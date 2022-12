De Mac is standaard al voorzien van speakers, maar als je nog net iets betere audio wilt kun je kiezen voor extra speakers op je bureau. We hebben een paar passende Mac-speakers voor je uitgekozen.

Beter geluid met extra speakers op je bureau

De ingebouwde speakers van de MacBooks en desktop Macs worden gaandeweg verbeterd. Maar er kunnen ook situaties zijn waarbij je net iets beter geluid wilt. Vandaar dag we enkele desktop speakers voor je hebben uitgezocht die geschikt zijn voor op je bureau. Smaken verschillen uiteraard, maar er is voldoende keuze.

Apple HomePod mini

Een HomePod voor op je bureau? Het kan best een goed idee zijn als je de voorkeur geeft aan officiële Apple-producten en Siri onder handbereik wilt hebben. Zeker als je twee HomePod mini’s koopt heb je iets wat qua design mooi aansluit op je Mac en de prijs is rond de tweehonderd euro ook goed te doen. Omdat de HomePod 360 graden geluid geeft en rekening houdt met de layout van de ruimte zou je ook genoeg kunnen hebben aan één HomePod.

Hou er echter wel rekening mee dat ze niet werken als traditionele desktop-speakers. Je kunt de HomePods niet zomaar gebruiken voor het afspelen van systeemgeluiden en bovendien is er dan een flinke vertraging. Wel zou je bij het kijken van een filmpje op YouTube of het luisteren naar muziek de HomePods kunnen gebruiken voor audio. Dit geldt ook voor andere AirPlay 2-speakers.

Razer Nommo

Een populaire speakerset voor zijn prijs is de Razor Nommo. Smaken verschillen, maar de Razer Nommo heeft voor een pc-speakerset een uniek uiterlijk die het ook wel goed doet naast een Mac. Door het compacte ontwerp passen deze speakers gemakkelijk op je bureau. Let wel op dat ze qua formaat vrij groot zijn, waardoor ze nogal opvallen. De speakers zijn bijna 30 cm hoog. De Razer Nommo’s zijn speciaal ontworpen voor games, maar bieden ook voor films en muziek een prima geluid.

Er zijn twee varianten: de normale speakers en een Chroma-versie waarbij je een regenboog aan kleuren op je bureau krijgt. Dat vinden gamers misschien leuk, maar het past minder bij het minimalistische design van de meeste bureau’s van Mac-gebruikers. Persoonlijk zouden wij kiezen voor de normale variant zonder verlichting onder de voet. Die is bovendien een stuk goedkoper.

Bekijk de prijs van de Razer Nommo bij Bol.com of bekijk de verschillende modellen bij Coolblue. Ook Amazon heeft ze in het assortiment.

Logitech MX Sound

Voor relatief goedkope en compacte speakers kun je ook kiezen voor de Logitech MX Sound. Deze Bluetooth speakers zijn een goede upgrade ten opzichte van het geluid van de interne Mac-speakers. Door hun compacte ontwerp nemen ze niet al te veel ruimte in op je bureau en toch bieden deze speakers een prima geluidskwaliteit.

Logitech zelf spreekt van een ‘premium audio experience’, al moet je bij een prijs van rond de honderd euro natuurlijk ook geen overdreven verwachtingen hebben. Je kunt ze met een 3,5mm kabel aansluiten op de Mac of gebruik maken van Bluetooth. Ook kun je moeiteloos wisselen tussen audiobronnen, dankzij de Easy Switch-functie. Dit is geschikt voor televisies, laptops, tablets en smartphones. Het ontwerp is afgestemd op andere Logitech bureau-accessoires de Logitech MX Master-muizen en -toetsenborden.

Check de prijs van de Logitech MX Sound bij Amazon.

Creative Pebble

Deze Creative-speakers zijn bolvormig, net zoals de speakers die je vroeger bij de Mac kreeg. Ze zijn verkrijgbaar in zwart en wit en zijn te gebruiken aan weerszijden van je Mac. De aansluiting gebeurt via usb-c en voor oudere computers met een usb-a-poort wordt er ook een converter meegeleverd. Eventueel kun je gebruik maken van de 3,5mm aansluiting of door te streamen via Bluetooth 5.0.

De drivers staan onder een hoek van 45 graden, zodat het geluid goed op je is gericht. Met een wat langere kabel kun je de rechter en linker luidspreker met elkaar verbinden, zodat je meer flexibiliteit hebt bij het plaatsen. Over één ding hoef je je niet druk te maken en dat is de prijs, want voor 25 euro zijn ze behoorlijk betaalbaar. Er is ook een Creative Pebble Plus-uitvoering met subwoofer voor rond de 40 euro, maar dat is voor op je bureau misschien iets te veel overkill.

Bekijken bij Amazon.

Bose Companion

De Bose Companion-speakers zijn te gebruiken met je Mac of MacBook, maar hebben wel een wat Windows-achtige uitstraling. De fabrikant belooft helder geluid op elk volume en TrueSpace-technologie voor ruimtelijk multimediageluid. Je kunt een audiospeler of smartphone aansluiten op de audio-ingang en vervolgens naar je favoriete muziek luisteren.

De Bose Companion 2 bestaat uit twee speakers. Daarnaast is er de Bose Companion 20, die wat slanker en chiquer is en een ronde afstandsbediening heeft. Daarmee kun je het volume wat makkelijker bedienen, een apparaat via de aux-ingang aansluiten of de hoofdtelefoonaansluiting gebruiken.

Bekijk de prijs van de Bose Companion 2 bij Coolblue, MediaMarkt of Amazon. De Companion 20 is wat moeilijker verkrijgbaar, onder andere bij MediaMarkt.

Logitech Z130 en Z150 speakers

Zoek je een goedkoop setje speakers met een prima bass? Dan zijn de Logitech Z130 speakers een optie. Deze plug-and-play speakers zijn misschien niet moeders mooiste, maar ze leveren wel wat ze beloven: een goed geluid. De speakers zijn aan te sluiten met een standaard 3,5mm plug en leveren in totaal 5 of 6 Watt geluid. Ook zit er een hoofdtelefoonaansluiting op met audioregelaars zodat je het geluid voor muziek, films en games precies kunt instellen.

De Z130 kun je bekijken bij Expert en bij Paradigit. De Z150 ligt bij Coolblue in de schappen en bij Amazon vind je nog goedkopere varianten van Logitech-speakers, als het echt niks mag kosten.

Edifier R1080BT speakers

Edifier is een merk dat veel modellen in het assortiment heeft. Deze met de naam Edifier R1080BT is een opvallende verschijning in wit met geel. Via de verschillende audio-ingangen is vrijwel ieder apparaat te koppelen, maar je kunt ook Bluetooth gebruiken om muziek vanaf je iPhone te streamen. Een ingebouwde versterker ontbreekt, maar de bass reflex-poort zorgt er wel voor dat de lagere tonen wat beter klinken. Deze speakers hebben een vermogen van 24 Watt voor een wat voller geluid. Toch iets te kleurrijk? Hij is er ook in puur zwart.

Bekijken bij Coolblue en Expert.

Meer desktop-speakers

