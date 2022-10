We kijken naar de verschillen tussen de iPad 2022 en iPad 2021, zodat jij de beste keuze kunt maken tussen de twee meest voordelige modellen. Er zijn verschillen in specs, design, scherm en nog veel meer.

Voor de nieuwste tiende generatie iPad heeft Apple flink uitgepakt. Er zijn dan ook veel verschillen tussen de iPad 2022 en iPad 2021, de vorige negende generatie. Beide modellen zitten in Apple’s assortiment, dus we kunnen ons goed voorstellen dat je twijfelt welke je van deze twee het beste kunt kopen. In deze vergelijking tussen de iPad 2022 vs iPad 2021 geven we je het beste advies: moet je geld besparen door te kiezen voor het 2021-model of kun je beter toekomstbestendiger kiezen voor het 2022-model?

Verschillen iPad 2022 vs iPad 2022

De standaard iPad-lijn, waar beide producten onder vallen, stond altijd bekend om het gebruik van oudere onderdelen en een vertrouwd ontwerp. Apple kon daardoor de prijs lager houden en een doelgroep aanspreken die niet per se het nieuwste van het nieuwste zoekt, maar wel een snelle en moderne iPad wil. Dit geldt nog steeds voor beide modellen, zowel de iPad 2022 als de iPad 2021. Maar welke past meer bij jou? Daarvoor kijken we naar de verschillen:

#1 Design: een verschil van dag en nacht

Het grootste verschil tussen de twee modellen zit misschien wel aan de buitenkant. De nieuwe iPad 2022 heeft een ontwerp met platte zijkanten en vlakke achterkant, zoals we dat inmiddels ook al een aantal jaar kennen van de iPad Pro, iPad Air en iPad mini. De nieuwe iPad 2022 past daardoor beter bij de rest van de line-up. De iPad 2021 gebruikt namelijk nog een ontwerp van de allereerste iPad Air uit 2013, waardoor dat design inmiddels alweer bijna tien jaar oud is. De iPad 2021 ziet er daardoor wat gedateerd uit, met afgeronde zijkanten en een thuisknop aan de voorkant.

Qua kleuren heeft Apple flink uitgepakt bij het nieuwste model. Je hebt de keuze uit zilver, roze, blauw en geel. Het zijn bijzondere kleurkeuzes, die er veel meer uitspringen dan bij de iPad 2021 die alleen in zilver en spacegrijs beschikbaar is. Als je van een fris kleurtje houdt, moet je dus bij de 2022-editie zijn.

Tot slot willen we qua design nog de afmetingen en het gewicht bespreken. De iPad 2022 is platter en minder hoog, maar wel iets breder. Het voordeel is wel dat het nieuwste model wat lichter is. De exact cijfers zie je hieronder in de tabel.

Verschillen design iPad 2022 en iPad 2021 (bekijk de tabel in een nieuw venster) iPad 2022 iPad 2021 Afmetingen 248,6 x 179,5 x 7 mm 250,6 x 174,1 x 7,5 mm Gewicht 477 gram 487 gram Kleuren • Zilver

• Roze

• Blauw

• Geel • Spacegrijs

• Zilver Zijkanten Plat Afgerond

Scherm: een stukje groter, maar niet veel beter

Qua scherm zijn er wat verschillen tussen de iPad 2022 en iPad 2021 en dan met name wat betreft het formaat en het type. In de nieuwste versie zit een 10,9-inch display, terwijl de vorige een 10,2-inch scherm had. Op de nieuwe versie heb je dus iets meer schermruimte. Dit is hetzelfde schermformaat als in de recente iPad Air. Overigens zijn de resolutie en pixeldichtheid op de 2022 en 2021-versie van de iPad wel nagenoeg hetzelfde gebleven. Het beeld is dus even scherp. Wel merk je dat de iPad 2022 afgeronde schermhoeken heeft, waardoor het mooier over loopt in de rondingen van de iPad zelf.

Andere specs van het scherm zijn helaas gelijk gebleven. De displays zijn in allebei de versies niet gelamineerd en er zit ook geen betere kleurweergave op. Ook de antireflectiecoating ontbreekt.

Verschillen scherm iPad 2022 en iPad 2021 (bekijk de tabel in een nieuw venster) iPad 2022 iPad 2021 Schermformaat 10,9-inch 10,2-inch Type Liquid Retina LCD Retina LCD Resolutie 2360 x 1640 2160 x 1620 Pixeldichtheid 264 ppi 264 ppi Maximale helderheid 500 nits 500 nits Vingerafdrukbestendige coating √ √ Gelamineerd display – – Antireflectiecoating – – Kleurweergave Standaard Standaard True Tone √ √

#3 Prestaties: net een tikkeltje beter

De iPad 2022 heeft een nieuwere A14-chip, ten opzichte van de A13-chip in de iPad 2021. Deze chips werden geïntroduceerd in respectievelijk de iPhone 12-serie in 2020 en iPhone 11-serie in 2019. Het gaat dus in beide gevallen om iets oudere chips, maar daar merk je in de praktijk eigenlijk nauwelijks iets van. Beide modellen zijn heel snel en je kunt er jarenlang mee doen. Ze zijn geschikt voor wat foto- en videobewerking, creatieve taken als tekenen en documenten maken en natuurlijk surfen, filmpjes kijken en andere alledaagse bezigheden. In de praktijk zul je tussen de A14- en A13-chips geen verschil merken, hoewel de A14-chip bij sommige specifieke opdrachten misschien iets sneller is. De A14-chip is wel wat toekomstbestendiger en krijgt mogelijk iets langer iPadOS-updates.

Overigens vind je op de iPad 2022 wel ondersteuning voor snellere Wifi 6 en de nieuwere Bluetooth 5.2. In de 2021-versie zat nog de vorige generatie wifi en Bleutooth 4.2. De kans dat je daar in de praktijk veel van merkt, is niet zo groot.

#4 Camera: één opmerkelijk verschil

Je maakt misschien niet zo vaak foto’s met de iPad, maar het is wel een ideaal apparaat om mee te videobellen. En juist daarvoor heeft de iPad 2022 iets nieuws. De selfiecamera zit namelijk op een andere plek: deze is verhuist van de korte rand naar de langere rand. Het voordeel daarvan is als je de iPad in de breedte gebruikt, de camera bovenaan zit en niet aan de linker of rechter zijkant. Je hebt daardoor veel minder last van en vreemde camerahoek. En aangezien steeds meer mensen de iPad steeds vaker horizontaal gebruiken, is dit een welkome toevoeging. De specs van de frontcamera zijn verder ongewijzigd gebleven, met ondersteuning voor Center Stage. Wel ondersteunt de iPad 2022 slimme HDR 3 voor iets betere kwaliteit van je selfies.

Maar de iPad heeft ook nog een camera aan de andere kant. De buitenste camera is geupgraded van een 8-megapixelcamera in de iPad 2021 naar een 12-megapixelcamera in de iPad 2022. Het diafragma is verbeterd en er is ook hier ondersteuning voor slimme HDR 3. Ook kun je voor het eerst 4K-filmen met de iPad 2022. Op de iPad 2021 was dat nog beperkt tot 1080p.

Verschillen camera iPad 2022 en iPad 2021 (bekijk de tabel in een nieuw venster) iPad 2022 iPad 2021 Camera achterkant 12-megapixel 8-megapixel Diaframga f/1.8 f/2.4 Video opnemen 4K-resolutie 1080p resolutie HDR Slimme HDR 3 Standaard HDR Camera voorkant 12-megapixel 12-megapixel Locatie camera voorkant Lange rand (landschapsoriëntatie) Korte rand (portretoriëntatie) Diafragma f/2.4 f/2.4 Center Stage √ √

#5 Aansluiting: over naar usb-c

Hier kunnen we kort over zijn: de iPad is overgestapt naar usb-c. Waar je in de iPad 2021 nog een Lightning-aansluiting vindt (de laatste iPad die dat nog heeft), heeft Apple in de iPad 2022 onderaan een usb-c-poort gestopt. Je kunt de iPad daardoor opladen met bijvoorbeeld een Mac-kabel. Uiteindelijk stapt Apple langzamerhand over naar usb-c, dus deze poort is wat toekomstbestendiger. Mogelijk moet je nog wel wat kabels of accessoires vervangen als je nog niet eerder een usb-c-apparaat gehad hebt. Het voordeel is ook dat je dankzij usb-c meer apparaten kan aansluiten op de iPad, zoals een externe schijf of digitale camera.

Iets anders waar je nog rekening mee kunt houden: de iPad 2022 heeft geen koptelefoonaansluiting meer. Je moet daardoor een usb-c-naar-koptelefoonaansluiting-adapter gebruiken om nog bedraad te kunnen luisteren. Maar in het tijdperk van AirPods en draadloze koptelefoons en oordopjes is dat niet zo’n probleem meer, vermoeden wij.

#6 Accessoires: er is veel keus

Als je je iPad wil verrijken met accessoires, heb je bij beide modellen veel keus. Allereerst kun je op zowel de iPad 2022 als iPad 2021 de eerste generatie Apple Pencil gebruiken. Maar: bij de iPad 2022 heb je wel een los verkrijgbare adapter nodig om hem uberhaupt te kunnen koppelen. De Apple Pencil 1 verbind je namelijk via Lightning en ook het opladen doe je via de Lightning-poort. Maar door de overstap naar usb-c, moet je dus een nieuwe adapter gebruiken. Deze wordt standaard meegeleverd met de nieuwst versie van de Apple Pencil 1, maar als je er nog ergens eentje had liggen, moet je er nog wel een adapter bij kopen. Bij de iPad 2021 is dat allemaal niet nodig, omdat je de Apple Pencil er gewoon in steekt.

Qua hoezen heb je bij de iPad 2021 de keuze uit Apple’s Smart Cover voor het beschermen van de voorkant, terwijl er voor de iPad 2022 een Smart Folio is die ook de achterkant beschermt. Daarnaast zijn er natuurlijk nog talloze andere hoezen van andere merken. Zie ook ons overzicht voor de beste iPad hoezen.

Qua toetsenbord is er ook wat veranderd. De iPad 2022 werkt met het Magic Keyboard Folio, dat verbinding maakt via de Smart Connector. Daarnaast kun je natuurlijk ook een Bluetooth-toetsenbord verbinden. Maar voor dit model is er geen goedkoper Smart Keyboard meer, die er nog wel wat voor de iPad 2021. Het voordeel van het Magic Keyboard Folio is dat deze een rij functietoetsen en ingebouwd trackpad heeft en je het toetsenbord apart van de achterkant los kan halen. Maar de hoge prijs van €300 is wel even slikken.

#7 Prijs: een wereld van verschil

Nu je alle verschillen kent, vraag je je misschien af: wat gaat me dat allemaal kosten? In het kort: de iPad 2022 is volgens de adviesprijzen zo’n €150,- duurder. Maar Apple’s-adviesprijs van de iPad 2021 is niet de prijs die je nu nog bij veel andere winkeliers betaalt. Daar is het model van vorig jaar vaak veel goedkoper, waardoor het verschil een stuk groter is. Dit zijn in ieder geval de adviesprijzen:

iPad 2022: vanaf €589,-

iPad 2021: vanaf €439,- (maar elders vaak goedkoper, zie hieronder)

In onze prijsvergelijker zie je waar je de iPad 2021 nu nog veel goedkoper in huis kunt halen. Lees ook ons artikel over de iPad 2022 prijzen voor een completer overzicht van alle nieuwe adviesprijzen.

Overeenkomsten iPad 2022 vs iPad 2021

Als alle bovenstaande verschillen voor jou niet uitmaken, dan ben je misschien benieuwd naar de overeenkomsten tussen de iPad 2022 vs iPad 2021. Dit zijn de belangrijkste overeenkomsten:

Touch ID : Vingerafdrukscanner om de iPad te ontgrendelen, te betalen met Apple Pay en meer. Het enige verschil is dat de sensor bij de iPad 2021 in de thuisknop zit en bij de iPad 2022 in de bovenste knop aan de rand.

: Vingerafdrukscanner om de iPad te ontgrendelen, te betalen met Apple Pay en meer. Het enige verschil is dat de sensor bij de iPad 2021 in de thuisknop zit en bij de iPad 2022 in de bovenste knop aan de rand. Opslag : Keuze tussen 64GB of 256GB

: Keuze tussen 64GB of 256GB Display : De kwaliteit van het scherm is gelijk, dankzij het ontbreken van de antireflectiecoating, de betere kleurweergave en de het gelamineerde scherm.

: De kwaliteit van het scherm is gelijk, dankzij het ontbreken van de antireflectiecoating, de betere kleurweergave en de het gelamineerde scherm. Batterij : Batterijduur is bij beide modellen gelijk: tot 10 uur internetten of video’s bekijken.

: Batterijduur is bij beide modellen gelijk: tot 10 uur internetten of video’s bekijken. Speakers : Beide modellen hebben twee speakers. Bij de iPad 2022 zijn het echter alleen twee stereospeakers in liggende oriëntatie.

: Beide modellen hebben twee speakers. Bij de iPad 2022 zijn het echter alleen twee stereospeakers in liggende oriëntatie. Sensoren: Beide iPads hebben dezelfde bewegingssensoren, versnellingsmeter en barometer.

Uiteraard draaien ook beide iPads op de nieuwste versie van iPadOS, namelijk iPadOS 16. Op beide modellen zijn ook exact dezelfde softwarefuncties beschikbaar.

Conclusie iPad 2022 vs iPad 2021

De iPad 2022 is zonder twijfel de betere iPad. Het design is veel moderner, de chip is iets sneller en er zitten betere camera’s in. Het display is een stukje groter, wat je zeker gaat merken in alledaags gebruik. De vraag is echter of dat het prijsverschil voor jou waard is. De iPad 2022 is namelijk minstens €150,- duurder dan de iPad 2021 en als je alleen maar een iPad zoekt voor internetten, filmpjes kijken en een paar spelletjes spelen, kun je je afvragen of het hoge prijskaartje van de iPad 2022 dat wel waard is. De iPad 2021 is daarom voor veel mensen nog een interessante keuze en dat is dan ook ongetwijfeld de reden dat Apple hem nog in het assortiment gehouden heeft.

Als je echter een meer moderne iPad zoekt, dan is de iPad 2022 een betere keuze. Al kun je je dan weer afvragen of een upgrade naar de iPad Air 2022 niet een slimmere keuze is. Dat model is ten opzichte van de iPad 2022 wel weer €200,- duurder, maar heeft een veel beter scherm, betere chip (met ondersteuning voor meer softwarefuncties) en ondersteuning voor de prettigere Apple Pencil 2.

Ga de iPad 2022 kopen als…

…je een moderne iPad met een strak design zoekt voor de laagst mogelijke prijs.

…je veel videobelt. De nieuwe plek voor de frontcamera is dan veel handiger.

…je dol bent op kleurtjes. De iPad 2022 is er in vier felle kleuren.

…je graag het nieuwe Magic Keyboard Folio wil gebruiken.

…je een groter scherm wilt.

…je zo lang mogelijk met de iPad wil doen.

Ga de iPad 2021 kopen als…

…je de goedkoopste iPad in het assortiment zoekt.

…je de iPad echt alleen maar af en toe wil gebruiken voor browsen, filmpjes kijken en documenten typen.

…je graag een Smart Keyboard gebruikt.

…je nog een oudere Apple Pencil hebt liggen en die wil gebruiken zonder adapter.

