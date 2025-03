Welke moet je kiezen: de iPad 2025 of de iPad 2022? In deze vergelijking lees je de verschillen tussen de 11e generatie iPad 2025 en de 10e generatie iPad 2022.

Het is alweer een flinke tijd geleden dat Apple de iPad 2022 introduceerde. Sindsdien heeft Apple niet stilgezeten, want in de tussentijd verscheen er een nieuwe iPad mini, iPad Pro én iPad Air. Maar bleef toch het nieuwe instsapmodel? Die is er nu. Met de komst van de iPad 2025 brengt het bedrijf een vernieuwde versie van zijn instapmodel op de markt, met verbeteringen op het gebied van prestaties en opslagcapaciteit. Maar hoe groot zijn de verschillen echt? In deze vergelijking zetten we de iPad 2025 en iPad 2022 tegenover elkaar en kijken we of de nieuwste versie de upgrade waard is.

Verschillen iPad 2025 vs iPad 2022

De verschillen tussen de iPad 2025 en iPad 2022 zijn letterlijk op een hand te tellen. En dan is het nog maar de vraag of je echt iets gaat merken van alle vijf die verschillen. Je vindt de verschillen bij de chip, opslag, draadloze verbindingen, de Cellular-uitvoering en de prijs.

#1 Een upgrade naar A16

De nieuwe iPad is voorzien van de A16-chip, dezelfde chip die we kennen uit de iPhone 14 Pro (Max) en iPhone 15 (Plus). Althans, bijna dezelfde chip. Het gaat niet om de A16 Bionic uit de iPhone 15 en iPhone 14 Pro, maar om een gewone A16-chip. Deze heeft een CPU-core minder: een zogenaamde binned variant van de chip. Desondanks is het een flinke sprong ten opzichte van de A14-chip in het vorige model, wat zorgt voor betere prestaties en energie-efficiëntie. Hoewel de iPad nog niet de allernieuwste chip krijgt, is de upgrade een welkome verbetering voor dit instapmodel. Belangrijk om rekening mee te houden, is dat de iPad 2025 met de A16-chip niet geschikt is voor Apple Intelligence.

iPad 2025 iPad 2022 Chip A16 A14 Bionic CPU-cores 5 (2 performance, 3 efficiency) 6 (2 performance, 4 efficiency) GPU-cores 4 4 Neural Engine 16-core 16-core

#2 Standaardopslag verdubbeld, meer keuze bij de iPad 2025

Apple heeft bij de iPad 2025 eindelijk de stap gezet naar 128GB standaardopslag. Waar eerdere instapmodellen het moesten doen met 64GB, krijgen gebruikers nu meer ruimte voor apps, foto’s, video’s en documenten. Dit is vooral een handige verbetering voor wie zijn iPad langer wil gebruiken zonder zich zorgen te maken over opslagbeheer. Zeker met steeds grotere apps en iPadOS-updates is 128GB geen overbodige luxe meer. Daarnaast zijn er nu drie opslagcapaciteiten waar je uit kan kiezen: de 512GB-optie is er nog bij gekomen.

iPad 2025 iPad 2022 128GB 64GB 256GB 256GB 512GB –

#3 Bluetooth 5.3 vs 5.2

Mogelijk als onderdeel van de chip, heeft de iPad 2025 een kleine upgrade voor de Bluetooth-versie gekregen. Waar de iPad 2022 nog Bluetooth 5.2 had, is dat nu Bluetooth 5.3 bij de iPad 2022. Bluetooth 5.3 is wat efficienter en gaat beter om met drukbezette Bluetooth-kanalen, waardoor je iets minder last zult hebben van verstoringen. Maar of je dat in de praktijk gaat merken, is nog maar de vraag. Het is daarom vooral fijn dat Apple dit meteen meegenomen heeft, maar zeker geen reden om op basis hiervan voor de nieuwe versie te gaan.

#4 Cellular-uitvoering: geen fysieke simkaart meer

De Cellular-versie van de iPad 2025 heeft alleen nog maar een digitale eSIM. De nanosimkaartslot uit de iPad 2022 is komen te vervallen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor je keuze, want als je er een simkaart van een budgetprovider in wil stoppen, kom je bedrogen uit. Niet alle providers in Nederland ondersteunen een eSIM, dus je kan bij de Cellular-versie van de iPad 2025 voornamelijk alleen terecht bij de grootste providers.

#5 Prijs: vanafprijs gelijk, maar goedkoper bij meer opslag

De nieuwe iPad 2025 heeft dezelfde vanafprijs als de iPad 2022: €409,-. Het voordeel bij het nieuwe model is dan natuurlijk wel dat je meteen 128GB opslag krijgt, in plaats van 64GB. Heb je sowieso 256GB nodig, dan ben je met de iPad 2025 ook vaak goedkoper uit (als je bij Apple koopt). De 256GB iPad 2025 heeft een adviesprijs van €539,-, terwijl dat bij de iPad 2022 nog €579,- was.

Maar toegegeven: de iPad 2022 is bij veel andere winkels inmiddels een stuk goedkoper te vinden. Je hebt het vorige model al voor een prijs vanaf rond de €349,-, een verschil van €60,- met het nieuwe model. De iPad 2022 met 256GB kun je zelfs al voor zo’n €459,- in huis halen, terwijl de 256GB uitvoering van de iPad 2025 dus €539,- kost: een verschil van €80,-!

Prijzen 64GB iPad 10e generatie (2022 met oplader, 2024 zonder oplader)

Prijzen 256GB iPad 10e generatie (2022 met oplader, 2024 zonder oplader)

Conclusie iPad 2025 vs iPad 2022

De verschillen tussen de iPad 2025 en iPad 2022 zijn dus op een hand te tellen, waarbij de nieuwere chip en verhoogde opslag eigenlijk de belangrijkste verschillen zijn. De extra opslagcapaciteit is mooi meegenomen en we vinden anno 2025 dat 128GB ook wel de standaard is. Als 128GB voor jou de sweet spot is, ben je dus beter uit bij het nieuwe model. Het 2022-model was er immers niet in 128GB-uitvoering, waardoor je dan minimaal voor 256GB moet kiezen en je dan dus duurder uit bent.

De A16-chip biedt een aardige upgrade in prestaties, maar in het dagelijks gebruik denken we niet dat dit een aanzienlijk verschil maakt. Het instapmodel van de iPad wordt toch vooral gebruikt voor het kijken van filmpjes, e-mailen, internetten en aantekeningen maken en minder voor geavanceerde fotobewerkers of video-editing. Doe je dat wel, dan kan je misschien weer beter naar een iPad Air kijken. Dan pak je ook meteen ondersteuning mee voor Apple Intelligence, iets wat bij zowel de iPad 2025 als iPad 2022 ontbreekt.

Ga de iPad 2025 kopen als…

…64GB voor jou echt te weinig is. Je kunt voor bijna hetzelfde geld een 128GB-versie kopen.

…512GB voor jou een vereiste is. Deze opslagcapaciteit is er niet bij de iPad 2022.

…je betere prestaties wil omdat je af en toe wat zwaardere taken doet.

…je de nieuwste iPad voor de laagste prijs zoekt.

Ga de iPad 2022 kopen als…

…je een goede deal vindt, zo rond de €350,-. Je kunt daarmee tientallen euro’s besparen ten opzichte van het 2025-model. Je moet dan wel genoegen nemen met 64GB opslag.

…je toch alleen maar filmpjes kijkt, websites bezoekt, e-mails checkt en aantekeningen maakt. De A14-chip presteert hiervoor prima.

…je de Cellular-versie wil en bij een provider zonder eSIM een bundel af wil sluiten.

De nieuwe iPad 2025 is vanaf nu te bestellen bij Apple vanaf €409,- met 128GB aan opslagruimte. Vanaf 12 maart ligt hij in de winkels en worden de eerste bestellingen geleverd.

Wil je nu alle specificaties van de 11e generatie iPad op een rijtje zien, dan kan je kijken in het overzichtsartikel.