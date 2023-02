Wat te doen als je onderweg bent en je batterij van je Apple Watch is bijna leeg? Met deze speciale Apple Watch powerbanks los je dit probleem in één keer op!

Apple Watch powerbanks

De powerbanks die we in dit overzicht bespreken hebben een ingebouwde Apple Watch-lader. Je kunt natuurlijk ook een normale powerbanks gebruiken en een losse Apple Watch-lader daar met een kabeltje in steken. Maar een alles-in-een oplossing is wel zo mooi. Hier vind je de oplossingen die wij aanraden!

Satechi Quatro

De Satechi Quatro is een draadloze powerbank met een capaciteit van 10.000 mAh. Hij is geschikt voor alle Apple Watch-modellen, tot en met de Ultra. Het handige van deze powerbank is dat hij ook geschikt is om je iPhone, iPad of AirPods op te laden.

De Satechi Quatro is onder andere verkrijgbaar via Bol.com, Amazon of SBSupply.

OtterBox 2-in-1 powerbank en oplader

Zoek je een oplossing waarmee je je iPhone staand kunt opladen, dan is deze van OtterBox misschien een beter keuze. Deze compacte powerbank met draagbare MagSafe-oplader is overal te gebruiken en makkelijk mee te nemen naar kantoor. Je iPhone staat rechtop en je kunt de meldingen goed in de gaten houden of een video bekijken in landschapsweergave, terwijl je ondertussen op het voetje je Apple Watch laadt. Daarbij wordt ook Apple Watch snelladen ondersteund.

Na gebruik vouw je de powerbank op en stop je ‘m in je tas. Je kunt ook andere devices aansluiten om met 20 Watt op te laden. De iPhone laad je via de officiële MagSafe-lader op met maximaal 15 Watt. De powerbank levert een batterijduur van zo’n 31 uur. Je krijgt er een kabel van 50 cm bij om andere apparaten te laden.

Bekijken bij Apple Store

OtterBox powerbank en oplader

Dit product combineert twee oplossingen. Het is een powerbank waarmee je onderweg je Apple Watch kunt opladen én het is een oplader die je rechtop op je nachtkastje kunt zetten. Hij is vooral handig voor mensen die veel op reis zijn. Mocht je in de hotelkamer een stopcontact te kort komen, dan kun je alsnog je Apple Watch ’s nachts opladen door gewoon de powerbank te gebruiken. Op momenten dat er wel stroom is zet je de oplader rechtop op tafel. De magneten houden de Apple Watch tijdens het opladen op hun plek. Als je dan ook nog de nachtklokmodus activeert, heb je een wekker waar je van op aan kunt. En wil je tegelijkertijd nóg een device opladen (bijvoorbeeld je iPhone), dan kan dat met de meegeleverde kabel.

Dit is een lichte en elegante oplossing waarmee je tot vier keer je Apple Watch volledig kunt opladen. De dubbele usb-c-poort functioneert ook als powerbank en levert 15 Watt vermogen aan bijvoorbeeld een iPhone. De powerbank is afgewerkt met krasbestendig materiaal, dat geen vingervlekken vertoont. Je krijgt er een kabeltje van 50 cm bij.

Bekijken bij Apple Store

Belkin Boost Charge Powerbank 2K

Met de Belkin Charge laad je je Apple Watch meermaals op en geeft je tot 63 uur extra gebruikstijd. Door het handige ontwerp kun je de powerbank rechtop zetten, zodat hij ook tijdens het laden minder ruimte inneemt. Bovendien kun je gebruikmaken van de Nachtklokmodus op de Apple Watch.

De Belkin Boost Charge is klein genoeg om mee te nemen tijdens een weekendje weg, want hij weegt maar 70 gram en is erg compact. Opladen doe je met de meegeleverde micro-usb-kabel en er zitten statuslampjes op om te zien hoe vol hij nog is. Deze powerbank is verkrijgbaar voor prijzen tussen de 40 tot 60 euro, onder andere bij MediaMarkt.

Ntech powerbank 5000 mAh

Deze Ntech powerbank heeft een ingebouwde oplader voor je Apple watch, waarmee je je smartwatch vier keer kunt opladen. Je kunt ook eenmalig je iPhone laden of acht keer je AirPods laden. De powerbank heeft ook een ingebouwde Lightning-oplaadkabel, zodat je die altijd bij de hand hebt. Je kunt deze uittrekken tot een langere kabel. Hij is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit en kost ongeveer drie tientjes.

Bekijken: Ntech Apple Watch powerbank bij Bol.com

Goedkope Apple Watch-powerbank

Zoek je een goedkope oplossing om je Apple Watch ook onderweg te kunnen opladen? Kijk dan eens bij Amazon, waar je merken vindt zoals LVFAN, iWALK, leQuiven en Wustentre. Het zijn merken waar je misschien nog nooit van gehoord hebt, maar daar is de prijs dan ook naar: voor rond de 25 euro heb je een powerbank voor je Apple Watch. De capaciteit hoeft niet zo hoog te zijn: de accu van de smartwatch zelf heeft een batterijcapaciteit van minder dan 300 mAh, dus met een eenvoudige powerbank kun je meermaals opladen. Wil je ook je iPhone ermee opladen, dan is een grotere capaciteit uiteraard wel aan te raden.

Zit er niets voor jou bij? Natuurlijk kun je voor goedkopere powerbanks ook terecht bij AliExpress. Houd daarbij wel rekening met een langere levertijd. Een andere goede optie is Amazon, waar je ook een ruim aanbod van powerbanks aantreft.

