondersteuning heeft voor ProRes-video opnemen en dat het werkt met Slimme HDR 4 voor foto’s (in plaats van versie 3). Ook vind je op het 2022-model ondersteuning voor Wifi 6E (in plaats van Wifi 6), maar daar heb je ook wel een Wifi 6E-router voor nodig. En bovendien is het verschil zelfs dan maar erg klein in prestaties.

De enige extra functie die je wel op de iPad Pro 2022 vindt en niet op de iPad Pro 2021, is Apple Pencil hover. Daarmee kan de iPad Pro zien waar je met de Apple Pencil wil gaan tekenen, nog voordat je de punt op het scherm zet. Handig, maar echt niet onmisbaar.

#3 Design: ze zijn niet van elkaar te onderscheiden

De iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021 zijn ook qua design identiek. Afmetingen, gewicht, kleuren en andere uiterlijke kenmerken zijn precies hetzelfde. Het maakt dus niet uit welke je kiest, wat wat ons betreft een reden is om dan maar gewoon voor het goedkopere 2021-model te gaan. Het enige uiterlijke verschil dat er is, is dat de 2022-versie “iPad Pro” op de achterkant heeft gedrukt. Op het 2021-model staat slechts “iPad” gedrukt.

#4 Chip: beter op de 2022, maar dat merk je niet

Het grootste verschil tussen de iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021, is dat de 2022-versie een snellere M2-chip heeft. Volgens Apple is deze chip tot 15 procent sneller en levert hij tot 35 procent snellere graphics. Allemaal leuk en aardig, maar in de praktijk ga je dat nauwelijks merken. De M1-chip voelde op de iPad al een beetje als overkill en dat is met de M2-chip alleen maar meer het geval. Geavanceerde 3D-modellen, AR-simulaties en meer zullen ongetwijfeld iets sneller werken, maar er is niets wat de M2-chip wel kan wat met de M1-chip niet kan. Er zijn zelfs geen softwarefuncties die alleen met de M2-chip mogelijk zijn. Mogelijk kan dat in de toekomst nog veranderen, maar op dit moment is daar nog helemaal geen sprake van.

#5 Accessoires: precies dezelfde

Beide iPad Pro-generaties ondersteunen exact dezelfde accessoires: Apple Pencil 2, Smart Keyboard en Magic Keyboard Folio. De iPad Pro 2022 heeft geen nieuwe Magic Keyboard Folio en er is ook geen nieuwe generatie Apple Pencil bij gekomen. Het enige verschil is de eerder genoemde Apple Pencil-hover functie, maar je kunt prima zonder. Er is overigens ook geen nieuwe versie van het Magic Keyboard met functietoetsen, zoals je die wel op het Magic Keyboard Folio vindt.

Conclusie iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021

Concluderend kunnen we dus stellen dat je met de iPad Pro 2021 veel beter uit bent als je kijkt naar de prijs-kwaliteitverhouding. Natuurlijk, de iPad Pro 2022 is op papier de betere iPad, maar zijn die paar verbeteringen (snellere chip, Wifi 6E, Apple Pencil hover en die paar camerafuncties) nou echt het extra geld waard? Wat ons betreft niet. Kies daarom alleen voor de iPad Pro 2022 als je de iPad wil gebruiken voor geavanceerde 3D-modellen en grafische toepassingen en daarbij de allerbeste prestaties wil. Maar voor het merendeel van de gebruikers geldt dat niet, waardoor de iPad Pro 2021 wat ons betreft een veel slimmere keuze is. Totdat Apple over een tijdje weer met een nieuwe generatie komt, waar hopelijk wel wat nieuwe functies in komen en een aangepast design heeft.