Smart home voor huurwoningen

In een huurwoning denk je misschien dat smart home niets voor jou is, omdat je niet te veel mag aanpassen en verbouwen. Woon je maar tijdelijk in een huurhuis, dan zijn investeringen zoals een slimme deurbel of deurslot vaak niet de moeite – en zelfs niet eens toegestaan. Toch zijn er genoeg smart home-producten waar je als huurder mee aan de slag kunt. Zelfs als je kleinbehuisd bent of op termijn weer vertrekt naar een andere woning:

Er zijn ook smart home -producten die voor jou wat minder geschikt zijn. Denk aan thermostaatknoppen, alarmsystemen, zonneschermen en sproeisystemen voor de tuin. Die vergen vaak een wat grotere investering en het is lastig om ze mee te nemen als je gaat verhuizen. Voor andere geldt dat je eerst toestemming van de huiseigenaar nodig hebt als je iets wilt inbouwen, zoals bij het aanpassen van je verwarmingsinstallatie of het inbouwen van slimme schakelaars achter het stopcontact. De kans dat de volgende huurder jouw dure (€€€) smart home-installatie voor een redelijke prijs wil overnemen, is niet zo groot.

Toch zijn er genoeg producten waar je wel mee aan de slag kunt. Een slimme thermostaat is tegenwoordig zo gangbaar, dat ook de volgende bewoner er iets aan heeft. Als je wilt kun je nog een stap verder gaan door wel allerlei dingen in te bouwen, die later gemakkelijk weer terug te draaien zijn naar de oorspronkelijke situatie. Zo zou je stopcontacten en schakelaars kunnen vervangen en de oude exemplaren weer terugplaatsen als je gaat verhuizen. Dit ligt er maar net aan hoe handig je bent, hoeveel je in je huurhuis wilt investeren en hoe lang je er denkt te gaan wonen.

#1 Slimme lampen

Slimme verlichting is altijd een goed idee. Je hoeft er namelijk niets voor te verbouwen: je hoeft alleen je traditionele gloeilampen te vervangen door energiezuinige led-lampen die op afstand te bedienen zijn. Daarmee bespaar je ook nog eens op je stroomrekening. Ga je ooit verhuizen, dan neem je de lampen gemakkelijk mee. Bovendien kun je variëren met kleur, zodat je je huis een ander sfeertje kunt geven zonder de muren te schilderen. Je gebruikt licht als je je moet concentreren, disco-effecten bij een feestje of gedimd warm licht tijdens een avondje film kijken.

Naast Philips Hue en IKEA Tradfri zijn er tegenwoordig ook talloze goedkope aanbieders, zoals Aqara, Kruidvat en Action. Let wel op of ze met HomeKit werken!

Bekijk ook Slimme verlichting: dit zijn je opties om je lampen slim te maken Wil je de verlichting in je huis slimmer maken? Er zijn tal van oplossingen om de lampen in huis te automatiseren en met je iPhone of iPad te bedienen. Wij zetten enkele mogelijkheden voor je op een rijtje, omdat het automatiseren van je verlichting een makkelijk en laagdrempelige manier is om met een smart home te beginnen.

#2 Slimme knoppen

Slimme knoppen zijn een andere simpele toevoeging. Hiermee stuur je van alles aan, ook als je huisgenoten hebt die wat moeite hebben met smartphonebediening. Zij kunnen de lampen en andere apparaten gewoon op de traditionele manier inschakelen: door op een knop te drukken. Het mooie is dat je de meeste knoppen kunt programmeren, dus met twee of drie keer drukken kun je extra functies instellen. Ze werken op een batterijtje of wekken zelf hun energie op, als je erop drukt. Je kunt ze met een plakstrip aan de muur bevestigen of gewoon op de salontafel leggen. Aanraders zijn de knoppen van Hue en Eve, maar er zijn ook budgetoplossingen van bijvoorbeeld IKEA en Aqara.

Bekijk ook Slimme knoppen voor HomeKit: dit zijn je opties voor schakelaars Met HomeKit-knoppen en dimmers wordt het bedienen van je slimme accessoires een stuk makkelijker. Je hebt dan geen iPhone meer nodig en kunt apparaten gemakkelijk inschakelen door op een knop te drukken. Soms is dat gemakkelijker dan aan Siri vragen. In deze gids zie je welke slimme knoppen voor HomeKit verkrijgbaar zijn en wat je ermee kunt doen.

#3 Slimme stekkers

Nog zo’n oplossing die gemakkelijk aan te brengen is en die je moeiteloos meeneemt naar een andere woning: een slimme stekker. Je kunt zelfs een heel stekkerblok op afstand aansturen. Installatie is niet nodig, want je steekt ze in een normaal stopcontact en koppelt ze in de Woning-app (of een soortgelijke app). Slimme stekkers zijn ideaal voor apparaten die niet op afstand aan te sturen zijn, zoals ventilatoren en lichtarmaturen waar je geen slimme lampen in kunt stoppen.

Bekijk ook Slimme stekkers of stekkerdoos met HomeKit kopen? Dit zijn je opties Slimme stekkers zijn er genoeg, maar ze zijn lang niet allemaal geschikt voor HomeKit. In deze round-up zie je onze aanraders van slimme stekkers die met HomeKit werken, zodat je ze met Siri kunt bedienen. Ook zetten we de beste HomeKit stekkerdozen voor je op een rij.

#4 Slimme sensoren

Als het om sensoren gaat is de keuze reuze. Er zijn tientallen sensoren waarmee je aan de slag kunt. De meest simpele oplossing zijn sensoren voor binnenklimaat: die zet je op een onopvallende plek neer achter een plant, zonder dat het vastgeschroefd hoeft te worden. Met dergelijke sensoren kun je je luchtkwaliteit meten en een seintje krijgen als je moet ventileren.

Met bewegingssensoren ben je ook snel klaar: die zet je bijvoorbeeld op een kastje op de overloop neer, zodat het licht aan gaat zodra er iemand rondloopt. Een wat lastiger project is het aanbrengen van raam- en deursensoren. Deze moet je vaak aanbrengen op het kozijn van je raam, zodat je kunt detecteren of het raam open staat. Als je dit met niet te agressieve lijmstrips vastplakt, kun je ze later zonder schade aan het schilderwerk weer verwijderen.

Bekijk ook Bewegingssensoren voor HomeKit: dit zijn je opties Wil je dat de lampen automatisch aan gaan als je binnenkomt? Kijk dan eens naar een bewegingssensor met HomeKit. Zo kun je allerlei acties automatiseren, afhankelijk van de vraag of er iemand in een kamer aanwezig is of langs de bewegingssensor loopt. Dit zijn de beste HomeKit-bewegingssensoren!

#5 Beveiligingscamera’s

Vergeet de beveiligingscamera’s die je aan de muur moet schroeven. Er is genoeg keuze uit andere camera’s die je gewoon ergens kunt neerzetten, bijvoorbeeld hoog op de (keuken)kast. Bij voorkeur op een plek waar een dief er niet zomaar bij kan, zonder eerst door het beeld te lopen. Als Apple-gebruikers hebben wij voorkeur voor camera’s met HomeKit Secure Video omdat je daarmee je beelden in iCloud kunt opslaan.

Bekijk ook Deze HomeKit-camera's zijn in Nederland verkrijgbaar (met en zonder HomeKit Secure Video) Zoek je een camera met HomeKit-ondersteuning, dan kun je bij meerdere fabrikanten terecht. Dit zijn de HomeKit-camera's waar je uit kunt kiezen en we geven je de beste keuze voor een beveiligingscamera met HomeKit.

#6 Gordijnen

Rolgordijnen op maat kun je het beste alleen aanschaffen als je langere tijd ergens blijft wonen. Gelukkig heeft IKEA vrij betaalbare slimme rolgordijnen, maar als je bij gespecialiseerde merken als Luxaflex gaat kijken ben je al snel duizenden euro’s kwijt. Wil je gewone gordijnen slim maken, dan zijn er ook wel wat opties die je makkelijk weer kunt demonteren. Lees bijvoorbeeld eens onze review van de SwitchBot.

Bekijk ook Gordijnen bedienen met HomeKit: dit zijn je opties voor raambekleding Als je je raamdecoratie zoals gordijnen en rolgordijnen met HomeKit wilt bedienen, dan zijn daar nog niet zoveel oplossingen voor. In dit artikel zetten we de mogelijkheden voor raambekleding met HomeKit voor je op een rijtje.

#7 Slimme huishoudelijke apparatuur

Van slimme stofzuigers tot koelkasten, bijna elk huishoudelijk apparaat is tegenwoordig wel verkrijgbaar in een ‘slimme’ variant. Slim is overigens maar betrekkelijk, want meestal betekent het alleen dat je ze op afstand kunt bedienen. Dit geldt bijvoorbeeld voor slimme wasmachines en ovens, waarbij je de status kunt opvragen en de instellingen wijzigen. Bij slimme koelkasten kun je bijhouden of bepaalde producten nog op voorraad zijn, maar dit is nog wel grotendeels een handmatig proces. Dat geldt uiteraard ook voor slimme koffiemachines: je zult nog zelf een capsule erin moeten doen.

Er zijn ook diverse slimme huishoudelijke apparaten voor persoonlijk gebruik, zoals slimme tandenborstels. Daarbij krijg je achteraf een analyse van je poetsprestaties. Een slimme weegschaal stuurt alle metingen automatisch door naar een app. Wat de mogelijkheden betreft is de sky the limit, al vragen we ons af of je de slimme functies op de langere termijn wel blijft gebruiken. Zo schreven we ooit een review over de Nespresso Prodigio-koffiemachine, maar na het aanvankelijke enthousiasme hebben we de app nooit meer gebruikt. Op een knop drukken is sneller. Denk dus goed na of het zin heeft om extra geld uit te geven voor de ‘slimme’ versie van een huishoudelijk apparaat.

Bekijk ook Robotstofzuiger kopen met iPhone-bediening: dit zijn de mogelijkheden! Ben je op zoek naar een robotstofzuiger die je met je iPhone kunt bedienen? Wij zetten de mogelijkheden voor je op een rijtje. Welke stofzuigers zijn er beschikbaar en wat doen de bijbehorende apps? Bekijk ook Slimme wasmachines: deze bedien je met een iPhone-app Een slimme wasmachine kun je op afstand bedienen via een iPhone-app. Je zet de wasmachine aan, krijgt een melding als de was klaar is en weet altijd wat de status is. Handig!

#8 Slimme speakers

Wat speakers betreft is er steeds meer mogelijk. Zo zijn veel hedendaagse speakers voorzien van microfoons, waarbij je spraakopdrachten kunt geven aan een slimme assistent. Sommige werken met Siri, andere met Alexa of de Google Assistent. Je kunt ook een multiroom systeem bouwen van meerdere speakers. Dit zorgt ervoor dat je overal in huis naar dezelfde muziek kunt luisteren. Loop je van de keuken naar de woonkamer, dan blijft de muziek doorspelen. Voor Apple-gebruikers is een Sonos-systeem handig, maar je zou ook kunnen kijken naar andere speakers met AirPlay 2. Wie weinig te besteden heeft kiest voor Google Nest-speakers, want die krijg je vaak gratis bij aankoop van een pakket slimme lampen.

Bekijk ook Deze speakers en receivers werken met AirPlay 2 Met deze AirPlay 2 speakers kun je multiroom audio in je huis krijgen. Welke fabrikanten hebben al AirPlay 2 speakers en welke kun je dan het beste kiezen? Apple's officiële lijst met AirPlay 2 speakers maakt duidelijk welke speakers ondersteuning hebben of binnenkort een update krijgen.

Meer smart home-accessoires voor HomeKit bekijken? We hebben een gids met een overzicht van alles wat er qua HomeKit zoal in Nederland verkrijgbaar is.

Bekijk ook HomeKit-producten kopen in Nederland: dit is er verkrijgbaar Welke HomeKit-accessoires kun je allemaal kopen in Nederland? In dit artikel zetten we een greep van de HomeKit-accessoires in Nederland op een rijtje, overzichtelijk gesorteerd per categorie. Bekijk hier de lijst!