iPad specs: wat zit er in mijn iPad?

De iPad is al jarenlang de beste tablet die je kunt krijgen. Sommige iPad-modellen zijn zelfs krachtiger dan een laptop. Maar misschien heb je zoveel power niet nodig en zoek je gewoon een iPad voor thuis op de bank. Wil je vervolgens een iPad kopen, dan sta je al snel voor de volgende vraag: hoe kan ik het beste iPads vergelijken? De keuze is enorm en het is daarom belangrijk om de specficaties (kortweg ‘specs’) en eigenschappen goed te vergelijken. Bij elke nieuwe iPad voert Apple wel weer een paar vernieuwingen in, maar of je ze nodig hebt is afhankelijk van jouw behoeften.

Zoek je een nieuwere iPad, kijk dan eens naar de verschillende iPad modellen of bekijk alle eigenschappen in onze iPad vergelijking. Weet je al wat je wilt? Dan kun je hier de iPad kopen.



iPad specificaties en eigenschappen

Om te beginnen is het verstandig om te kijken wat de specificaties van de huidige iPad-modellen zijn. In onderstaande iPad vergelijking staan de actuele modellen van groot naar klein op een rijtje. Dit zijn de iPad-modellen die nu in de winkel verkrijgbaar zijn, maar er zijn natuurlijk ook diverse eerdere modellen. Behalve de gangbare iPad-specificaties zoals afmetingen, gewicht, batterij en processor is het vooral belangrijk om te letten op bijzondere eigenschappen die je alleen op bepaalde modellen vindt, zoals antireflectiecoating, brede kleurweergave en de cameraresolutie.

Dit zijn de actuele modellen, van groot naar klein:

iPad Pro specs

De iPad Pro is er in twee formaten: 11- en 12,9-inch. De iPad specificaties van deze twee modellen zijn vrijwel hetzelfde, alleen het schermformaat is anders. Er zit een True Tone-scherm met Pro Motion-technologie in, een processor die even krachtig is als een laptop en 6GB werkgeheugen voor snelle multitasking. Belangrijk qua specificaties is ook dat alleen de Pro geschikt is voor het Magic Keyboard voor iPad met trackpad en de Apple Pencil 2. Met een betere camera, een bredere kleurweergave en diverse geavanceerde functies is dit de beste iPad die je kunt krijgen.

Dit zijn de unieke technische eigenschappen van de iPad Pro:

A12Z-chip

12,9- en 11-inch

Dubbele camera met groothoek en ultra-groothoeklens met LiDAR Scanner

Ondersteuning voor Apple Pencil 2 en Magic Keyboard voor iPad

Face ID, bediening zonder thuisknop

Gelamineerd Liquid Retina display met ProMotion, antireflectiecoating, True Tone en meer

Meer iPad Pro specificaties vind je op onze aparte pagina over de iPad Pro:

Wil je meer weten over de specificaties van de iPad Pro 2020 ten opzichte van zijn voorganger uit 2018, dan vind je hieronder een vergelijking van de technische specs:

iPad Air specs

De iPad Air 2019 ligt qua specificaties net een stap onder die van de iPad Pro. Geavanceerde functies zoals Face ID en het ProMotion-scherm ontbreken, maar qua snelheid is de iPad Air 2019 wel één van de snellere modellen. Dit model werkt met de eerste generatie Apple Pencil en het Smart Keyboard en heeft een redelijke enkelvoudige camera. Deze iPad is niet een echte laptopvervanging, maar is wel een goede aanvulling als je al een MacBook hebt. Je krijgt ook meteen 64GB en een mooi scherm met antireflectiecoating, True Tone en meer.

Dit zijn de unieke technische eigenschappen van de iPad Air 2019:

A12-chip

10,5-inch Retina-display

Ondersteuning voor Apple Pencil en Smart Keyboard

Gelamineerd display met True Tone, antireflectiecoating

Thuisknop met Touch ID

Bekijk hieronder de specificaties van de iPad Air 2019, vergeleken met de iPad mini 2019.

10,2-inch iPad specs

Zoek je een betaalbare iPad die lang meegaat, dan is het 2019-model van de gewone 10,2-inch iPad het meest voor de hand liggend. De iPad specificaties van dit model zijn afgestemd op de gewone gebruiker. In vergelijking met de iPad Air 2 is dit in feite de zevende generatie van het standaard model iPad en de opvolger van de iPad 2018. Er zit nog altijd een A10-processor in, wat dit model niet de allersnelste iPad maakt. Ook het scherm is niet van de allerbeste kwaliteit, maar nog steeds meer dan prima voor de gemiddelde gebruiker. Ook de prijs is een stuk betaalbaarder. Dit maakt de 10,2-inch iPad een interessante keuze voor mensen die van plan zijn een nieuwe iPad te kopen of hun bestaande model te upgraden.

Dit zijn de unieke technische eigenschappen van de iPad 2019:

A10-chip

10,2-inch Retina-display, niet gelamineerd en zonder antireflectiecoating

Ondersteuning voor Smart Keyboard en Apple Pencil

Lagere resolutie frontcamera

Ten opzichte van de iPad 2018 heeft de iPad 2019 een iets groter scherm en werkt hij met het Smart Keyboard. Overige specs zijn nagenoeg gelijk, met dezelfde chips en camera’s.

Meer iPad specificaties vind je op onze aparte pagina over de iPad 2019 en iPad 2018:

iPad mini specs

De iPad mini 2019 is het nieuwste kleine model iPad. Het belangrijkste pluspunt is het kleinere schermformaat. De rest van de specificaties zijn nagenoeg identiek aan die van de iPad Air 2019, met uitzondering van de ondersteuning van het Smart Keyboard. De mini heeft een snelle processor en is duurder dan de hierboven genoemde standaard iPad met 10,2-inch scherm. De iPad mini is echt bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een klein en handzaam model waarmee ze nog jaren mee kunnen doen.

Dit zijn de unieke technische eigenschappen van de iPad mini 2019:

A12-chip

7,9-inch Retina-display

Ondersteuning voor Apple Pencil en Smart Keyboard

Gelamineerd display met True Tone, antireflectiecoating

Thuisknop met Touch ID

Bekijk voor meer iPad mini 2019 specificaties onze aparte pagina over de iPad mini:

Waar vind ik de iPad-specificaties?

Ben je benieuwd naar de technische eigenschappen van jouw iPad? Dan zijn er meerdere plekken waar je dat kunt vinden:

Kijk bij Instellingen > Algemeen > Info. Je vindt hier de hoeveelheid opslag en het modelnummer.

Op basis van het iPad modelnummer kun je via Google allerlei andere specs vinden.

Weet je het iPad-modelnummer, dan kun je ook op de betreffende pagina van iCulture kijken. In de zijbalk vind je de diverse modellen of kijk op de algemene iPad-pagina op onze website.

