De iPad 2022 lijkt op het eerste gezicht heel erg op de iPad Air 2022, maar er zijn wel degelijk verschillen. In dit artikel lees je of de iPad 2022 iets voor jou is of dat je beter iets meer geld uit kunt geven voor de iPad Air 2022.

Met ingang van de iPad 2022 hebben alle iPads in Apple’s actuele line-up het ontwerp met platte zijkanten. Alleen het 2021-model, dat Apple nog steeds verkoopt, is de enige iPad met het oudere ontwerp. Geef je niks om het design en wil je gewoon de goedkoopste iPad, dan is dit model nog steeds aan te bevelen. Maar als je zo’n nieuwer design wil, dan is de keuze een stuk ruimer. Twee modellen die dicht bij elkaar liggen, zijn de iPad 2022 en iPad Air 2022. Ze hebben qua basisontwerp veel overeenkomsten, maar er zijn ook veel verschillen tussen de iPad 2022 vs iPad Air 2022.

Verschillen iPad 2022 vs iPad Air 2022

De belangrijkst verschillen tussen deze twee modellen vind je bij het scherm, de chip en geschikte accessoires. Maar er zijn toch ook nog wat wijzigingen in het ontwerp en dan met name de kleuren en de afmetingen. Dit zijn de verschillen:

#1 Scherm: een enorm voordeel voor de iPad Air

Verreweg het grootste verschil tussen de iPad 2022 en iPad Air 2022 zit hem in het scherm. Hoewel beide modellen een 10,9-inch schermformaat hebben, is de kwaliteit van het iPad Air 2022-scherm wel een stuk beter. De iPad Air 2022 heeft een gelamineerd scherm, er zit antrireflectiecoating op en er wordt gebruikgemaakt van de brede kleurweergave. Een gelamineerd scherm betekent dat het bovenste glas (hetgeen dat je aanraakt) dicht op het display zelf zit. Bij de iPad 2022 zit er wat ruimte tussen, waardoor er in feite meer afstand is tussen je vinger en het display zelf. Dat merk je ook heel erg bij gebruik van de Apple Pencil. Het scherm van de iPad 2022 klinkt daardoor ook wat hol als je erop tikt. Wij vinden het display van de iPad Air 2022 alleen daarom al veel prettiger.

Daarnaast zorgt de brede kleurweergave voor een mooiere weergave, wat vooral van belang kan zijn als je met meer grafische toepassingen bezig bent. En de antireflectiecoating zorgt ervoor dat je hem beter in de buitenlucht kunt gebruiken of als er veel licht op schijnt. Het scherm blijft dan beter leesbaar.

Verschillen scherm iPad 2022 en iPad Air 2022 (bekijk de tabel in een nieuw venster) iPad 2022 iPad Air 2022 Schermformaat 10,9-inch 10,9-inch Type Liquid Retina LCD Liquid Retina LCD Resolutie 2360 x 1640 2360 x 1640 Pixeldichtheid 264 ppi 264 ppi Maximale helderheid 500 nits 500 nits Vingerafdrukbestendige coating √ √ Gelamineerd display – √ Antireflectiecoating – √ Kleurweergave Standaard Brede kleurweergave True Tone √ √

#2 Chip: krachtiger in de iPad Air voor meer functies

De iPad 2022 draait op een A14-chip en die is meer dan snel genoeg voor alledaagse en gemiddeld zware taken. Maar de iPad Air 2022 doet daar met de M1-chip nog een schep bovenop. Hoewel je dat verschil bij normaal gebruik niet echt zult merken, levert de M1-chip wel extra functies op. De iPad Air 2022 werkt dan ook met Stage Manager en krijgt later dit jaar ondersteuning voor het aansluiten van externe beeldschermen. Op de iPad 2022 kun je alleen je scherm spiegelen op een ander scherm, terwijl de iPad Air 2022 je scherm laat uitbreiden. Als je de iPad nooit met een extern scherm wil gebruiken of als je toch niks om Stage Manager geeft, dan maakt de chip wat ons betreft weinig verschil.

#3 Geschikte accessoires: meer keuze bij de iPad Air

De iPad Air ondersteunt meer soorten accessoires. Zo heeft Apple daar het Smart Keyboard voor uitgebracht en kun je ook het Magic Keyboard voor iPad ermee gebruiken. Hierin zit een ingebouwd trackpad en verlichte toetsen. Bij de iPad 2022 kun je alleen maar kiezen voor het Magic Keyboard Folio. Deze heeft een vergelijkbaar trackpad en toetsenbord (minus de toetsenverlichting), maar als extra nog veertien functietoetsen. Er is geen goedkoper Smart Keyboard beschikbaar. Je kunt wel een Bluetooth-toetsenbord gebruiken.

Maar het grootste verschil zien we bij de Apple Pencil. De iPad Air 2022 werkt met de Apple Pencil 2, die je magnetisch aan de zijkant kunt bevestigen om op te laden en te koppelen. Bovendien heeft de Apple Pencil 2 een extra functie: door met je vinger op de pen te tikken, kun je wisselen tussen een pen en potlood. De iPad 2022 werkt daarentegen met de eerste generatie Apple Pencil, maar daar heb je wel nog iets extra’s voor nodig. Omdat de iPad 2022 een usb-c-poort heeft en de Apple Pencil 1 met Lightning werkt, heb je een usb-c-naar-Apple Pencil-adapter nodig. Deze kost €10,-, maar wordt ook geleverd met de nieuwste verpakking van de Apple Pencil 1. Als je al een Apple Pencil hebt, dan heb je deze adapter wel nodig om de stylus überhaupt te koppelen.

Verschillen scherm iPad 2022 en iPad Air 2022 (bekijk de tabel in een nieuw venster) iPad 2022 iPad Air 2022 Magic Keyboard √ (Folio) √ Smart Keyboard – √ Apple Pencil 1e generatie (met adapter) 2e generatie

#4 Ontwerp: verschil in kleuren en afmetingen

Hoewel het algehele design gelijk is (met platte zijkanten en vlakke achterkant), heeft elk model wel zijn eigen kleurenpallet. De iPad 2022 is beschikbaar in drie fellere kleuren en zilver, terwijl de iPad Air er in vijf wat meer doffere kleuren is. Ze springen er minder uit dan bij de iPad 2022. Als je altijd een hoes gebruikt, zul je daar echter niet veel van merken.

Een opmerkelijk verschil is trouwens de afmeting en het gewicht. De iPad 2022 is net iets groter, breder en dikker dan de iPad Air 2022 en daardoor ook wat zwaarder. Het verschil is telkens zo’n 1 millimeter en qua gewicht is het verschil ongeveer 16 gram.

Verschillen scherm iPad 2022 en iPad Air 2022 (bekijk de tabel in een nieuw venster) iPad 2022 iPad Air 2022 Kleuren • Zilver

• Roze

• Blauw

• Geel • Spacegrijs

• Sterrenlicht

• Roze

• Paars

• Blauw Afmetingen 248,6 x 179,5 x 7 mm 247,6 x 178,5 x 6,1 Gewicht 477 gram 461 gram Gewicht (Cellular) 481 gram 462 gram

#5 Frontcamera: nieuwe locatie op iPad 2022

De camera’s op beide iPads hebben dezelfde specs, maar we wilden toch een verschil noemen omdat we vinden dat die echt de moeite waard is. De iPad 2022 heeft zijn selfiecamera op de lange kant, waardoor hij altijd boven het scherm zit als je de iPad horizontaal gebruikt. Dat is vooral handig als je veel gaat videobellen, bijvoorbeeld met de iPad in een hoes of standaard. De meeste mensen gebruiken hun iPad tegenwoordig horizontaal, dus tijdens videovergaderingen of videobellen met vrienden en familie kom je duidelijker in beeld.

#6 Prijs: verschil is €200

De grote vraag is of deze verschillen voor jou €200,- waard zijn. Dat is namelijk het verschil in prijs tussen de iPad 2022 en iPad Air 2022. Voor die €200,- die je meer betaalt voor de iPad Air 2022 krijg je dus een beter display, meer keuze voor accessoires (maar je moet ze nog wel zelf kopen) en een betere chip met meer softwarefuncties. Daarentegen heeft de iPad 2022 dus een betere locatie voor de selfiecamera, dus het is maar net wat voor jou de voorkeur heeft.

Maar het prijsverschil kan lager uitpakken, als je de iPad Air 2022 bij een andere winkel koopt. Omdat dit model al een half jaar op de markt is, zijn de prijzen soms wat lager. Bovendien heeft Apple de adviesprijs onlangs verhoogd en die verhoging zien we nog niet terug bij andere winkels.

Overeenkomsten iPad 2022 vs iPad Air 2022

Op alle andere vlakken presteren beide iPads gelijk. Zo delen ze dezelfde camera’s, speakers en microfoons en zit er ook dezelfde usb-c-aansluiting in. Beide modellen ondersteunen Wifi 6 en hebben Touch ID in de powerknop. Ook de keuze voor opslagcapaciteit is gelijk: 64GB of 256GB. Van beide versies is er ook nog een Cellular-versie met ondersteuning voor 5G. Ook qua software-updates verwachten we in beide versies even lange ondersteuning (hoewel er dus wel verschil is in het aantal beschikbare functies, zoals Stage Manager). Tot slot is de batterijduur in beide modellen hetzelfde: tot 10 uur video’s kijken of internetten.

Conclusie iPad 2022 vs iPad Air 2022

De iPad 2022 en iPad Air 2022 lijken heel erg op elkaar, maar toch zijn er wat verschillen die er toe doen. Wil je het beste scherm en de beste geschikte accessoires, dan moet je wat ons betreft de iPad Air 2022 hebben. Met name het scherm maakt een groot verschil, omdat deze gelamineerd is en een betere kleurweergave heeft. Maar je kunt je ook afvragen of dat het extra geld wel waard is. Als je alleen maar video’s kijkt, op het het internet surft en wat documenten typt, dan heb je dat extra mooie scherm waarschijnlijk niet nodig. De iPad 2022 heeft namelijk ook een mooi scherp display.

Ga de iPad 2022 kopen als…

…je de voordeligste iPad met platte zijkanten wil.

…je graag het Magic Keyboard Folio wil.

…je al een Apple Pencil 1 hebt en deze wil blijven gebruiken (maar je moet dan wel een adapter erbij kopen).

…je alleen maar een iPad zoekt voor filmpjes kijken en browsen. Je zou dan ook de iPad 2021 kunnen overwegen.

…je veel videobelt. De selfiecamera op de lange zijkant geeft een betere kijkhoek.

…je graag een iPad in een frisse nieuwe kleur wilt.

Ga de iPad Air 2022 kopen als…

…je een beter scherm met mooiere kleuren wil.

…je graag tekent met de beste Apple Pencil.

…je extra softwarefuncties wil zoals Stage Manager.

…je meer van rustigere kleuren houdt.

…je het niet erg vindt om minstens €650 te betalen.

