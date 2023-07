Terwijl sommige bestaande merken nog worstelen om hun producten Matter-geschikt te maken, lijken de nieuwkomers er heel wat minder moeite mee te hebben om aan de lopende band nieuwe producten uit te brengen. Meestal zijn het Chinese merken die geen geheim maken van hun oorsprong, maar bij nieuwkomer Tuo is het wat onduidelijker. Volgens informatie op de website zijn ze gevestigd in een kantoorsuite aan Park Avenue in New York, maar we vermoeden dat het echte werk elders ter wereld plaatsvindt. De ‘About us’-pagina maakt ons ook niet veel wijzer: die bevat een algemeen verhaal dat ze het alledaagse leven makkelijker willen maken. Wie de bedenkers zijn van dit nieuwe merk en waar ze eerder hebben gemerkt, blijft onduidelijk. Hoe dan ook: Tuo heeft al een heel productportfolio klaarstaan, inclusief een Europese shop die de eerste producten vanaf juli gaat uitleveren.



Tuo Smart Button

Het eerste product is een slimme knop met HomeKit. Hij werkt bovendien met Matter over Thread en is meteen leverbaar voor €35. Binnenin zit een CR2032-knoopcelbatterij en er zit een magnetische muurplaat bij om te bevestigen. Je krijgt er ook een setje stickers bij om duidelijk te maken waar de knop voor bedoeld is. Om Matter over Thread te gebruiken heb je een Thread Border Router nodig, bijvoorbeeld een HomePod of een Apple TV 4K. Je kunt eenmaal, tweemaal of langer erop drukken om bepaalde acties te activeren.

Tuo Contact Sensor

Een opvallend product is de contactsensor, die eveneens Matter over Thread gebruikt. Hier zit een CR2450-knoopcelbatterij in, maar wat het meest in het oog springt is het uiterlijk. Tuo heeft gekozen voor een ovale vorm, die er minder nerdy uitziet dan de plastic blokjes die andere fabrikanten aanbieden. Het effect is overigens wel het mooist als de kleur van de kozijnen exact overeen komt, maar dit zou je kunnen oplossen door de contactsensor mee te verven. Je betaalt €38 voor deze contactsensor en dat is een redelijk hoge prijs voor een nieuwkomer die zich nog niet bewezen heeft.

Tuo Smart Lock

Tenslotte het slimme deurslot van Tuo: die is nog opmerkelijker. Hij werkt namelijk met HomeKit én Apple’s Home Key. Dit houdt in dat je je deurslot kunt ontgrendelen met je iPhone of Apple Watch. Dit gebeurt met de digitale huissleutel die je via de Woning-app aan je Wallet toevoegt. Het enige wat je hoeft te doen om het deurslot te ontgrendelen, is je device bij het slot houden, op dezelfde manier als Apple Pay.

Dat klinkt geweldig, want een dergelijk deurslot is er nog helemaal niet in Europese variant. Maar gezien de foto’s gaat het hier opnieuw om een deadbolt-variant voor de Amerikaanse markt. Toch verkoopt Tuo dit slot vanaf september ook in Europa voor de niet eens zo overdreven prijs van €187,-. Je krijgt er een nummerpad bij, maar verder is Tuo niet erg royaal met specs. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of dit slot afhankelijk is van Bluetooth. Er wordt niets gezegd over ondersteuning van Thread of Matter. Ook is er nog niets bekend over de veiligheid en reputatie van deze Tuo-deursloten, terwijl je wel de toegang tot je woning eraan toevertrouwt.

Wat ons betreft op dit moment nog een te grote gok, maar de slimme knop en contactsensor zijn te overwegen.