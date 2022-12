Slimme tv-kamer: maak alles rondom je televisie slim

Overal in huis kun je smart home-producten gebruiken, ook rondom de televisie. We hebben een aantal smart home-producten voor je verzameld, waarmee je je tv-hoek een upgrade geeft, met beter geluid, betere verlichting en meer. Zo creëer je je eigen slimme tv-kamer.

HomeKit-televisie

Een HomeKit-televisie hoeft natuurlijk niet, maar wil je het liefst alles met HomeKit bedienen dan is het tegenwoordig ook mogelijk om televisies met HomeKit-ondersteuning aan te schaffen. Je kunt dan het in- en uitschakelen van de televisie regelen met een automatisering in HomeKit. LG en Sony zijn de beste keuze als je een televisie met HomeKit zoekt. Samsung biedt wel ondersteuning voor AirPlay 2, maar geen HomeKit.

Heeft jouw televisie geen HomeKit, dan kun je deze natuurlijk ook aansluiten op een slimme stekker om energie te sparen. Je kan dan alsnog je tv in- en uitschakelen met Siri. Een overzicht met slimme stekkers met HomeKit vind je in een apart artikel.

Bekijken:

Bekijk ook HomeKit op smart-tv's: wat kun je ermee? Diverse tv-fabrikanten bieden HomeKit-ondersteuning aan op televisietoestellen, zoals LG en Sony. Wat heb je aan HomeKit op je Apple TV en welke functies heb je tot je beschikking?

Beter geluid op je tv

De speakers van je tv geven misschien wel redelijk geluid, maar wil je het geluid flink upgraden met een surround systeem, dan kan dat bijvoorbeeld met een AirPlay 2-geschikt systeem zoals Sonos. Voor een surround systeem op basis van Sonos heb je het volgende nodig:

Soundbar: Sonos Arc, Playbar, Playbase of Beam Surroundspeakers: Sonos One (2 tot 4 stuks) of soortgelijk Diepe tonen: Sonos Sub (optioneel)

Maar je zit zeker niet vast aan Sonos, want je vindt ook soundbars en bijbehorende surroundspeakers van Bose, JBL, Samsung, LG en Sony. Deze merken bieden de meeste keuze. Zoek je iets specifiekers, kijk dan eens naar Bowers & Wilkins, Denon, Harman Kardon, Philips of Yamaha.

#1 Soundbar

De meeste mensen kiezen tegenwoordig voor een Sonos Beam, maar je kunt ook de middenklasser Sonos Ray nemen of het topmodel Sonos Arc. Hoe duurder, hoe beter het geluid, maar afhankelijk van de grootte van de kamer heb je niet altijd het duurste model nodig. Daarnaast zou je kunnen kijken naar soundbars van andere merken.

Sonos Beam Gen 2 Sonos Ray Sonos Arc

#2 Surroundspeakers

De volgende speakers zijn geschikt om in een Sonos surround systeem te gebruiken:

Sonos One

One SL

Play:1

Play:3

Play:5 (2e generatie)

IKEA Symfonisk

Je zou ook speakers van derden kunnen gebruiken, die je met een Sonos Amp of Sonos Connect:Amp aansluit. De microfoons worden uitgeschakeld op de Sonos One als je ze als surround speakers gebruikt in combinatie met een Sonos soundbar, dus je kunt wat geld besparen door het model zonder microfoon te bestellen: de Sonos One SL. Deze is ongeveer tien euro goedkoper.

Sonos One zwart Sonos One wit Sonos One SL zwart Sonos One SL wit

#3 Sonos Sub (Mini)

De Sub verbetert de diepe tonen bij explosies en andere zware geluiden. Je kunt deze koppelen met je Beam, Ray of Arc en verbetert hiermee de lagere frequenties. Je kunt de Sub neerzetten op een manier die jij wil, ook op z’n kant of plat onder de zitbank. Er is keuze uit twee modellen: de Sonos Sub Gen 3 is het grote model met vierkante behuizing en de Sonos Sub Mini is een kleinere variant in de vorm van een cilinder.

Sonos Sub Gen 3 Sonos Sub Mini

Verlichting rondom je tv

Je hebt verschillende mogelijkheden om de verlichting rondom je tv te verbeteren. Bij een Philips Ambilight-tv zit er al meteen verlichting ingebouwd, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Zo kun je met een slimme knop zoals de Hue Tap Dial zorgen dat er met een druk op de knop een gezellige scene wordt ingeschakeld zodra jij films wilt kijken.

Voor de verlichting zelf zijn er meerdere mogelijkheden. Dit raden wij aan:

Je hoeft natuurlijk niet voor Philips Hue te kiezen, maar kunt in onze gids voor slimme verlichting nog veel meer aanbieders vinden die lichtslangen en lampen maken. Denk bijvoorbeeld aan LiFX of de goedkope lampen van het Lidl Smart Home-systeem. Het assortiment van Philips Hue is echter zeer uitgebreid en bevat allerlei producten die goed in je tv-kamer passen. Zeker als je de Philips Hue Sync Box aanschaft, waarmee je de kleuren kunt aanpassen op wat er op het tv-scherm te zien is.

Apple TV voor apps en meer

Bij een slimme tv-kamer horen ook apps. Hoewel de meeste smart-tv’s tegenwoordig ook allerlei apps en slimme functies bieden, is een Apple TV toch van toegevoegde waarde. Zo vinden wij de interface en de werking van apps prettiger op de Apple TV dan op de systemen van smart-tv’s. Bovendien vind je hier ook apps die niet op alle televisies beschikbaar zijn, zoals Disney+, Apple Music en Spotify. Een ander voordeel is dat je meteen AirPlay kan gebruiken en dat je je foto’s kan bekijken op het grote scherm.

Bovendien heb je toch al een Apple TV (of HomePod) nodig om je HomeKit-apparaten op afstand te kunnen bedienen. Je Apple TV is namelijk een HomeKit-hub. Dit heb je ook nodig voor automatiseringen. Als je alles rondom je televisie slim wil maken en automatiseren met HomeKit, is de Apple TV verreweg de goedkoopste oplossing. En ook handig: je kan Siri op de Apple TV gebruiken om je HomeKit-apparaten te bedienen. Je zet daarmee bijvoorbeeld het licht aan of uit.

Je kan kiezen uit het eerdere model Apple TV HD of de Apple TV 4K, die inmiddels in drie generaties is verschenen. Laatstgenoemde biedt niet alleen ondersteuning voor 4K-resolutie, maar ook HDR10, Dolby Vision en Dolby Atmos. Bovendien is de chip nieuwer, waardoor games van bijvoorbeeld Apple Arcade soepeler draaien. We raden daarom aan om voor een wat nieuwere Apple TV te kiezen. Bekijk meer verschillen tussen de Apple TV’s in ons overzicht.

64GB Apple TV 4K 2022 128GB Apple TV 4K 2022 Siri Remote 2022

Stekkerdoos voor al je andere apparaten

Rondom je televisie heb je natuurlijk nog veel meer apparaten: je televisiekastje met al je zenders, een spelcomputer, misschien nog een Blu-Ray-speler of andere apparaten die in de buurt van je televisie staan. Ook deze spullen kun je deel uit laten maken van je slimme tv-kamer. Veel mensen hebben een stekkerdoos achter de tv liggen, dus je kan hier net zo goed meteen een slimme variant van maken. Zo kan je in één klap alles rondom je televisie in- of uitschakelen of individueel bedienen. Een voorbeeld van zo’n slimme stekkerdoos is de Eve Energy Strip, maar er zijn ook goedkopere producten van Refoss/Meross en Koogeek.

Wil je nog meer kamers in huis slim maken? Kijk dan eens naar deze ideeën: