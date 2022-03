Wil je een iPad, maar twijfel je nog over de hoeveelheid opslagcapaciteit? Deze gids helpt je bij de keuze tussen 64GB, 128GB, 256GB, 512GB of zelfs 1TB of 2TB, afhankelijk van het model. We leggen uit welke capaciteiten er verkrijgbaar zijn en welke het best bij jouw situatie past.

iPad-opslag kiezen

Ben je van plan om een iPad te kopen, dan is de opslagcapaciteit een belangrijke overweging. Omdat je de opslagcapaciteit later niet kunt uitbreiden, zul je meteen de juiste keuze moeten maken. Welke hoeveelheid iPad-opslag past bij jou: 64GB, 128GB, 256GB, 512GB of misschien zelfs 1TB of 2TB? In deze gids maken we de keuze gemakkelijker voor je.

Welke opslagcapaciteit iPad kiezen per model

De opslagcapaciteit verschilt per iPad-model. De eerste modellen werden geleverd met 16GB of 32GB, maar tegenwoordig komen de opslagcapaciteiten 64GB, 128GB en 256GB het meest voor. Mensen die erg veel opslag nodig hebben kunnen zelfs kiezen voor 1TB of 2TB. Elke hogere stap qua opslag betekent uiteraard ook een iets hogere prijs.

Op dit moment zijn de volgende opslagcapaciteiten voor de iPad-modellen verkrijgbaar:

iPad: 64 en 256GB

iPad mini: 64GB en 256GB

iPad Air: 64GB en 256GB

iPad Pro: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB en 2TB

Alles over de iPad-prijzen per model lees je in onderstaand overzicht.

Bekijk ook iPad kopen in Nederland: prijzen, aanbiedingen en meer Wil je een iPad kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over iPad-aanbiedingen en prijzen. Met actuele prijzen van de iPad Pro, iPad Air, het standaardmodel en de iPad mini. We helpen je in dit artikel met het kopen van de iPad die voor jou het meest geschikt is.

Twijfel je nog over welk model iPad je precies moet kiezen? In onze keuzehulp iPad vergelijken helpen we je een eind op weg bij het kiezen van de juiste iPad. Het grootste verschil tussen de verschillende iPad-modellen zit hem vooral in de grootte van het scherm en het apparaat zelf, maar er zijn aan de binnenkant nog enkele verschillen die je in het artikel allemaal terugvindt.

Bekijk ook iPad vergelijken → Jouw iPad-keuzehulp! Welke iPad past bij jou? Welke iPad past bij jou: de grote iPad Pro 2021, de kleinere iPad mini 2021, de middenklasse iPad Air 2020 of de standaard 10,2-inch iPad 2021? We vergelijken de iPads en zetten de verschillende modellen en afwegingen op een rijtje.

Hoeveel iPad opslagruimte nodig?

Omdat je de opslag niet kunt uitbreiden is het belangrijk de juiste capaciteit te kiezen. Let op dat de hoeveelheid beschikbare opslag lager ligt dan wat er officieel op de verpakking staat staat. Kies je bijvoorbeeld een 64GB iPad, dan heb je iets minder dan 60GB beschikbaar om vrij te gebruiken. De rest wordt in beslag genomen door systeembestanden en het besturingssysteem.

Kies een iPad met 64GB als je…

Weinig apps wil gaan installeren en de basisdingen wil doen, zoals e-mailen, berichten sturen, internetten en FaceTimen.

Al een iPhone hebt met een grote opslagcapaciteit.

Veel via iCloud doet, zoals foto’s en documenten opslaan.

Een abonnement hebt op streamingdiensten voor media, zoals Apple Music, Spotify of Netflix. Hierdoor hoef je minder lokaal op te slaan.

Je iPad voornamelijk op plekken gebruikt waar wifi is of als je een flinke mobiele databundel hebt.

Kies een iPad met 128GB of 256GB als je…

De beste afweging wilt tussen prijs en opslag.

Lang met je iPad wilt doen. Met 128GB of 256GB kun je ook de komende jaren nog vooruit, zonder in de knel te komen qua opslag.

Je iPad wilt gebruiken voor creatieve toepassingen zoals tekenen, schilderen en fotograferen.

Een hekel hebt aan opruimen. Ben je te lui om apps die je toch niet meer gebruikt te verwijderen? Heb je geen zin om foto’s uit te zoeken? Met deze twee capaciteiten hoef je daar zelden over na te denken.

Kies een iPad met 512GB als je…

Professioneel fotograaf bent en de iPad nodig hebt om op locatie alvast een selectie te maken van je foto’s.

Je iPad wilt gebruiken voor professionele videobewerking, al dan niet op locatie.

Ook voor grafisch vormgevers, architecten en mensen die met grote 3D-modellen te maken hebben kan het nuttig zijn om alle tekeningen lokaal mee te nemen, zodat je onderweg geen 10GB hoeft te downloaden.

Kies een iPad met 1TB of 2TB als je…

Een iPad Pro neemt, geen Mac hebt en alles altijd lokaal bij je wil hebben.

Als prijs geen rol speelt en je altijd het topmodel koopt, ongezien wat de capaciteit ervan is.

Heel veel onderweg bent en veel moet reizen. De extra opslag kan je dan gebruiken voor films, series, documenten en grote bestanden.

De iPad met de meeste hoeveelheid werkgeheugen wil. Alleen op de iPad Pro’s met 1TB of 2TB vind je 16GB RAM.

Alternatief: meer cloudopslag

Veel mensen kijken vooral naar de iPads met een gemiddelde hoeveelheid opslag, maar dat betekent vaak wel dat je zo’n honderd euro of meer extra kwijt bent. Soms kan het zin hebben om eens te kijken of je misschien de hoeveelheid iCloud-opslag kunt uitbreiden, zodat je minder lokaal op je tablet hoeft mee te nemen. Standaard krijg je bij Apple 5GB online opslag, maar dat is eigenlijk te weinig. Voor nog geen euro per maand kun je dit uitbreiden naar 50GB. Door zoveel mogelijk foto’s en bestanden op iCloud op te slaan heb je misschien die duurdere iPad niet nodig. Elke maand €0,99 uitgeven tikt op de lange termijn ook aan, maar het is altijd minder dan wat je voor een iPad met meer opslagcapaciteit moet betalen.

50GB: €0,99 per maand

200GB: €2,99 per maand

2TB: €9,99 per maand

Alle drie de opties zijn zelfs met andere gezinsleden te delen. Als je kiest voor 2TB en de maandelijkse kosten daarvan ook verdeeld, ben je mogelijk een stuk goedkoper uit. Bovendien kun je de opslagruimte op al je apparaten gebruiken, dus ook je iPhone en Mac. De extra opslag maakt onderdeel uit van iCloud+, de betaalde dienst met andere extra iCloud-functies.

Bekijk ook iCloud+: deze extra functies krijg je bij een betaald iCloud-lidmaatschap iCloud+ is Apple's nieuwste betaalde dienst, waar extra functies beschikbaar zijn op onder andere het gebied van privacy. We leggen je uit wat iCloud+ is, hoe je er gebruik van maakt en wat de prijs van iCloud+ is.

Bekijk onze volledige gids iPad kopen voor meer iPad koopinformatie, prijzen, modellen en meer.

Ook bij een iPhone is de juiste opslag kiezen erg belangrijk. In onderstaande gids lees je meer!

Bekijk ook Tips voor iPhone opslag kiezen: 128GB, 256GB, 512GB of misschien zelfs 1TB? Hoeveel iPhone-opslagruimte heb jij nodig? Is 64GB genoeg of heb je 128GB, 256GB of zelfs 512GB opslag nodig? Je leest het allemaal in dit artikel!