Slimme huishoudelijke apparaten met app

Bij een smart home denk je vaak aan het op afstand bedienen van verlichting of verwarming. Maar er is nog veel meer mogelijk om je huis een upgrade te geven. Bijna alles is tegenwoordig wel met een iPhone-app te bedienen. Wij selecteerden de 10 leukste en handigste huishoudelijke spullen die je huis slimmer kunnen maken. Heb je de smaak te pakken, dan hebben we een aparte lijst met slimme accessoires in de keuken voor je.

#1 Slimme gordijnen

Als iPhone -gebruikers hebben we geluk: als er een apparaat met een slimme functie of app uitkomt, dan werkt het vrijwel altijd met de iPhone. Dat komt omdat Apple -gebruikers graag voorop lopen met het proberen van nieuwe dingen. Toch zijn niet al die slimme apparaten even handig. Ze werken bijvoorbeeld niet altijd met HomeKit en een app is ook niet altijd de beste oplossing. Zo kon je in onze review van de Nespresso Prodigio lezen dat het eigenlijk wel gedoe is om koffie te zetten met een app. Je moet namelijk al een kopje hebben klaargezet en een koffiecup in het apparaat hebben gestopt. En dan moet je ook nog in de app duiken. Gewoon op een knop drukken kan soms makkelijker zijn. Vandaar dat we bij elk huishoudelijk item of apparaat aangeven of het écht handig is.

Het is al jaren mogelijk om je gordijnen te automatiseren, bijvoorbeeld met HomeWizard in combinatie met een licht- of tijdsensor. Inmiddels heeft HomeWizard een heel andere insteek gekozen en hebben andere fabrikanten het over genomen. Zelfs bekende merken zoals Luxaflex en Velux bieden opties om je (rol)gordijnen te automatiseren.

Er zijn ook universele oplossingen, waarbij je een ‘robotje’ langs de rails laat bewegen. Bekijk in ons overzicht van slimme gordijnen wat je opties zijn. Niet alles werkt met HomeKit, maar vaak is er wel een workaround te vinden om het toch werkend te krijgen met je iPhone. Bijvoorbeeld door gewoon de app van de fabrikant te gebruiken of te kiezen voor andere manieren van automatiseren, zoals IFTTT.

Bekijk ook Gordijnen bedienen met HomeKit: dit zijn je opties voor raambekleding Als je je raamdecoratie zoals gordijnen en rolgordijnen met HomeKit wilt bedienen, dan zijn daar nog niet zoveel oplossingen voor. In dit artikel zetten we de mogelijkheden voor raambekleding met HomeKit voor je op een rijtje.

#2 Slimme bloempot

Ook over de verzorging van je planten hoef je niet meer na te denken, want dat kun je uit handen geven aan een slimme bloempot. De Xiaomi Mi Smart Flower RoPot is een voorbeeld daarvan. Deze bloempot zorgt ervoor dat je planten beter verzorgd worden. Sensoren houden de bodemvochtigheid in de gaten en je krijgt elk uur statusinformatie via de cloud. Zodra de omstandigheden niet optimaal zijn geeft een indicatielampje dit op de pot aan. Een blauw lampje geeft aan dat de vochtigheid niet goed is en een geel lampje dat de vruchtbaarheid van de bodem nagekeken moet worden. Je kunt dan bijvoorbeeld wat Pokon toevoegen.

De bloempot werkt samen met de Flower Care-app van de fabrikant. Je kunt ook de geschiedenis bekijken of informatie opzoeken over meer dan 5000 verschillende bloemen en planten. Met een stappenplan geef je aan welke plant jij hebt, zodat de bloempot de verzorging daarop kan afstemmen. Deze bloempot is bedoeld voor gebruik binnenshuis, maar er zijn ook allerlei manieren om je tuin buitenshuis te verzorgen. We hebben een uitleg over planten automatisch water geven met HomeKit, onder andere met een goedkope oplossing van Lidl en een Gardena-review over een specifiek systeem.

Bekijken: Xiaomi Mi Smart Flower RoPot

Bekijk ook Zo kun je je planten automatisch water geven met HomeKit Op zoek naar een oplossing om de planten water te geven, ook als je niet thuis bent? Kijk dan eens naar een slimme watersensor in combinatie met een bewateringssysteem. Je kunt dit met HomeKit aansturen.

#3 Slim fotolijstje

Een digitaal fotolijstje lijkt misschien wat ouderwets maar voor sommige huishoudens kan het toch een ideale oplossing zijn. Vooral om cadeau te geven, gevuld met foto’s die opa of oma leuk vinden. Er zijn heel wat digitale fotolijstjes maar wij zijn fan van de Aura Frames. Dit zijn digitale fotolijstjes die je met een iPhone-app kunt vullen. Wil je het fotolijstje cadeau geven, dan hoef je alleen het wifi-adres van de ontvanger te weten om de fotocollectie in te richten. De ontvanger hoeft dan alleen nog de stekker in het stopcontact te steken en krijgt de foto’s te zien die jij vooraf hebt uitgekozen. Perfect voor mensen die technisch niet zo handig zijn!

Het leuke is dat familieleden op een later moment nieuwe foto’s naar het fotolijstje kunnen sturen. Je beheert alles met de iPhone-app van Aura. Verder kun je foto’s per e-mail sturen. Het aantal foto’s is vrijwel onbeperkt. Er zijn vijf varianten van dit fotolijstje met prijzen tussen de 150 en 250 euro. Dat is een hoop geld, maar altijd nog een stuk goedkoper dan de aanschaf van een iPad. Het instapmodel heet Aura Carver en voor de duurdere modellen zou je naar de Aura Mason kunnen kijken. Toch nog te duur? Dan kun je goedkopere digitale fotolijstjes met app vinden, die qua gebruiksgemak en softwarefuncties wel iets minder kunnen zijn. Ook zou je een diashow van foto’s op de iPad kunnen afspelen, waarbij je zorgt dat het scherm niet uit gaat.

Bekijken: Digitale fotolijstjes bij Amazon

#4 Slimme airco

Heb jij ook de airco ontdekt om je huis te verwarmen, zodat je minder gas verbruikt? Een airco is niet alleen prettig in de zomer, maar is ook tijdens winterse dagen te gebruiken om de boel snel op te warmen. Je wilt dit natuurlijk wel op afstand kunnen bedienen. De beste oplossing daarvoor is de Tado aircobediening. Die werkt namelijk met vrijwel elke airco, zodat je je bestaande systeem niet helemaal hoeft te vervangen. Scheelt weer onnodige kosten. Verkrijgbaar bij YourMacStore, BCC en diverse andere winkels.

#5 Slimme tandenborstel

Dit is een inkopper: iedereen kent wel de slimme tandenborstels van Oral-B en Philips. De wat duurdere modellen werken met een app, waarmee je precies kunt zien of je wel lang genoeg poets en hoe vaak je hebt gepoetst. Voor de kinderen zitten er soms nog wat poetsspelletjes in de app. Je kunt bijvoorbeeld een wedstrijdje spelen wie als eerste de score van een 100% goed gepoetst gebit behaalt, of kijken hoe ver je komt door 2 minuten stevig door te poetsen. Over stevig poetsen gesproken: de tandenborstel waarschuwt als je te hard drukt.

Er zijn heel wat modellen. Kijk daarom even in onze round-up met slimme tandenborstels welke modellen momenteel verkrijgbaar zijn en welke met app werken.

Bekijk ook Tandenpoetsen met je iPhone: deze slimme tandenborstels kun je kopen Op zoek naar een slimme tandenborstel met iPhone-app, die je poetsgedrag analyseert en spelletjes bevat om het poetsen leuker te maken? In dit artikel zetten we connected tandenborstels voor je op een rijtje. Welke slimme tandenborstels kun je kopen en welke apps zijn er?

#6 Slimme weegschaal

Je gewicht in de gaten houden kan op een weegschaal van een tientje, maar als je het echt een beetje professioneel wilt aanpakken kies je voor een slimme variant. Die zijn dan wel wat duurder, maar je kunt voor het hele gezin in de gaten houden hoe het gewichtsverloop is. Eventueel kun je dit per profiel afschermen, zodat anderen niet kunnen zien dat je toch wat bent aangekomen.

Je kunt terecht bij bekende merken zoals Withings, Medisana en Tanitha, maar er zijn ook nieuwkomers zoals Xiaomi die aardig aan de weg timmeren met steeds nieuwe modellen. Deze Chinese merken lopen vaak ook voorop met nieuwe functies. De beste slimme weegschaal meet niet alleen je gewicht, maar kijk ook naar de gewichtssamenstelling zoals vet- en botmassa.

Bekijken: slimme weegschalen met app

Bekijk ook Deze slimme weegschalen houden automatisch je gewicht bij Wil je afvallen? Met een goede weegschaal meet je of alle moeite effect heeft. Deze slimme weegschalen met iPhone-apps meten meer dan alleen gewichtsverlies en houden bijvoorbeeld ook je botmassa, hartslag en luchtkwaliteit in de gaten. Wij bespreken de beste slimme weegschalen die met de iPhone samenwerken.

#7 Slimme bloeddrukmeter

Met een bloeddrukmeter hou je in de gaten of je bloeddruk niet te hoog wordt. Kies je voor een slimme variant, dan kun je je metingen automatisch vastleggen en met elkaar vergelijken. We hebben een round-up van bloeddrukmeters, waarbij ook nu weer Withings en Medisana opduiken als veelgenoemde merken. Werken ze met HealthKit, dan kun je de metingen terugvinden in de Gezondheid-app op je iPhone.

Bekijk ook Bloeddrukmeters voor je iPhone - deze zijn met HealthKit Wil je je bloeddruk meten met de iPhone? Wij geven meerdere tips voor bloeddrukmeters die je metingen doorsturen naar de iPhone en HealthKit.

#8 Slimme koortsthermometer

Voor je het weet heeft er weer iemand koorts in het gezin. Je kunt dus maar het beste een slimme thermometer achter de hand hebben, waarmee je alle metingen nauwgezet kunt vastleggen. Zo kun je achteraf kijken wanneer persoon X of Y verhoging kreeg.

Je hebt ze van Withings, Beurer en Medisana, maar ook bij Lidl kun je soms een goedkope thermometer vinden om je koorts te meten. Die kunnen voor meerdere personen de metingen vastleggen.

Bekijken: slimme thermometers

Bekijk ook Slimme thermometers om temperatuur en koorts in de gaten te houden Wil je je temperatuur in de gaten houden, dan kun je een gewone thermometer gebruiken. Maar met een slimme thermometer kun je ook nog de temperatuur over langere tijd bijhouden en het synchroniseert automatisch met HealthKit. Deze slimme thermometers liggen in de winkel!

#9 Robotstofzuigers

Robotstofzuigers zijn er al jaren en ze kunnen ook steeds vaker met een app bediend worden. Het is helaas nog geen HomeKit-categorie, dus je zult vergeefs op zoek gaan naar robostofzuigers die je in je automatiseringen kunt meenemen. In ons overzicht van connected stofzuigers noemen we merken zoals iRobot en Neato, maar ook relatieve nieuwkomers zoals Roborock. Sommige hebben een stofbak, zodat je ze niet hoeft te legen. Andere kunnen na het stofzuigen de vloer dweilen. Zo is er altijd wel een robotstofzuiger die in jouw straatje past.

Bekijk ook Robotstofzuiger kopen met iPhone-bediening: dit zijn de beste merken! Ben je op zoek naar een robotstofzuiger die je met je iPhone kunt bedienen? Wij zetten de mogelijkheden voor je op een rijtje. Welke stofzuigers zijn er beschikbaar en wat doen de bijbehorende apps?

#10 Slimme wasmachine

Misschien ben je geen fan van Samsung, maar als je spullen zoekt die op afstand te bedienen zijn dan heeft Samsung een uitgebreid aanbod, van slimme spiegels voor de badkamer tot koelkasten. Ze hebben hiervoor het eigen systeem SmartThings ontwikkeld. Neem je een wasmachine met touchscreen dan kun je die op afstand controleren en bedienen. De bijbehorende app is ook voor iOS verkrijgbaar. Gooi gewoon je kleding in de wasmachine en als het tijd is om te wassen zet je het apparaat aan. Er zitten automatische wasprogramma’s in, dus je hoeft er bijna niet over na te denken.

Gelukkig zit je niet aan Samsung vast. Er zijn ook andere merken met een wasmachine die je op afstand kunt bedienen, bijvoorbeeld van LG, AEG, Hoover en zelfs het budgetmerk Beko. Vaak regelen ze zelf hoeveel wasmiddel er moet worden toegediend. Bekijk ook ons overzicht van slimme wasmachines.

Bekijken: wasmachines met app

Bekijk ook Slimme wasmachines: deze bedien je met een iPhone-app Een slimme wasmachine kun je op afstand bedienen via een iPhone-app. Je zet de wasmachine aan, krijgt een melding als de was klaar is en weet altijd wat de status is. Handig!

Er zijn nog veel meer plekken in huis die je slim kunt maken. Kijk ook eens naar deze:

Bekijk ook Slim koken: met deze accessoires maak je je keuken slimmer Ook in de keuken kunnen slimme apparaten goed van pas komen. In deze gids hebben we accessoires voor je slimme keuken voor je op een rijtje gezet. Welke mogen niet ontbreken in de keuken van je smart home?