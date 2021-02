De iPad is ideaal voor ouderen, zoals opa's en oma's of ouders op leeftijd. In deze gids leggen we uit hoe je de beste iPad voor senioren kiest en hoe je zorgt dat ouderen het leuk vinden om een iPad te gebruiken.

Er zijn natuurlijk genoeg ouderen die hun zaakjes zelf kunnen regelen: ze kiezen de iPad die ze zelf willen hebben en kunnen er goed mee uit de voeten. Maar er zijn ook ouderen die nog wat moeite hebben met techniek. Voor die groep is de iPad een ideale computer. Het apparaat is intuïtief en biedt talloze mogelijkheden, om bijvoorbeeld te communiceren en spelletjes te spelen. Kan jouw opa of oma wel wat hulp gebruiken bij de keuze van een iPad, dan vertellen we in deze gids waarop je moet letten bij het kiezen van een iPad voor senioren.

Welke iPad is voor ouderen geschikt?

Er zijn tegenwoordig heel wat actieve ouderen, die prima in staat zijn om zelf een iPad aan te schaffen. De eisen die zij aan het apparaat stellen zullen nauwelijks verschillen van dertigers en veertigers. Maar heb je te maken met een opa, oma of ander ouder familielied die wel wat hulp kan gebruiken, dan vind je hieronder onze tips.

Voor ouderen die niet met computers zijn opgegroeid is een iPad ideaal. Er kan namelijk weinig misgaan tijdens het gebruik en het apparaat is zo gemakkelijk te begrijpen dat je oudere familielid in no-time bezig is met FaceTime, YouTube-video’s kijken en informatie opzoeken op internet.

iPads zijn vrij prijzig, maar als jouw opa of oma vooral standaard toepassingen wil gebruiken, ben je veel goedkoper uit:

Kies een wat ouder model. Een standaard iPad uit 2018 krijgt nog steeds updates en is nog prima te gebruiken voor toepassingen zoals internetten en FaceTime. Kies liefst wel voor een model met retinascherm, zodat teksten op het scherm scherp en goed leesbaar zijn.

Kies een tweedehands iPad als het niet te veel mag kosten, of als opa/oma nog niet helemaal zeker is of het wel wat is. Misschien hebben vrienden of familieleden nog eentje liggen, die ze gratis of tegen een kleine vergoeding van de hand willen doen.

Of kies voor een refurbished iPad.

Er zijn nog meer mogelijkheden om te besparen:

Is er een draadloos netwerk beschikbaar, dan ben je goedkoper uit met een model zonder 4G.

Moet de iPad makkelijk mee te nemen zijn, dan kun je voor een iPad mini kiezen. Deze zijn goedkoper dan de Air- en Pro-modellen.

iPads zijn verkrijgbaar via de Apple Store (link) en via de bekende adressen, zoals Coolblue en Media Markt.

Hieronder zie je de prijzen voor het nieuwste instapmodel. iPads uit voorgaande jaren zijn vaak ook nog goed bruikbaar en zijn een stuk goedkoper.

iPad 2020 32GB 10,2″ inch kopen

Zo zorg je dat ouderen een iPad willen gebruiken

De iPad is zo intuïtief dat zelfs baby’s en kleuters weten hoe ze het scherm moeten bedienen. Dankzij het touchscreen is de iPad een natuurlijk verlengstuk van je hand. Je wijst gewoon aan wat je wilt doen, zonder dat je met een muispijltje hoeft te schuiven. De bediening kost nauwelijks kracht, wat handig kan zijn voor ouderen die niet meer zoveel kracht in hun vingers hebben.

De meeste ouderen hebben de interface van de iPad vrij snel onder de knie, ook als ze nog nooit met een computer hebben gewerkt. Zeker als je vooraf alvast de juiste apps installeert en wat uitleg geeft, zodat je opa of oma meteen aan de slag kan. Je zult merken dat mensen al in korte tijd zelfstandig met de iPad kunnen werken.

Geschikte iPad-apps voor ouderen

Welke apps je nodig moet installeren? We willen geen stereotype voorbeelden geven, omdat elke oudere andere hobby’s en interesses heeft. Veel ouderen vinden Wordfeud leuk om te spelen. Anderen verzamelen graag spullen of verkopen tweedehands via de apps van Catawiki of Marktplaats, zoeken naar goedkope uitjes op Vakantieveilingen of vinden het leuk om te videochatten via FaceTime.

Vraag welke onderwerpen ze leuk vinden, of welke activiteiten ze graag met de iPad zouden willen doen. Voor vrijwel elke activiteit is wel een geschikte app te vinden, van het raadplegen van de tv-gids, tot het weerbericht opvragen, kruiswoordpuzzels invullen of het laatste nieuws lezen. Sommige ouderen vinden het leuk om te schilderen en met de iPad en het leuke is dat je dit kunt doen zonder te knoeien.Zelfs George Bush doet het.

Zoek je het ultieme om te schilderen? Kies dan een recente 12,9-inch iPad Pro.

Ouderen overtuigen om de iPad te gebruiken

Jij bent ervan overtuigd dat de iPad de ideale computer is voor jouw oudere familielid, maar de persoon in kwestie is daar nog niet zo zeker van. Ouderen die niet zijn opgegroeid met computers kunnen zich wat onzeker voelen. Ze denken dat het te moeilijk is en dat er van alles mis kan gaan. Daarom is het verstandig om de iPad geen ‘computer’ te noemen en niet met ingewikkelde termen zoals 4G en Wi-Fi te strooien (tenzij ze daar prijs op stellen en nieuwsgierig zijn hoe alles werkt).

Probeer ook niet te veel dingen tegelijk aan te leren: als ze eerst één of twee toepassingen onder de knie hebben is het tijd voor weer wat extra apps en tips – waarvan je er natuurlijk voldoende op iCulture.nl vindt.

Uitleggen hoe de App Store werkt

Heb je uiteindelijk een iPad gekocht voor je oudere familielid, dan is het handig als je al wat geschikte apps. Maak bijvoorbeeld mapjes met apps voor tv-kijken, berichtenapps en creatieve apps. Willen ze zelf apps installeren, dan kun je het beste een eigen Apple ID aanmaken en alvast wat tegoed te storten, bijvoorbeeld een iTunes-kaart van €15.

Leg uit hoe de zoekmachine van de App Store werkt, door wat trefwoorden in te vullen, bijvoorbeeld ‘schilderen’ of ‘recepten’. Ook is het handig om uit te leggen hoe je kunt filteren op gratis apps en apps die zijn geoptimaliseerd voor iPad. Voor tips over leuke nieuwe apps kunnen ze natuurlijk ook terecht op iCulture… bijvoorbeeld in onze wekelijkse rubriek App Gemist.

Bekijk ook App Store: het complete overzicht van Apple's appwinkel Alles over de App Store: waar vind je apps voor iPhone en iPad? Hoe kun je leuke apps vinden en downloaden. En hoe kun je apps delen met huisgenoten?

Heb je te maken met een oudere met motorische of mentale problemen, zoals Parkinson of dementie, dan zou je ook in onze voormalige rubriek iKids kunnen kijken voor spelletjes die eenvoudig te bedienen en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Beter contact met ouderen via FaceTime

Veel ouderen zijn dol op FaceTime, omdat het leuk is om een bekend gezicht te zien. Het haalt ouderen uit een isolement en geeft jou de mogelijkheid om te checken of alles nog goed gaat. De iPad is vanwege het grote scherm ideaal voor FaceTime: je kunt het gezicht en de gezichtsuitdrukkingen van de andere persoon goed zien. En omdat de iPad zowel aan de voor- als aan de achterkant een camera heeft, maakt het niet uit hoe ze de iPad vasthouden. Met een knop op het scherm kunnen ze makkelijk tussen de twee camera’s wisselen.

Videochatten met je (oudere) ouders of grootouders heeft zo z’n voordelen. Je kunt meteen zien of ze er gezond uitzien en of het wel lukt om het huis netjes opgeruimd te houden. Voor de ouderen zelf is videochatten ook leuk, omdat je ze meer kunt betrekken bij de dingen die je doet: met de camera aan de achterkant laat je zien hoe de tuin eruit ziet, hoe de badkamer is opgeknapt of hoe het op je vakantiehuisje eruit ziet. Zo voelen ze zich meer betrokken.

Het enige wat je als gebruiker nodig hebt is Wi-Fi en een Apple ID (of e-mailadres). Je kunt een vast tijdstip afspreken om te bellen, zodat ze iets hebben om naar uit te kijken. Samen liedjes zingen, meekijken tijdens een verjaardagspartijtje of de kinderen laten vertellen wat ze op school hebben meegemaakt verkleint de afstand en zorgt dat ze zich meer betrokken voelen bij de rest van de familie.

7 redenen waarom ouderen een iPad willen hebben

Is het nog steeds niet gelukt om jouw oudere familielid te overtuigen dat een iPad erg handig is? Dan hebben we nog wel een paar goede argumenten achter de hand.

#1 Makkelijk mee te nemen

Een computer met beeldscherm staat altijd in dezelfde kamer, terwijl je een iPad overal mee naartoe kunt nemen. Het is licht van gewicht, past in een handtas en is makkelijk mee te nemen als ze een paar dagen erop uit gaan. Ouderen die veel op stap willen met de iPad kunnen het beste een iPad (mini) met mobiel internet nemen.

#2 Meer veiligheid

Met Zoek mijn Vrienden kun je in de gaten houden of je oudere familielid is aangekomen op de bridgeclub, de voetbalvereniging of op het vakantieadres. Je moet dan wel zorgen dat de iPad steeds internet heeft, door bijvoorbeeld een goedkoop mobiel datakaartje erin te stoppen. Voor ouderen die makkelijk verdwalen is het een prettig gevoel dat ze altijd contact met je kunnen opnemen, om de weg terug naar huis te vinden.

#3 Langer zelfstandig wonen

Er zijn in Nederland diverse projecten gaande om aan te tonen dat ouderen met een iPad langer zelfstandig kunnen wonen. In Den Helder is bijvoorbeeld getest met een groep van 25 ouderen, waarbij zorg op afstand werd verleend via FaceTime. Ze konden ook informatie opvragen over medicijnen. Maar waarom zou je wachten tot jouw opa of oma in aanmerking komt voor zo’n project? Je regelt het makkelijk zelf door ze een iPad cadeau te doen of een iPad voor ze te kopen.

#4 Allerlei opties voor fysieke beperkingen

Als Apple ergens goed in is, is het wel in het toegankelijk maken van de iPad voor slechtzienden, slechthorenden en mensen met een motorische beperking. Ouderen kunnen ook last krijgen van fysieke beperkingen, maar met de vele toegankelijkheidsfuncties los je dat op. Slecht gehoor? Dan zijn er tegenwoordig gehoorapparaatjes die samenwerken met iOS. Via Instellingen > Toegankelijkheid vind je alle opties.

#5 Geen leesbril nodig

Inzoomen is een eitje op de iPad. Zijn de lettertjes te klein voor de ogen van je oma of opa, dan kun je grotere letters instellen, inzoomen met twee vingers, het vergrootglas tevoorschijn halen (via de hierboven genoemde toegankelijkheidsinstellingen) of de tekst op het scherm laten uitspreken. Zo kun je zorgen dat ouderen ook gewoon de krant, literatuur en tijdschriften kunnen lezen, zonder dat ze zijn aangewezen op de boeketreeks-romans uit de Grote Letter-bibliotheek.

#6 Digitaal fotolijstje

Veel ouderen zijn dol op fotolijstjes, zodat ze het gevoel hebben dat hun kinderen en kleinkinderen altijd dichtbij zijn. Met iCloud-fotodelen zorg je ervoor dat ouderen altijd een verse stroom aan foto’s binnenkrijgen. Een dagje naar de dierentuin geweest? Ze krijgen bijna realtime het fotoverslag te zien. Op vakantie? Opa en oma genieten mee, omdat er elke dag een nieuw stapeltje foto’s op ze ligt te wachten. Als je uitlegt hoe de diashow-functie in de foto-app werkt kunnen ze er moeiteloos van meegenieten.

#7 Er kan niets misgaan

Apple controleert alle apps die in de App Store verschijnen. Er is daarom vrijwel geen kans op virussen en andere malware. Bovendien kun je met de homeknop altijd terug naar het beginscherm, als een app toch is vastgelopen. Heb je te maken met een oudere die graag dingen in de soep laat lopen, dan kun je eventueel de instellingen voor ouderlijk toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze bijvoorbeeld data gebruiken, apps verwijderen of aankopen doen vanuit apps.

Enthousiast geworden? Lees dan hier onze iPad koopinformatie of bekijk een overzicht van alle toffe iPad tips.