iPad Air M3 vs iPad Air M2: een flinke upgrade of niet?

Een tijd lang was het al duidelijk dat er een nieuwe iPad Air zou komen in het voorjaar van 2025. Nu is het nieuwe model hier. In dit artikel vergelijken wij de iPad Air 2025 met zijn voorganger uit 2024.

Zoals verwacht heeft Apple heeft de vernieuwde iPad Air met M3-chip onthuld en is de opvolger van het M2-model van vorig jaar. Van buitenaf zie je op het eerste aanzicht niet echt grote verandering, maar onder de motorkap is waar de veranderingen zitten. Ook helpen we je met kiezen tussen de M3 iPad Air en de M2 iPad Air, want laatstgenoemde kan nog steeds een hele interessante keuze zijn.

Verschillen iPad Air 2025 vs iPad Air 2024

De verschillen tussen de twee toestellen lijken op eerste aanzien niet heel groot, maar er is toch wel een aantal verbeteringen doorgevoerd. Het zit hem vooral in de nieuwe chip en de nieuwe mogelijkheden die deze upgrade brengt.

#1 De M3-chip is nog sneller

De Apple M3-chip biedt een flinke prestatiewinst ten opzichte van de M2. De CPU is ongeveer 20% sneller (zo bleek uit eerdere tests), wat zorgt voor soepelere multitasking en snellere laadtijden in apps. Daarnaast is de M3 gebouwd op een geavanceerder 3nm-proces, wat leidt tot betere energie-efficiëntie. Dit betekent dat je niet alleen meer rekenkracht krijgt, maar ook dat de batterijduur optimaal blijft. In combinatie met snellere geheugenprestaties en verbeterde machine learning-mogelijkheden maakt dit de M3 een krachtigere en toekomstbestendigere chip dan de M2. De M3-versie biedt ook een verbeterde Media Engine, voor 8K HEVC, 4K H.264, ProRes en ProRes RAW-videobewerking.

#2 Ray tracing geeft betere graphics tijdens het gamen

Ray tracing zorgt voor realistischere belichting, schaduwen en reflecties in games door lichtstralen in realtime te berekenen. In plaats van gesimuleerde effecten, zoals bij traditionele technieken, worden licht en schaduwen dynamisch en natuurgetrouw weergegeven. Dit maakt games visueel indrukwekkender en meeslepender.

Dankzij de M3-chip in de iPad Air gebeurt dit met speciale hardwareversnelling, waardoor de grafische kwaliteit toeneemt zonder dat de prestaties eronder lijden. Games zien er daardoor niet alleen beter uit, maar blijven ook soepel draaien.

#3 Het Magic Keyboard opnieuw ontworpen

Voor de nieuwe iPad Air heeft Apple een vernieuwd Magic Keyboard ontwikkeld. Dit toetsenbord is uitgerust met een groter trackpad, waardoor nauwkeuriger navigeren en multitasking makkelijker worden. Daarnaast is er, net als bij het Magic Keyboard voor de iPad Pro, een rij met functietoetsen toegevoegd, zodat je snel toegang hebt tot essentiële bedieningselementen zoals helderheid en volume. Het toetsenbord bevestigt zich nog steeds magnetisch aan de iPad Air, waardoor je hem eenvoudig los- en vastklikt zonder gedoe. Dit maakt de iPad Air nog veelzijdiger als laptopvervanger. Kleine kanttekening: hij is er nu alleen nog maar in het wit en niet meer in zwart.

Overigens is het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Air ook geschikt voor alle voorgaande modellen vanaf de iPad Air 2020. Je hebt daar dus niet per se de nieuwste iPad Air voor nodig.

Conclusie iPad Air M3 vs iPad Air M2

Zoals wel blijkt schelen de M3 iPad Air 2025 en M2 iPad Air 2024 nauwelijks van elkaar. Alle andere specs, van design tot scherm en van draadloze verbindingen tot opslag, zijn allemaal identiek. Het is daarom echt een spec-bump, vooral bedoeld voor mensen die nog een oudere iPad Air hebben. Heb je al een iPad Air M2, dan is upgraden in dit geval echt zonde van je geld. Tenzij je het M2-model voor een flinke prijs kan doorverkopen.

Maar je vraagt je misschien vooral af of je nu nog moet kiezen voor de iPad Air 2024 met M2-chip, nu het nieuwe model met M3 er is. Wat ons betreft is de M2 iPad Air nog steeds een hele goede keuze, zeker als je hem voor een flink lagere prijs vindt. Je mist op het 2024-model niks: alles wat je op het 2025-model kan, kan ook op de voorganger. Het enige verschil is dat de grafische prestaties wat beter zijn en sommige zware apps wat beter draaien op de iPad Air 2025. Maar dat zal te verwaarlozen zijn: de iPad Air M2 is nog steeds heel krachtig.

Ga de nieuwe M3 iPad Air 2025 kopen als…

…je de allernieuwste iPad Air wil. Met dit model kun je jaren vooruit.

…je veel zware apps gebruikt. De betere M3-chip kan dan voor jou het verschil maken.

…je veel wil gamen op de iPad Air. Games zien er op de M3-chip mooier uit.

Ga de M2 iPad Air 2024 kopen als…

…je een snelle en moderne iPad Air zoekt.

…je een goede deal kunt scoren. Vind je hem voor zo’n €60 goedkoper dan de iPad Air 2025, dan vinden we dat al de moeite waard.

…je nooit gamet of geen veeleisende apps gebruikt, maar bijvoorbeeld wel de goede kwaliteit scherm wil hebben.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe iPad Air is verkrijgbaar vanaf €719,- voor het wifi-model met 128GB opslag. Wie meer ruimte nodig heeft, kan kiezen voor een model met grotere opslagcapaciteit. Vanaf vandaag is de iPad Air te bestellen bij Apple, met levering vanaf 12 maart.

Wil je nu alles te weten komen over de nieuwe iPad Air? Neem dan een kijkje op onze apparaatpagina.