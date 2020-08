Welke iPad is het beste voor studenten? Waarom kun je beter wel of niet een iPad voor je studie kiezen? In deze gids geven we de beste tips voor een studenten iPad. Waar moet je op letten en welke past het beste bij jou?

iPad voor school of studie: de beste iPad voor studenten

Hoewel de meeste studenten kiezen voor een MacBook, kun je ook met een iPad tegenwoordig steeds beter uit de voeten. Zeker de nieuwste iPad-modellen bieden heel veel opties die voor studenten goed van pas komen. Het maakt daarbij niet uit of je nu voor je studie veel teksten moet lezen of aan fotobewerking moet doen: voor iedere student is er een geschikte iPad. Naar welke school je ook gaat, dit is de beste keuze voor een iPad voor studenten.

Onze keuze voor een iPad voor studenten: iPad Air 2019

Als student wil je eigenlijk maar één ding: een iPad die betrouwbaar is, lang mee gaat, niet al teveel weegt en krachtig genoeg is voor het nodige studiewerk. Dat is precies wat deze iPad Air 2019 biedt. Deze middenklasse iPad doet qua prestaties niet veel onder voor de iPad Pro en is zeer toekomstbestendig. Dit model combineert het beste van zowel de krachtige iPad Pro als de lichtgewicht 10,2-inch iPad. De draagbaarheid blijft groot en is ook geschikt voor het fijne Smart Keyboard en andere iPad-toetsenbordhoezen. De batterijduur van deze iPad is lekker lang, dus je hoeft er ook niet constant rekening mee te houden dat je hem op moet laden. Dat is wel zo fijn, zeker omdat je als student wel belangrijkere dingen aan je hoofd hebt.



Naast het Smart Keyboard zijn er ook toestenbordhoezen van Logitech beschikbaar, mét ingebouwde trackpad. Deze Logitech Touch Combo maakt van je iPad een laptop, inclusief toetsen met toestenbordverlichting. De trackpad is wat aan de kleine kant, maar de prijs is voor wat je krijgt niet al te hoog. Heb je het toetsenbord niet nodig, dan haal je die er makkelijk vanaf.

Bekijk ook iCulture bekijkt: Logitech Combo Touch toetsenbord + trackpad voor iPad De Logitech Combo Touch is een toetsenbordhoes voor de iPad. Wat deze hoes onderscheidt van veel andere accessoires is dat er ook een ingebouwd trackpad bij zit. In deze review bespreken we hoe het toetsenbord aanvoelt en of het trackpad goed werkt.

Een ander voordeel is de ondersteuning voor de Apple Pencil, al moet je deze (net als het Smart Keyboard) er wel los bij kopen. Met de Pencil kun je razendsnel aantekeningen maken en er zijn allerlei notitie-apps die ermee samenwerken. Een must-have is onze favoriet MyScript Nebo, die ideaal is voor studenten.

De combinatie van een lange batterijduur, hoge productiviteit dankzij het Smart Keyboard en Pencil, het lichte gewicht en de betaalbare prijs zorgen ervoor dat deze iPad Air 2019 voor de gemiddelde student verreweg de beste keuze is.

Bekijken: iPad Air 2019 (vanaf €569)

Score 8.5 iPad Air 2019 Vanaf €569 Voordelen + Krachtige iPad die probleemloos alle apps aankan

Toekomstbestendig, kan nog jaren mee

Prima scherm

Werkt ook met Smart Keyboard en Apple Pencil Nadelen – Heeft maar twee speakers

Werkt alleen met eerste generatie Apple Pencil

Ontwerp onveranderd gebleven

Voor de pro’s in wording: iPad Pro 2020

Start je binnenkort of doe je nu al een grafische studie, dan is de iPad Pro 2020 de betere keuze. Deze heeft de snelste en krachtigste chip en heeft geen enkel probleem met de meest grafische apps. Deze iPad is ideaal voor foto- en videobewerking, mede door het grotere scherm van 11- of zelfs 12,9-inch. Ook het ProMotion-scherm maakt een duidelijk verschil in het gebruik van de iPad, doordat alles een stuk vloeiender is. Vooral bij het tekenen met de Apple Pencil 2 merk je dit, waardoor alles nog nauwkeuriger gaat. De Apple Pencil 2 heeft bovendien een extra functie, doordat je op de pen kan tikken om bijvoorbeeld te wisselen tussen een schrijftool en een gummetje (afhankelijk van de app). Een andere doorslaggevende factor voor grafische studenten is de ondersteuning van USB-C. Hierdoor kun je de iPad makkelijker aansluiten op bijvoorbeeld een extern scherm. Ook is het eenvoudiger om andere accessoires aan te sluiten. Meer over de mogelijkheden van de USB-C aansluiting op de iPad Pro, lees je in onze tip.

Apple heeft voor dit model ook het Magic Keyboard voor iPad, maar deze vinden we voor de gemiddelde student veel te duur. Je bent daarom beter af met het normale Smart Keyboard Folio, al mis je dan wel de ingebouwde trackpad.

Lees ook onze uitgebreide iPad Pro 2020 review, waarin we alle voor- en nadelen op een rijtje zetten. Je leest daar ook voor wie deze iPad Pro het beste geschikt is. Deze iPad Pro 2020 verschilt weinig in vergelijking met de iPad Pro 2018. Mocht je die nog ergens goedkoop op de kop kunnen tikken, dan is die ook het overwegen waard.

Bekijk ook iPad Pro 2020 vs iPad Pro 2018: de verschillen en overeenkomsten op een rij Anderhalf jaar na de iPad Pro 2018 komt Apple met de iPad Pro 2020. Op welke punten is het nieuwe model erop vooruit gegaan? We zetten de belangrijkste verschillen tussen de iPad Pro 2020 en de iPad Pro 2018 op een rij.

Bekijken: iPad Pro 2020 11- en 12,9-inch (vanaf €899)

Voor het lichte werk: iPad 2019

Zoek je de goedkoopste optie, dan is de iPad 2019 het overwegen waard. De iPad 2019 heeft een 10,2-inch scherm en is daardoor iets kleiner dan de iPad Air en iPad Pro. Wel loopt dit model iets achter qua prestaties, al is het ruim voldoende als je alleen maar je schoolmail wil checken, wat tekstjes wil schrijven en aantekeningen wil maken tijdens hoorcollege’s. Begin je aan de laatste fase van je studie en bezoek je vooral hoorcollege’s, dan is dit alsnog een goede keuze. Door het lichte gewicht en de lange batterijduur is het een betrouwbaar model. Het Smart Keyboard wordt door dit model ondersteund, maar er zijn ook diverse andere toetsenbordhoezen. Ook de Apple Pencil-support is fijn, maar het schrijven op deze tablet gaat door het mindere scherm wel iets minder prettig.

Lees ook onze iPad 2019 review, waarin we de voor- en nadelen van deze iPad bespreken.

Bekijken: iPad 2019 (vanaf €389)

Apple heeft ook nog de iPad mini 2019 in het assortiment. Dit is de kleinste iPad met een 7,9-inch scherm en werkt ook met de Apple Pencil. Hoewel deze iPad mini erg krachtig is en je er jaren mee vooruit kan, vinden we deze vanwege het kleine formaat een stuk minder geschikt voor studenten. Het scherm is net te klein om complete studieboeken op te lezen en ook bij je eigen aantekeningen mis je wat meer overzicht. De iPad mini is beschikbaar vanaf €459.

Bekijk ook iPad mini 2019: dit is Apple's nieuwste kleine iPad De iPad mini 2019 is Apple's nieuwste compacte iPad. De iPad mini 5 heeft vernieuwde specs aan de binnenkant. Welke nieuwe functies zitten erin? Je leest hier alles wat je wil weten over de iPad mini 2019.

Meer geld besparen: refurbished voor studenten

Zijn bovenstaande modellen en prijzen voor jou net iets te duur, dan kan je ook overwegen om een refurbished iPad aan te schaffen. Dit zijn gebruikte modellen die door de aanbieders opgeknapt zijn. Er zit meestal een nieuwe batterij in en je weet zeker dat alles goed werkt. Je kan daar flink mee besparen, soms tot wel honderden euro’s. Wil je een refurbished iPad kopen, lees dan ons bijbehorende artikel.

Bekijk ook Refurbished iPad: wat je moet weten over gereviseerde iPads Een refurbished iPad is een iPad die eerder is gebruikt, maar grondig is schoongemaakt en gerepareerd. Check de beste refurbished iPad aanbiedingen en ontdek of een gereviseerde iPad iets voor jou is.

Waarom een iPad voor studenten?

We kunnen ons voorstellen dat je twijfelt of een iPad voor je studie wel geschikt is. De afgelopen jaren heeft Apple meerdere stappen gemaakt, waardoor de iPad steeds dichterbij de laptops ligt, maar toch de veelzijdigheid van een tablet behoudt. Het grote voordeel van een iPad ten opzichte van een MacBook is dat de iPad veel lichter is. Als je van collegezaal naar collegezaal moet lopen, is het wel zo fijn als je zo min mogelijk spullen met je meesjouwt. Helemaal als je op een groot complex studeert of als je school van zichzelf erg groot is, scheelt het echt als je alleen een lichte iPad mee hoeft te nemen in plaats van een zwaardere MacBook.

Ook is de batterijduur van iPads over het algemeen een stuk beter. Een MacBook gaat zo’n 8 tot 10 uur mee, terwijl dit bij een iPad vaak net een stukje langer is. Als je alleen hoorcolleges hoeft te volgen, is een iPad bovendien een stuk makkelijker dan een complete MacBook. Je haalt hem makkelijk uit je tas en klapt hem snel open op het tafeltje voor je. Met de Bestanden-app en de verschillende clouddiensten heb je altijd al je documenten bij je.

Bovendien ondersteunt de iPad multitasking op veel verschillende manieren. Sinds iPadOS 13 heeft de iPad zijn eigen besturingssysteem, waarbij functies speciaal voor de iPad ontwikkeld zijn. Je kan nu ook eenvoudig een muis of trackpad voor je iPad gebruiken. De iPad is een stuk veelzijdiger dan voorheen, waardoor het ook voor studenten een interessantere keuze is geworden. Je ziet dat Apple allerlei functies toevoegt waardoor je productiever met de iPad kan werken. De Bestanden-app in iPadOS 13 laat je bijvoorbeeld ook externe apparaten en servers koppelen, zodat je altijd over bij komt.

MacBook betere keuze bij zwaardere programma’s

Heb je voor je studie specifieke programma’s nodig of moet je taken uitvoeren die op een iPad simpelweg onhandiger zijn, zoals programmeren, met grote hoeveelheden data werken en ingewikkelde verslagen maken, dan ben je als student beter af met een MacBook. Hoewel veel programma’s op de iPad werken, is lang niet alles geoptimaliseerd. Een goed voorbeeld daarvan is SPSS, een programma dat bij steeds meer opleidingen gebruikt wordt.

Ook als je veel met externe apparatuur werkt, is een MacBook een betere keuze. Door de meerdere USB-C-ingangen op de nieuwste modellen, kan je moeiteloos meerdere accessoires aansluiten. Hoewel er op de iPad ook steeds meer mogelijk is, ben je altijd beperkt tot de ene aansluiting op dit toestel. Je moet daardoor vaker met adapters werken, wat weer onhandig kan zijn als je veel onderweg bent. Ook vinden we het macOS-besturingssysteem in veel gevallen beter geschikt, omdat er qua multitasking veel meer mogelijk is. Bij de iPad kan je maximaal drie apps tegelijk gebruiken, maar op de Mac loop je niet tegen dergelijke limieten aan.

Check ook ons artikel voor de beste MacBook voor studenten.

Bekijk ook De beste MacBook voor studenten: deze past bij jouw studie De MacBook is verreweg de meest geliefde laptop is onder Nederlandse studenten. Maar welke MacBook past bij jou? Met deze gids helpen we je op weg om de beste MacBook voor je studie te kiezen.

Conclusie iPad voor studenten

De conclusie is dat de iPad Air 2019 voor verreweg de meeste studenten de beste keuze is. Je hebt het beste van twee werelden: de kracht en veelzijdigheid van de Pro en de draagbaarheid en lagere prijscategorie van standaard iPad. Met het iets grotere scherm en een toetsenbord kun je bijna alles doen. Studenten die een grafische studie doen kunnen beter kiezen voor de iPad Pro 2020, vanwege de betere processor en ondersteuning voor de Pencil 2. Hou er wel rekening mee dat je bij alle iPads beperkt bent door het besturingssysteem. Ben je voor je studie afhankelijk van bepaalde programma’s die alleen op een Mac of pc werken, dan kun je beter kiezen voor een MacBook voor je studie.

Check ook onze iPad vergelijking, waarin we de specificatie van alle modellen op een rijtje gezet hebben. Je kan dan in één oogopslag alle huidige iPads vergelijken. Weet je welke je moet kiezen, check dan in ons artikel iPad kopen de exacte prijzen en configuraties.

Bekijk ook iPad vergelijken → Jouw iPad-keuzehulp! Welke iPad past bij jou? Welke iPad past bij jou: de grote iPad Pro 2020, de kleinere iPad mini, de middenklasse iPad Air of de standaard 10,2-inch iPad 2019? We vergelijken de iPads en zetten de verschillende modellen en afwegingen op een rijtje.