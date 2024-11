Apple zou werken aan een eigen smart home-camera, aldus een bekende Apple-analist. De productie daarvan start pas over een paar jaar, dus het zal nog wel even duren voordat deze op de markt komt.

Het aanbod van producten voor Apple’s HomeKit-platform groeit nog altijd, maar niet per se dankzij Apple zelf. Apple brengt zelf namelijk nooit smart home-producten op de markt. Het enige wat Apple zelf heeft, zijn de HomePod en Apple TV. Maar een slimme stekker, verlichting of een camera? Dat is er nog niet van Apple zelf. Wat betreft de camera hebben we nu toch goed nieuws: Apple lijkt serieus werk te maken van een eigen smart home-camera, aldus Apple-analist Ming-Chi Kuo.

Smart home-camera van Apple

In een nieuwe post op Medium kijkt Apple-analist Ming-Chi Kuo vooruit op enkele nieuwe Apple-producten die de komende jaren verschijnen. Een daarvan is de eigen smart home-camera van Apple. Het gaat om een IP-camera (die dus werkt via internet), bedoeld binnen Apple’s smart home-platform HomeKit. Er is momenteel al een flink aanbod van HomeKit-camera’s, met heel veel handige functies en ondersteuning voor Apple’s geavanceerde HomeKit Secure Video. Hij speculeert ook wat Apple daar met zijn eigen camera aan toe kan voegen.

De analist zegt dat Apple kijkt naar groeimogelijkheden binnen de smart home-markt en hij verwacht dat het gebruiksgemak flink beter zal zijn dankzij de integratie met Siri en Apple Intelligence. Huidige HomeKit-camera’s werken al met Siri, maar ingebouwde Apple Intelligence-functies zijn er nog niet.

Wereldwijd worden er nu zo’n 30 tot 40 miljoen smart home-camera’s per jaar verscheept en Apple zou verwachten dat zij daar ook 10 miljoen stuks per jaar van kunnen verkopen. De productie zou gepland staan voor 2026, waarbij producent Goertek de productie voor zijn rekening neemt.

Jaren geleden dook er al eens een patent op waarin een beveiligingscamera van Apple in omschreven is, dus wellicht heeft dat ook iets met deze nieuwe plannen te maken.